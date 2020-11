Başkan Yılmaz: “Öğretmenler Gelecek Nesillerin Mimarıdır”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Talimatnamesi yayımlanmasıyla yurdumuzun her tarafında Millet Mektepleri açılarak yeni harflerle okuma yazma seferberliği başlatılmış ve eğitimde yeni bir milat ilan edilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu seferberliğe ‘Millet Mektepleri Başöğretmeni’ unvanıyla iştirak etmiş, eğitim ve öğretim alanında sönmeyecek bir meşale yakmıştır. Millet Mektepleri’nin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünyanın en kutsal mesleklerinden birisi şüphesiz ki öğretmenliktir. Tarihimiz bizlere göstermektedir ki, her dönemde öğretmenlere yüksek değer verilmiş, toplum içerisinde büyük hürmet edilmiştir. Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun âkil insanı, yol göstericisi, millî ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Anlattıkları ve öğrettikleriyle bilgili, kültürlü ve çağdaş insanların yetişmesine vesile olur. Bu sebeple öğretmenler; gelecek nesillerin mimarı olmakla birlikte ülkemizin gelişmesi ve güçlenmesinde çok büyük pay sahibidir. Bugün sayısız başarı ve kahramanlık destanları yazılıyorsa, nitekim öğretmenlerimiz sayesindedir. Üzerlerimizdeki emek ve hakları çok fazla olan öğretmenlerimizi her zaman için saygı ve minnetle anmak bizim hem manevi hem de insani bir görevimizdir. Bu duygularla, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başındayken şehit düşen öğretmenlerimize ve Hakk’a yürümüş bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kutsal mesleğin onurlu temsilcileri öğretmenlerimizi sağlık, mutluluk ve başarı temennisiyle saygıyla selamlıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.”