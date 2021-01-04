Başkan Yılmaz: “Kentsel Dönüşüm Projelerine Başlıyoruz”

Silivri Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısı I. birleşimi I. oturumu belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Gündem öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçmiş dönemde herhangi bir çalışma yapılmadığını, ilk defa deprem konusu üzerine durulduğunu hatırlattı. Silivri Belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni aldıklarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Deprem gerçeği 2019 depremi ile beraber iyice kendini hissettirdi. 21 yıldır hem İstanbul hem Silivri orta yerde duruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tüm il ve ilçe belediyelerinden istediği ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ diye bir belge var. Bu belge ile şehrin tüm afet risklerine karşı ne durumda olduğu, zemin etütleri, binaların yapı stoku, kısacası şehrinizin MR’ı çekiliyor. Kentsel dönüşümde yani depreme karşı dayanıklı evler, binalar yapma noktasında yol haritanızı belirliyor. Bu belge kentsel dönüşüme hangi sokaktan, hangi caddeden hatta hangi binadan başlamanız gerektiğini ifade ediyor. Biz göreve geldiğimizde bakanlığın istediği fakat bir önceki yönetim tarafından bu konuda hiçbir çalışma yapılmamış olan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizin ihalesini yaptık ve şuan itibarı ile de bitirdik.” dedi.

“DEPREM GERÇEĞİNDEN KAÇARAK BİR YERE VARILMAZ”



Konuşmasında, İBB tarafından ilçe genelinde sürdürülen bina taramalarının yasal bir bağlayıcılığı olmadığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “İBB Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile ekiplerimiz, İBB’de ve burada 3-4 toplantı yaptılar. Şuan ilçemizde İBB ekipleri bir tespit niteliğinde ön çalışma yapıyorlar. Ben depremle ilgili yapılan tüm çalışmaları kıymetli buluyorum. İBB ile bu konuda işbirliği içerisindeyiz. Tespit yapılırken, karot alınmadığı için hukuki olarak da bir bağlayıcılığı yok. Gözlemsel olarak ve bir takım aletler ve teknik donanımların yardımı ile vatandaşlara ‘Binanız risklidir’ veya ‘Risk oranı şudur’ diye bilgi veriyorlar. Kimsenin izin vermediği bir yere de girilmiyor. Artık herkesin deprem ve binasının gerçekleri ile yüzleşmesi gerekiyor. Bundan kaçarak bir yer varamayız. Hem Silivri Belediyesinin hem İBB’nin yaptığı tespitlere önem versinler.” diye konuştu.Silivri’de kentsel dönüşüm çalışmaları için belediye bünyesinde SİLTAŞ’ı kurduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Silivri Belediyesi olarak hem TOKİ hem KİPTAŞ gibi bir inşaat şirketi olması gerektiğinden hareketle Silivri Belediyemizde SİLTAŞ diye bir şirket kuruduk. Bu şirket şuan çalışmalara başladı. Biz de şunu söylüyoruz; TOKİ 10 bin ev dönüştürebilir, KİPTAŞ bin tane dönüştürebilir ama Silivri Belediyesi de 100 tane, 200 tane de olsa veya görev süremiz içerisinde 500 tane de olsa 500 hanenin belki canını kurtarabilecek bir hamleyi yapabiliriz. Eski Varnalı Konutları diye bilinen alanda 68 konutlu bir kentsel dönüşüm projesini Silivri Belediyesinin şirketi ile yapacağız. 4 tane konutu elinde bulunduran bir mal sahibi yazışmalarla yasal süreci 6 ay uzattı. Yıkım aşamasına geldik. Önümdeki günlerde Varnalı Konutlarının yıkımını ve 68 tane konutun kentsel dönüşümünü Silivri Belediyesinin eliyle yapmış olacağız. KİPTAŞ’tan kentsel dönüşüm anlamında da Silivri’de bir proje yapmalarını istiyorum. Vatandaşlarımız gerçeklerle yüzleşmekten korkmasınlar, İBB ekiplerine, Silivri Belediyesi ekiplerine, Çevre Bakanlığı ekiplerine zorluk çıkarmamalarını rica ediyorum.”