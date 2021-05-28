Başkan Yılmaz “Kısık Seslerin Sesi Olmaya Devam Edeceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının 3. birleşiminde, MHP Grubu adına konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yerine getirilmeyen vaatler ve yetersiz faaliyetlerinden dolayı eleştirdi. Başkan Yılmaz konuşmasında; yetersiz kreş çalışmaları, dezavantajlı grupların yalnız bırakılması ve sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerdeki eksiklikler gibi pek çok konuya değindi.

“POTANSİYELİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “5 yılda 150 kreş” vaadiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “İstanbul’a vaadi olan 5 yılda 150 kreş projesi maalesef söz verildiği gibi yerine getirilmiyor. 5 yılda 150 kreş diyorsanız, yılda 30 kreşi tamamlamış olmanız gerekir. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin ama İBB Başkanı olarak görevinizde 2. yılı bitirmenize rağmen sadece 15 kreşi İstanbul’da hizmete sundunuz. Matematiksel olarak bu hesapla Silivri’ye 4 kreş yapılması gerektiğini düşünerek; Silivri Belediyesi olarak size ilçemizin en değerli yerlerinden 4 adet araziyi, 1 yıl içerisinde kreş yapımına başlamak şartı ile 25 yıl süreyle tahsis ettik. 2 kreşin yapımı bitti ancak diğer 2 kreşin tahsisi için hala sizden haber bekliyoruz. Sizler zaman zaman Cumhur İttifakı belediyelerinin size kreş yeri tahsis etmediğini söylüyorsunuz. Madem kreş yapacak yer bulamamaktan şikâyet ediyorsunuz; Silivri'de bolca var yer var, buyurun gelin dedik. Her zaman siyasi davranıyorlar, bizi engelliyorlar, elimizi kolumuzu bağlıyorlar dediğiniz Cumhur İttifakının meclis üyeleri olarak bizler; 1 yılı aşmasına rağmen tahsis kararının iptalini dahi düşünmedik. Ama artık Değirmenköy ve Gümüşyaka’da yapılacak kreşler için harekete geçmenizi bekliyoruz.” dedi.

“SOMUT ADIM ATMIYORSUNUZ”

Başkan İmamoğlu ve yönetiminin engelli bireylere yardım etmek konusunda yavaş davrandığını vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “Genel sekreter yardımcınız Şengül Hanım ile 1,5 yıl önce yaptığımız görüşmede; Silivri’de yapacağımız Engelli Koordinasyon Merkezi projesi ile dezavantajlı ailelere ve çocuklarımıza el uzatmak konusunda açık çek verdim. Silivri’nin en kıymetli yerinde, Silivri Belediyesi ile İBB’nin beraber işleteceği bir Engelli Koordinasyon Merkezi kuralım dedim. 1,5 yıl bekledik, gelindi, gidildi ama somut bir adım maalesef atılmadı. Biz Silivri Belediyesi olarak kendi kaynaklarımız ve hayırseverlerimizle 10 bin metrekare alanda bir Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’ni Silivri’ye kazandırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptık ve çok yakında da temelini atacağız. Biz MHP Grubu olarak; dezavantajlı grupların, garibin, yetimin, düşkünün, engelli kardeşlerimizin, yani kısık seslerin sesi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“DOĞAL YAŞAM HAYVAN PARKI TALEBİMİ YİNELİYORUM”

İBB’nin sokak hayvanlarına kayıtsız kalmaması gerektiğini söyleyen Başkan Yılmaz şöyle konuştu: “Sokak hayvanları bizim canlarımız. Ancak ilçe belediyelerini en zor durumda bırakan ve en çok üzen şeylerden biri; sokak hayvanlarıyla ve onların rehabilitasyonuyla baş edememek. Ben bu yüce meclisin ilk göreve başladığı günlerde dile getirdiğim talebi yineliyorum: İçerisinde göleti, ormanı, yeşili ve hayvan hastanesinin olduğu; sokak hayvanlarının sahiplendirildiği, tedavi ve rehabilite edildiği bir doğal yaşam hayvan parkını İBB’nin İstanbul’a kazandırması gerekiyor.”

“2 KÖY PARKININ TADİLATINI ÖVÜNEREK ANLATIYORSUNUZ”

Büyükşehir Belediyesinin köylerdeki parklarının bakımı konusundaki yetersizliğiyle ilgili de konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’de bulunan köylere, çocuk parkı ve oyun parkı gibi büyükçe alanlar yaptığı için daha önceki yönetime teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Faaliyet Raporunda CHP’li Meclis Üyesi Doğan Bey övünerek; ‘2 tane köyün parkının tadilatını yaptık Volkan Bey’ demişti. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığından gelen bilgiye göre; geçen yıl tadilatını yaptığınız 2 tane parka bu yıl da 2 tane katıyorsunuz. Yani 2 yılda 4 tane köy parkını yenilemiş olacaksınız. Ufkunuza, dezavantajlı grupları koruyup, kollamanıza gerçekten hayranım! Hiçbir şey demek istemiyorum size! Silivri’nin köylerindeki parkların tadilatını yapmak Ağaç A.Ş’nin bütçesi içerisinde ne kadar yer tutar Allah aşkına?” dedi.

“HERKES ÇEŞME’YE, BODRUM’A GİDEMİYOR”

Silivri’ye yapılmasını istedikleri plajlar hakkında konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Dezavantajlı gruplar ve dezavantajlı ilçeler diyorum ya. Esasında; Silivri, Şile, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy gibi ilçeler İstanbul’un en şanslı ilçeleri arasında yer alıyor. İnsanların hava alabilecekleri, yeşille buluşabilecekleri, piknik yapabilecekleri, denize girebilecekleri plajlara sahip olan ilçeler bunlar. Bu potansiyellerin farkına varmanız adına 1,5 yıl önce İBB’ye piknik alanları ve plajların düzenlenmesi için bir rapor verdim. Gelin, 42 kilometre sahili olan Silivri’ye 8 tane plaj yapın dedim. Herkes Çeşme’ye, Bodrum’a gidemiyor, Florya’daki plaj gibi plajlar yapın, isteyen herkes ailesiyle gelsin keyifli vakit geçirsin dedim. Ancak bu konuda da harekete geçen olmadı. Çok şey mi istedim?” ifadelerini kullandı.