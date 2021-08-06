Başkan Yılmaz, projelerini bir bir hayata geçiriyor

Silivri Belediyesi yardıma ihtiyaç duyan ilçe sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi ve hayırsever Nakipoğlu ailesi iş birliği ile hayata geçirilen Silivri Belediyesi Gülsen Nakipoğlu - Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi için temel atma töreni düzenlendi. Silivri Belediyesine ait sosyal birimlerin donanımlı bir komplekste tek çatı altında toplanacağı Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezinde; Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli Yaşam Merkezi, Bizden Size Sosyal Market, Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Engelsiz Kafe, kütüphane, hobi odaları, spor odası, mutfak atölyesi, oyun odası, meslek edindirme odaları ve el emeği ürünlerin sergilenmesine yönelik üniteler yer alacak. Sosyal Yardım Müdürlüğü binasında ise; tüm vatandaşlara hizmet verebilecek terapi ve özel eğitim odaları, diyetisyen, psikolog, pedagog, sosyolog, muayene odaları ve fizik tedavi birimleri hizmet verecek. Merkezin açık etkinlik alanları da; amfi tiyatro, engelsiz kondisyon alanı, engelsiz çocuk oyun alanı, engelsiz hobi bahçesi ve etkinlik çayırı gibi bölümlerden oluşacak. Yeni Mahalle’de bulunan Kiptaş 1 Konutları karşısında toplam 15.000 metrekare alanda, 3 ayrı bloktan oluşması planlanan merkez ile Silivri’de yaşayan dezavantajlı vatandaşlara yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri daha konforlu ve daha çağdaş koşullarda verilebilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “BENİ EN FAZLA HEYECANLANDIRAN PROJELERDEN BİRİ”

Temel atma törenindeki konuşmasına, “Bugün burada Belediye Başkanı olduğum günden itibaren beni en fazla heyecanlandıran projelerden birini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Silivri Belediyesi olarak sosyal projelerimizi bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diyerek başlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, marka kent olabilme yolunda dezavantajlı gruplara verilen hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Biz önce zihinlerdeki, sonra gönüllerdeki daha sonra da fiziki engelleri kaldırarak engelsiz bir şehir, daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için yola çıktık. Aday olduğumuz ilk günden bugüne kadar ‘Marka Kent Silivri’ hayaliyle hizmet etmeye devam ediyoruz. Marka kent olabilmek için sizin diğerlerinden ayırt edilebilmeniz, seçilebilir olmanız, tercih edilebilir olmanız gerek. Dezavantajlı gruplara el uzatmak, onları görmezden gelmemek ve onların dertleriyle kederlenmek de marka kent olabilmenin olmazsa olmazları arasında. Bu nedenle bugün burada temelini attığımız Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi ilçemiz için çok önemli bir proje. Bu merkezde dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetlerimizi tek çatı altında toplayarak daha konforlu ve daha çağdaş, zenginleştirilmiş ve çeşitlendirilmiş olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”

“KİMSESİZLERİN KİMİ, KISIK SESLERİN SESİYİZ”

Silivri Belediyesi olarak dezavantajlı gruplara yönelik yaptıkları hizmetler bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri’de yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın daima yanlarında oluyor, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığı ile elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Silivri’de yaşayan 3.500 engelli kardeşimize ve 1500’ün üzerinde yaş almış büyüklerimize hizmet veriyoruz. Bizden Size Sosyal Marketimizde 5.000 ailemize her ay, düzenli olarak gıda yardımı yapıyoruz. Eryap Aşevimizden her gün 500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Gıda, giyim, medikal malzeme, fizik tedavi, danışmanlık, ambulans, hasta nakil gibi hizmetlerimizle yılda 35.000 Silivrili vatandaşımıza ulaşıyoruz. Bugün temelini atacağımız Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimiz ile engelli kardeşlerimize, yaş almış vatandaşlarımıza ve dezavatajlı gruplara donanımlı bir kompleksin içerisinde, tüm birimlerimizle hizmet vermiş olacağız. Biz, ilk günden beri hizmetlerimiz kimseler için değil herkes için olacak dedik ve bunu ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz. Hiç kimse merak etmesin, Silivri’de yaşayan hiçbir vatandaşımız endişelenmesin; biz engelsiz bir Silivri için ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. ‘Sizinle beraber, size göre, sizin için’ anlayışıyla dezavantajlı grupların, garibin gurebanın, dulun, yetimin, düşkünün yani kısacası kimsesizlerin kimi, kısık seslerin sesi olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Nakipoğlu ailesinin çok kıymetli, mümtaz şahsiyetlerine hem şahsım hem kurumum hem de Silivri’de yaşayan bütün güzel insanlar adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyor; Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

