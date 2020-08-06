Başkan Yılmaz Kovid-19 Denetimine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı. Silivri Kaymakamlığına vekâlet eden Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Silivri’de denetim yapan Başkan Yılmaz, kurallara riayet eden esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: “DENETİMLER HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN”

Sabah saat 09.00’da başlayan denetimlerin öğleden sonraki bölümüne ilçe protokol üyeleri ile birlikte katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Silivri’de pandemiye karşı yapılan çalışmalar ve vatandaşların hassasiyeti sayesinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığına dikkat çekti. Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge ile tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün Silivri’mizde de Sayın Kaymakamımız ve ilgili kurumların katılımı ile esnafımıza yönelik kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdik. Bu denetimler hepimizin sağlığı için yapılıyor. Silivri Belediyesi olarak pandemiye karşı yürüttüğümüz çalışmalar ve Silivrili hemşehrilerimizin bu süreçte gösterdiği hassasiyetle çok şükür ilçemizde ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Bugün yaptığımız denetimlerde de esnaflarımızın genel manada kurallara riayet ettiğine şahit olduk. Ekiplerimiz kontrol ve denetimlerini rutin olarak sürdürüyor. Kendi sağlıkları ve toplum sağlığı adına göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.” dedi.

Silivri Kaymakamı Ali Partal’ın izinde olması nedeniyle vekâleten görevli olan Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Özellikle sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımları konusunda hatırlatmalar yapan Kaymakam Özel, esnafların bu üç hususa özen göstermesi gerektiğini hatırlattı. Kaymakam Özel, 14 kural başta olmak üzere işyerlerinde uyarıcı ve bilgilendirici tüm hazırlıkları yapan esnafları tebrik etti.

KAYMAKAM ÖZEL’DEN “ÜÇ KURAL” UYARISI

Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, “Bugün vatandaşlarımıza, esnafımıza, iş yerlerimize ve minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlerimize ilişkin olarak gerekli uyarıları ve denetimleri arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Tabi bu kurallara uymamız hepimiz için önemli, salgın hastalıkla mücadelemizde yol kat etmemiz, başarıya ulaşmamız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamıza bağlı. Bu konuda da Silivri’de gerekli denetimleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İşyerlerimizin, vatandaşlarımızın bu kurallara riayet etmesi salgın hastalıkla mücadele önem taşıyor. Bu dönemlerin hızlı bir şekilde atlatılması, salgının gidişatının durdurulması ve geriye döndürülmesi ancak bizim kurallara riayet etmemize bağlı. Hepimiz sağlığımız için temizlik, maske, mesafe diyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 22:50