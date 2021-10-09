Başkan Yılmaz: “Koskoca İSKİ Bu Kadar mı Acze Düştü”

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Ekim ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara sevk edilen 6 gündem maddesi görüşüldü.

“KÖYLÜ İKİ YILDIR SUYU PAHALI KULLANIYOR”

Meclis toplantısındaki konuşmasında İSKİ’nin kırsal mahallelere suyu zimmet çıkar düşüncesiyle indirimli tarifeden faturalandırmamasını eleştiren Başkan Yılmaz, “Bir konuya üzülerek tekrar temas etmek istiyorum: Bildiğiniz gibi çiftçi bahçesine marul, domates, biber ne ekerse eksin bunların hepsinin sulanması gerekiyor. Hayvan beslese hayvanına da su içirmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde iki yıl önce İSKİ’nin Büyükşehir Yasası ile İstanbul’da köy tüzel kişiliği sona ererek mahalle statüsüne alınan 33 köye, beş yıl süre ile verilen indirimli su tarifesinin zamanının uzatılması ile ilgili MHP Grubu olarak bir teklif verdik. Bu 33 köyün 6’sı da Silivri’mizde bulunuyor. Biz bununla ilgili teklif verdiğimizde mecliste grubu bulunan MHP, AK Parti, CHP ve İyi Parti’nin oyları ile kabul edildi. Daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili TBMM’de bir düzenleme yapılmaksızın bu indirimi gerçekleştirilirse tüm meclis üyelerine zimmet çıkar düşüncesi ile teklifi veto ederek meclise geri iade etti. Bu veto kararı ile birlikte yaklaşık iki yıldır köylümüz pahalı su kullanmaya devam ediyor. Bırakın iki yılı çiftçiye, köylüye bir gün bile pahalı su verme hakkını kendimizde görmememiz gerekiyor.” diye konuştu.

“ZİMMET ÇIKAR DÜŞÜNCESİYLE ÇİFTÇİYE, HAYVANCIYA KÖTÜLÜK YAPILIYOR”

Silivri Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlardan ruhsat harcı almamasıyla ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Biz Cumhur İttifakı olarak AK Parti Grubunun teklifi ve MHP Grubunun desteğiyle TBMM’de bir Kırsal Mahalle Yasası onayladık. Bu yasa köylerimize indirimli su ile birlikte pek çok önemli avantaj sağlıyor. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız emlak vergisinden, çöp vergisinden, inşaat ruhsatı harcı ödemekten muaf oluyor. Bu yasa, köydeki çocuklarımızın kırsal hayatı bırakıp kentlere göç etmesinin veya üretimi bırakıp fabrikalarda çalışmasının önüne geçmiş oluyor. Biz 2022 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek Kırsal Mahalle Yasası’nı beklemeden, bu yasayı referans alarak 9 ay önceden belediye meclis üyelerimizin desteğiyle çıkardığımız yasa ile köylerde inşaat yapan vatandaşlarımızdan ruhsat harcı almamaya başladık. İSKİ de tıpkı bizim yaptığımız gibi köylere uyguladığı su tarifelerini çok önceden 4’te 1 oranına indirebilirdi. Üstelik İSKİ tarifeler yönetmeliği gereği su fiyatlarını belirleyebiliyor. Yani İSKİ; bir haneye 5 metreküp, 10 metreküp yaşam hakkı tanıdım ve bundan ücret almıyorum ya da sanayiciye ‘X’ lira, hayvancıya ‘Y’ lira, çiftçiye ‘Z’ lira su tarifesi uyguluyorum diyebilir. Zimmet çıkar endişesi ile esasında çiftçiye, hayvancıya çok büyük kötülük yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

“ARTIK ÇİFTÇİYE, HAYVANCIYA PAHALI SU VERİLEMEYECEK”

“MHP Grubu olarak İBB meclisinde verdiğimiz teklif ile veto süresi arasında geçen dört aylık sürede köylerimiz suyu indirimli kullanmaya devam etmişti.” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde Yolçatı’da yaptığımız tohumluk arpa dağıtımı sırasında bir vatandaş su faturasını getirdi. Faturada; birim fiyat sıfır, kullanılan su metreküpü sıfır, tutar 2365 TL. Bunu tabi çiftçilerimiz, hayvancılarımız ilk fatura geldiğinde anlamıyor. Daha sonra İSKİ görevlileri diyor ki: ‘Biz suların pahalılaşması ile teklif arasında geçen dört aylık sürenin toplu faturasını çıkardık ve size bu faturayı ödeyin diye yolladık.’ İSKİ o kadar kaynak arayışındaki; iş yapamamış, bakkalın dönüp eski veresiye defterlerini karıştırması gibi dört aylık bu süreyi hiç unutmamış ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza dört aylık faturalarını yollamış. Biz bu konuyla ilgili MHP ve AK Parti grupları olarak bir eylem planı hazırladık. Bu su faturaları ve daha önce ödenen su faturaları ile beraber tüketici hakem heyetine başvurarak çiftçinin, köylünün hakkını hukukunu yasal yollarla aramaya devam edeceğiz. İSKİ beş yıl boyunca çiftçiye köylüye bu ucuz suyu vermiş. Bu süre dolduğunda İSKİ genel kurulu indirimli su süresini neden uzatmaz? Koskoca İSKİ bu kadar mı acze düştü? Bu kadar mı kötü duruma düştü ki köylünün, çiftçinin, hayvancının su parasına gözünü dikti? Dört ay geriye dönük su faturası düzenlemek nedir kış ayının ortasında? Yolçatı’da bir hanenin iki yıl boyunca cebinden 20.000 TL’si İSKİ tarafından alındı. Çiftçimiz bu 20.000 TL’yi çocuğunun eğitimine, okul masrafına harcayabilirdi. Lafla, sözle, ağdalı cümlelerle köylünün, çiftçinin, halkın yanında olunmuyor. Ben ilk günden beri bu konunun mücadelesini veriyorum. Vermeye de devam edeceğim ama çok şükür ki 2022 Ocak ayında İSKİ artık istese de istemese de çiftçiye, hayvancıya suyu 4’te 1 fiyatına vermek durumunda. Artık çiftçiye, hayvancıya pahalı su verilemeyecek.” dedi.

Silivri Belediyesi meclis toplantısı pazartesi günü ilgili komisyonlara sevk edilen 6 gündem maddesine ilişkin raporların okunması ve oy birliği ile kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021, 15:59