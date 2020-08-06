Başkan Yılmaz Kovid-19 Denetimine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı. Silivri Kaymakamlığına vekâlet eden Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Silivri’de denetim yapan Başkan Yılmaz, kurallara riayet eden esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.
BAŞKAN YILMAZ: “DENETİMLER HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN”
Silivri Kaymakamı Ali Partal’ın izinde olması nedeniyle vekâleten görevli olan Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Özellikle sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımları konusunda hatırlatmalar yapan Kaymakam Özel, esnafların bu üç hususa özen göstermesi gerektiğini hatırlattı. Kaymakam Özel, 14 kural başta olmak üzere işyerlerinde uyarıcı ve bilgilendirici tüm hazırlıkları yapan esnafları tebrik etti.
KAYMAKAM ÖZEL’DEN “ÜÇ KURAL” UYARISI
Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, “Bugün vatandaşlarımıza, esnafımıza, iş yerlerimize ve minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlerimize ilişkin olarak gerekli uyarıları ve denetimleri arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Tabi bu kurallara uymamız hepimiz için önemli, salgın hastalıkla mücadelemizde yol kat etmemiz, başarıya ulaşmamız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamıza bağlı. Bu konuda da Silivri’de gerekli denetimleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İşyerlerimizin, vatandaşlarımızın bu kurallara riayet etmesi salgın hastalıkla mücadele önem taşıyor. Bu dönemlerin hızlı bir şekilde atlatılması, salgının gidişatının durdurulması ve geriye döndürülmesi ancak bizim kurallara riayet etmemize bağlı. Hepimiz sağlığımız için temizlik, maske, mesafe diyoruz” dedi.Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 22:50