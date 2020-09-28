Başkan Yılmaz Minibüsçü Esnafı ile Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye meclis salonunda minibüsçülerle bir araya geldi. Minibüsçülerin talep ve sorunlarının istişare edildiği toplantıya Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı ve çok sayıda minibüsçü esnafı katıldı. Esnaflar, yaşadıkları sorun ve talepleri Başkan Yılmaz’a iletti.

BAŞKAN YILMAZ: “KİMİN NE DERDİ VAR O BENİM DE DERDİMDİR”

Esnafın yaşadığı sorunlar için düzenlenen toplantıda konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sizlerin yaşamış olduğu sorunları dinlemek ve çözüm üretmek adına bir araya gelmek istedik. Ben Silivri’nin problemlerini görmemezlikten duymamazlıktan gelmeyeceğim. Kimin ne derdi sıkıntısı varsa o benim de derdim sıkıntım. Çözebileceğimiz sorunlarınız olduğu gibi, çözemeyeceğimiz sorunları da sizinle açık yüreklilikle paylaşacağız. Şoförler Odası Başkanımız Recep Akıncı Bey de burada. Hep birlikte sizlerin yaşamış olduğu sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini konuşacağız. Daha sonra ortak bir akılla, ortak bir yol haritası belirleyip çözülmesini arzu ettiğimiz sıkıntıların hepsini kronolojik bir sıralama ile çözelim istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SİZLERİN YANINDA OLACAĞIM”

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı, minibüsçülerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile paylaştı. Sorun ve taleplerin istişare edildiği toplantının sonunda konuşan Başkan Yılmaz, “Sizin probleminiz bizim problemimiz. Sizin probleminiz ile dertlenmek tasalanmak da bizim görevimiz. Bir yanda minibüsçü esnafımız, bir yanda oda başkanımız, bir yanda biz, bir yanda İBB, bir yanda hükümet. Çok parametresi olan ve problemlerin çözümü noktasında bizim çözebileceklerimiz var, odamız marifeti ile çözülebilecek konular var, İBB eliyle çözebileceğimiz konular var, Ulaştırma Bakanlığı ile çözülecek konular var. Belediyemizi ilgilendiren konuların çözümü için çok hızlı bir şekilde çalışma başlatacağız. Kaymakamlık, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğümüzle ilgili konuları ben kendileri ile konuşacağım. İBB ile ilgili konularda oda başkanımla koordineli bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili olarak takipçisi olacağım. Mantıklı ve makul bütün problemlerinizin çözümü için sizlerin yanında olacağım. Siyasi görüşü, memleketi ne olursa olsun, her birinize eşit mesafede duran bir belediye başkanıyım. Her zaman ifade ettiğim gibi ilçemizin sorunlarıyla dertlenen biriyim. Nerede hangi sorun varsa çözmek adına tüm gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Belediye olarak bizlerden talep edilen konuları planlayıp ivedilikle çözüme kavuşturacağız. Diğer kurumların alanında olan konular için de görüşmeler yaparak çözülmesi için esnaflarımızın sesi olacağız.” dedi.