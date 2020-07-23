Başkan Yılmaz: “Kentsel Dönüşüm Hamlesini Başlatıyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından depreme hazırlık çalışmaları kapsamında “Deprem Risk Analizi ve Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi” için tanıtım töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin katılımıyla Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen proje tanıtım töreninde, İBB bürokratları da hazır bulundu.

Yapılacak saha çalışmalarında başlangıç olarak Silivri ve Avcılar ilçelerinin pilot bölge belirlendiği projede; riskli binaların yapısal durumlarının tespit edilmesi, hasar alacak binalara noktasal müdahale, güçlendirme ve yeniden yapılandırma yöntemleri ile öncelikli bölgelerin belirlenmesi şeklinde depremle mücadelede İstanbul’un bütünü için yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

“DİRENÇLİ-DAYANIKLI BİR SİLİVRİ HEDEFLİYORUZ”

Törende konuşma yaparak deprem kaynaklı gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bu sebeple kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirtti. Silivri’de gerçekleştirilen depreme hazırlık çalışmalarından bahseden Başkan Yılmaz, “Yaptığımız çalışmalarda Silivri’yi deprem, sel, heyelan gibi afetler karşısında ‘dirençli -dayanıklı bir kent’ olarak yapılandırma temel hedefine dayanan stratejik kararları oluşturmak önceliğimiz oldu. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm kavramını bütüncül bir yaklaşımla ele alan, Silivri ilçesinde sürdürülebilir kentsel dönüşüm ilkelerini belirleyecek ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ hazırlamaktayız.” dedi.

3 aşamalı program oluşturduklarını belirten Başkan Yılmaz, araştırmalar neticesinde elde edilen verileri de paylaşarak konuşmasına şöyle devam etti:

“İlk aşamada, ilçe bütününde güncel durumun tespiti ve araştırmaları yapılarak Silivri’nin afet riskleri, özellikle bina ve zemin koşulları çerçevesinde tanımlanmıştır. Silivri’de yer alan 51.000 binanın yaklaşık %20’si Marmara Denizi ile birleşen derelerin geniş vadi tabanlarında yer almaktadır. Bu alanlarda yer alan binalar zemin yapısının alüvyon olmasının yanı sıra taşkın açısından da risk altındadır. Riskli alanlarda yerleşik nüfusun bulunduğu Silivri merkezi, Selimpaşa gibi bölgelerde, yaklaşık 20.000 bağımsız birim, 2.500 işyeri ve 40.000 üzerinde nüfus yer almaktadır. Bu alanlardaki konut stoğunun %50’si 2000 yılı öncesinde yürürlükte olan yönetmelikler ile inşa edilmiş yapılardan oluşmaktadır. Diğer taraftan ilçe adına önemli tüm donatı alanları, yani eğitim, sağlık, dini tesis, sosyal-kültürel tesisler, ilçe merkezindeki Fener ve Boğluca derelerinin oluşturduğu riskli alüvyonlu araziler üzerinde kalmaktadır.İlçe merkezi ve kuzeyinde yer alan, ıslah çalışmaları tamamlanmış Fener ve Boğluca (Kayalı) dereleri çevresindeki imar faaliyetleri, taşkın riski taşıdığı gerekçesi ile nazım planlar ile durdurulmuştur.

Diğer taraftan Selimpaşa mahallesinde 2009 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında, dere havzalarında kalan ikinci konut alanları, nazım planlar ile transfer edilecek alan olarak tanımlanmış, fakat mevcut kullanım devam etmektedir. Bu alanların sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulması adına üst ölçek plan çalışmalarının bütüncül olarak yeniden değerlendirilmesine ve ilçe genelindeki taşkın sınırlarının detaylı etüdler ile tespitine ihtiyaç vardır.”

“SİLİVRİ’DE 4500 HEKTAR ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN İMARA AÇILMIŞ”

Yapı sağlamlığının bilimsel verilerle ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Risklerin tanımlanmasında ikinci aşama; mevcut binaların mühendislik açısından değerlendirilerek afetler karşısında dayanıklılığının bilimsel yöntemlerle ölçülmesi, yani Daire Başkanlığınızca başlatılan Binaların Deprem Risk Analizi çalışmasıdır. Yapısal risklerin bilimsel ve doğru yöntemler ile ortaya konulması ile birlikte, ilçemiz sınırlarındaki riskli alanların net sınırları belirlenecektir.

