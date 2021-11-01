Başkan Yılmaz Maxıcells’den Kavaklı’ya Yatırım İstedi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hafta sonu Kavaklı Mahallesinde gerçekleştirilen ve 172 bin metrekarelik alanda kurulacak Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisinin temel atma törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Maxicells Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kazancı ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen törende konuşma yapan Başkan Yılmaz, Kavaklı Mahallesine yatırım talebinde bulundu.

“SİLİVRİ’YE BÖYLE BİR YATIRIM YAPILMASINDAN MEMNUNİYET DUYDUM”

Yerli ve milli üretim vurgusu yaparak Plazma Fabrikasının önemine değinen Başkan Yılmaz, “Bugün burada Güçlü Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılına doğru Lider Türkiye ülküsüyle yapılan milli ve yerli yatırımların bir tanesinin daha temel atma törenindeyiz. Böyle bir yatırımın Silivri’de yapılmasından duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Pandemi dönemi bize yerli ve milli üretimlerin, savunmada, sanayide, tarımda ve ilaç sanayiinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Plazma ürünlerinin, kan ürünlerinin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Lakin bu yatırımların ne demek olduğunu anlamayanlar ya da anlamak istemeyenler de mevcut. Yalnız siyaset yapmak için koşar adımlarla giden, milli yatırımlarla buluşan ülkenin ve milletin önünü tıkamak isteyenlere de kulak asmadan yolumuza devam etmemiz gerektiğini de söylemek istiyorum. Silivri’mizin Kavaklı Mahallesinde yapılacak olan bu yatırımla ilgili çok çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye ve çalışma arkadaşlarına, hükümetimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“KAVAKLI MAHALLESİ MAĞDUR EDİLMESİN”

Plazma Fabrikası’nın yapımı için imar planlarında fonksiyon değişikliği yapıldığını hatırlatan Başkan Yılmaz, “Biz bu yatırımın son derece stratejik, doğru, ama geç kalınmış bir yatırım olduğunu ifade ettik. Bölgenin seçiminin tartışılabileceğini ama bu yatırımın tartışılmayacağını ifade ettik. Bu yatırımın çevreci bir yatırım olduğunu, çevreye, doğaya zararlı atıklar üretmeyeceğini, aksine katma değeri yüksek ürünlerle beraber, hem ülkemizin döviz açığını kapatacağını, hem stratejik bir yatırım olacağını hem de bölgemize, Silivri’ye nitelikli istihdamı getireceğini her yerde ifade ettik. Bu alan için imar planlarında fonksiyon değişikliği yapıldı. Daha önce eğitim alanı, spor alanı ve idari tesis olarak planlanmıştı. Bir bölümü hala spor alanları, belediyemizin idari depoları ve eğitim alanı olarak devam etmektedir. Bu yatırım Cumhuriyetin 100. yılına doğru hızla devam ederken, Kavaklı’da yaşayan mahalle sakinlerimizin spor alanlarının, eğitim alanlarının ve idari tesis alanlarının da hızla yapılarak burada oluşacak bir mağduriyetin giderilmesini yüklenici firmadan talep ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Güçlü Türkiye, Lider Ülke Türkiye diyor, Cumhuriyetin 100. yılında kutup başı Türkiye ülküsüyle yoluna devam eden herkese selam olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK: “SİLİVRİ’YE EN GÜZEL TESİSLERİ KAZANDIRACAĞIZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programda yaptığı konuşmada tesisin Türkiye için öneminden bahsetti. Başkan Yılmaz’ın yatırım talepleriyle ilgili sözlerine de değinen Bakan Varank, “Bu yatırım için bakanlık olarak bürokratik süreçlerin azaltılması, işlerin önünün açılması için özel sektör ile birlikte diz dize büyük bir gayret gösterdik. Tabi bu yatırımı Silivri’ye kazandırmış olmanın da gururunu yaşıyoruz. Silivri, sanayi yatırımlarıyla, gelişen ve değişen çehresiyle İstanbul’un yüz akı şehirlerinden bir tanesi konumuna hızla yükseliyor. Silivri’nin bir takım ihtiyaçları var. Maxicells’in sosyal sorumluluk anlayışıyla zaten ilçenin talepleri ile ilgili gereğini yapacağını yakinen biliyorum. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Silivrililerin, burada yaşayan güzel hemşehrilerimizin ihtiyaçları gideriliyor mu giderilmiyor mu diye yakından takip edeceğiz. Bu ilçeye sosyal sorumluluk kapsamında en güzellerini spor tesisleriyle, okullarıyla olsun inşallah kazandıracağız. Bu konunun da vekilimiz ve belediye başkanımızla takipçisi olacağız.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın yaptığı dua eşliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve davetliler şantiye işçileri ile birlikte butona basarak ilk harcı döktü.