HİLMİ NAKİPOĞLU’NDAN CAMİ MÜJDESİ

Başkan Yılmaz’ın ardından kürsüye gelen Nakipoğlu Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Nakipoğlu, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘En iyi fertler kendilerinden ziyade mensup olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunması için hayatını veren insanlardır.’ diyor. Biz Nakipoğlu ailesi olarak hepimizin çevreye karşı duyarlı olması, sorumlu olması gerektiğine inanıyor; yardıma muhtaç insanlarımızın yanında olmaya, onların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimize de inşallah devam edeceğiz. Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum; Silivri’ye çok yakında bir de cami kazandıracağız. Bize bu bağış fırsatlarını verdiği için ailem adına Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyor, Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖKKEŞ NAKİPOĞLU: “İYİLİK DURGUN SUYU HAREKETLENDİREN UFAK BİR TAŞ GİBİDİR”

Hilmi Nakipoğlu’nun ardından konuşan hayırsever iş insanı Ökkeş Nakipoğlu, “Eskiden büyüklerimiz insanlara ne yediğini, ne içtiğini değil bu dünyada ne iş gördüklerini sorarlarmış. Ben bu dünyada yapılacak en iyi işin iyilik olduğunu düşünenlerdenim. İyilik yapmak derken büyük iyiliklerden bahsetmiyorum. Durgun suya ufak bir taş atarsınız o taş durgun suyu hareketlendirerek koca bir etki oluşturur. Yani bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirerek, otobüste birine yer vererek veya bir ekmeği bölüşerek insanları mutlu edebiliriz. Bizlere Silivri’de bir iyilik yapma fırsatı verdiği için kıymetli Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezimizin bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine açılmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

PARTAL: “BU MERKEZ SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

Temel atma töreninin son konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Ali Partal şu ifadeleri kullandı: “Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Silivri, geleceğe ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne güçlü ve emin adımlarla ilerliyor. Devletimiz ve Silivri Belediyesi ile ilçemize; eğitimde, sağlıkta, sporda, alt yapıda birçok yatırım yapılıyor. Belediye Başkanımızın gayretleriyle özellikle eğitim ve sağlık alanındaki hizmetlerde hayırseverler ön plana çıkıyor. Bugün temelini atacağımız Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi de bunlardan bir tanesi. Belediyecilik anlamında değerlendirildiğinde Türkiye’de örnek olacak merkezlerden biri olacak. Bu yatırımı gerçekleştiren Belediye Başkanımıza ve Nakipoğlu ailesine çok teşekkür ediyorum.”

Temel atma törenine; Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Nakipoğlu ailesi, Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, “Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak” projesi kapsamında Gazitepe İlkokulunda yapılan çalışmalara katkı sağlayan Ökkeş Nakipoğlu’na plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra Kaymakam Partal, Başkan Yılmaz ve Nakipoğlu ailesi butona basarak temele ilk harcı bıraktı. Tören yapılan fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Törenin ardından Başkan Volkan Yılmaz, Nakipoğlu ailesi ve özel bireyleri Kalepark Sosyal Tesislerinde misafir etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021, 21:29