Silivri’de pilot bölge olarak başlatılan Binaların Deprem Risk Analizi ve ayrı bir çalışma olan Mikrobölgeleme etütlerinin tamamlanması ilçemiz adına önem taşımaktadır. Silivri’de 16.500 hektar imara açık alan mevcut. Fakat bunun 4 .500 hektarı hiçbir etüt yapılmadan, hiçbir zemin etüdü olmadan imara açılmış. İşte yapacağımız mikrobölgeleme çalışmalarıyla buradaki zemin etüdü tamamlandığında, esasında bu yapacağımız çalışmalara da bir ışık tutmuş olacak.” diye konuştu.

“EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTU DA ELE ALINMALIDIR”

Başkan Yılmaz, dönüşüm sürecinin sadece bina olarak değil tüm yönleriyle ele alınması gerektiğini altını çizerek, “İlçemiz sınırları bütününde tamamladığımız güncel bina tespit ve analiz çalışmalarını en kısa sürede sizinle paylaşarak katkıda bulunmak isteriz. Böylelikle Silivri’de zemin koşulları dolayısıyla risk taşıyan bölgelerdeki binaların öncelikli olarak tespitinin yapılmasında ortak bir yol izleyebiliriz. Bu çalışmaların yürüttüğümüz tespit ve planlama çalışmaları ile entegre bir şekilde sürdürülmesi, ilçemizdeki afet odaklı risklerin minimize edilmesi adına önemli katkı sağlayacaktır. Üçüncü aşama ise olası afet risklerinin bertaraf edilmesi ve binaların dayanıklı hale getirilmesidir. Bu aşamada kentsel dönüşüm süreci sadece bina düzeyinde değil, özellikle ekonomik ve sosyal boyutu da dahil edilerek tüm boyutlarıyla ele alınmalıdır. Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak vizyon ve eylem süreci içinde sorunların ‘kalıcı’ ve ‘sürdürülebilir’ olarak çözüme ulaştırılması temel hedefimizdir.” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİNİ BAŞLATIYORUZ”

Konuşmasının son bölümünde, “Beddualarla değil hayır duaları ile anılan bir belediye başkanı olmak istiyorum.” diyen Başkan Yılmaz, kararlı bir mücadele göstereceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Hz. İbrahim’e su taşıyan karınca misali gücümün yettiği kadar bu çalışmaların içerisinde olacağım. Evet riskli, belediye başkanlarının topa girmediği, vatandaşla başkanı karşı karşıya getiren bir alan ama bir sonraki seçimi düşünerek biz depremle mücadeleyi sürdüremeyiz. Onun için kararlılık ve cesaretle bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Ben tekrar Çevre Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesi olarak eşgüdümlü çalışacağımı, bu sorumluluğumun bulunduğunun kanaatinde olarak buradan bunun sözünü vermek istiyorum. KİPTAŞ ve TOKİ ile Silivri Belediyesi olarak sürdürülebilir bir kentsel dönüşümü hedefliyorum. Silivri Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına en eski binalara sahip olan sitelerden başlıyoruz. SİLTAŞ adını verdiğimiz şirket ile Silivri’de kentsel dönüşüm hamlemizi başlatıyoruz. Vatandaşlarımız ile anlaştık.Çok kısa bir sürede yıkıp yeniden yapmaya başlayacağız.”

“İSTANBULLULARA, SİLİVRİLİLERE BORCUMUZ VAR”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yoğun bir mücadele sürecine girildiğini anımsatarak, “Görev süremiz sonuna kadar ne kadarını başarabiliriz orası ayı bir konu. Ama ben görevimin sonuna kadar insan odaklı, rantı kesinlikle hedeflemeyen bir kentsel dönüşüm çabası içinde olacağım. Sizleri de bu konuda biraz zorlayacağım. Göreve geldiğimizden beri İBB daire başkanlarımız ile ekiplerimiz sürekli görüşüyor. Cuma günü yine bir toplantımız olacak. Bu kapsamda İBB’nin yaptığı bu çalışmayı önemsiyorum. İBB Meclisi’nin MHP Grup Başkanvekili olarak, buradan Ekrem başkana bu konuları destekleme adına verilecek mücadelenin destekçisi olacağımı söylemek istiyorum. Bu işin içerisinden de en fazla eforu sarf ederek çıkacağımıza inanıyorum. İstanbullulara, Silivrililere borcumuz var. İnsan hayatının öneminden hareketle insan odaklı bir kentsel dönüşüm için yapmış olduğunuz çalışmalar adına hem daire başkanımıza hem de sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.