Başkan Yılmaz Mahalle Muhtarlarını Ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısı ile Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve mahalle muhtarları ile belediye toplantı salonunda bir araya geldi. 35 Mahalle muhtarının katıldığı toplantıda önümüzdeki haftadan itibaren her bir muhtarla ayrı ayrı görüşme yapacağını söyleyen Başkan Yılmaz, “Kırsal Mahalle Statüsü”, mahallelere yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgiler vererek muhtarlar gününü kutladı.

BAŞKAN YILMAZ: “MUHTARLARIMIZ İLE HEP BERABER OLACAĞIZ”

Muhtarları belediye toplantı salonunda ağırlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sizleri en yakın çalışma arkadaşım olarak görüyorum.” dediği toplantıda, pandemi dolayısı muhtarlarla çok sık bir araya gelemediklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “Merkezdeki muhtarlarımızla en uzak köydeki muhtarlarımızın bizim için bir farkı olmayacağını hatta dezavantajlı grupların belediye başkanı olacağımızı söylemiştim. Silivri’nin çarşı merkezden, sahilden ibaret bir anlayışla yönetilmesinin Silivri’ye ihanet olacağını söylemiştim. Bu minvalde çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Siyasi görüşü, düşüncesi, ne olursa olsun bütün muhtarlarımız bizim için eşit mesafededir. Sizlerin de bildiği üzere yeni çıkarılan yasaya göre TBMM’de “Kırsal Mahalle Statüsü” çıkarıldı. Bu yasa ile kırsal mahalle statüsü kazanan mahallelerimiz, ruhsat harcı ödemeyecek, emlak vergisi ödemeyecek, su parasını indirimli ödeyecek, zirai imarlarda ruhsat harcı, emlak harcı ödemeyecek, basit usulle defter tutmaya devam edecek, bunun gibi birçok indirim ve haklardan faydalanabilecek. Bu belediyemizin gelirlerini düşüren bir karar olsa da, bu statüyü kazanan mahallelerimizin yükünün hafiflemesi için biz buna razıyız dedik. Biz her zaman en yakın mesai arkadaşımız olarak gördüğümüz, demokrasimizin temel taşı olan, mahallelerimizde kapıları ilk çalınan muhtarlarımız ile her zaman beraber olacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren, mahallelerimizin sorunlarının çözümü adına 35 mahalle muhtarımızı tek tek belediyemize davet edeceğiz. Bir saatlik bir görüşme ile ekibim ile birlikte mahallelerimizin sorunlarını bizzat dinleyeceğim.” dedi. Başkan Yılmaz, toplantıya katılan muhtarlara hijyen paketi ve “Geçmişten Günümüze Silivri” kitabı hediye etti. Toplantı günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.