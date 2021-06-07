Başkan Yılmaz: “Silivri İstanbul’un En Yeşil İlçesi Olacak”

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Haziran ayı toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, projesi onaylanan Mübadele Evi ve restorasyon çalışmalarında sona gelinen 32 Gözlü Köprü ile ilgili bilgiler verdi. “Tarihi mirası ve tarihi kültürü yaşatmak bizim boynumuzun borcu” diyen Başkan Yılmaz, tarihi, kültürü ve doğasıyla daha güzel bir Silivri için çalışmalarına hızla devam edeceklerini vurguladı.

“TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE DOĞASIYLA DAHA GÜZEL BİR SİLİVRİ”

Konuşması sırasında ilçeye yapılması planlanan Mübadele Evi’nin müjdesini veren Başkan Yılmaz, “İstanbul Valiliği, Silivri’de daha önceki yönetim tarafından düşünülmüş, projelendirilmiş, ortaya fikir konmuş ve kamulaştırılması da yapılmış Mübadele Evi projesinin bütçesini onayladı. İnşallah iddialı bir şey olur ve ekim ayında Mübadele Evimizin kurdelesini kesmiş oluruz. Ben Sayın Valimiz Ali Yerlikaya’ya ve mesai arkadaşlarına, Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Anıtlar Kuruluna sunduğumuz proje onaylandığında Fatih Mahallesi’nde bulunan ve hakkında yıkım kararı çıkan camimizin yerine altındaki sarnıca yük getirmeyecek üstünde açık bir namazgâh bulunan 100 metrekarelik bir ahşap cami inşa edeceğiz. Sarnıcı da bir sponsor marifetiyle restore edeceğiz. Tarihi mirası ve tarihi kültürü yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Bu nedenle tarihi, kültürü ve doğasıyla daha güzel bir Silivri için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’YE MİMAR SİNAN PARKI’NI KAZANDIRACAĞIZ”

Restorasyonunda sona gelinen 32 Gözlü Köprü projesiyle ilgili bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Silivri’de tarihsel konularda bazı hikâyelerin yazılmasında eksiklikler yapılmış. 32 Gözlü Köprü 348 metre uzunluğu ile Mimar Sinan’ın yapmış olduğu en önemli eserlerden bir tanesi. Bu köprü aslında fütuhat yolunu, fetih yolunu simgeliyor. Yani Osmanlı’nın Balkanlar’a açılan kapısı. Bu nedenle Kısa Köprü ve 32 Gözlü Köprü arasında bir Mimar Sinan tarih yolculuğu, bir fütuhat yolu projemiz var. Bununla birlikte 32 Gözlü Köprü’nün hemen güneyinde kalan yaklaşık 40 bin metrekare alanda yeşiliyle, doğasıyla, spor ve kültür tesisleriyle, denize sıfır bir Mimar Sinan Parkı’nı Silivri’ye kazandıracağız. İki yıldır İSKİ ile Tuzla Deresi’nin ıslahının yapılması hususunda görüşüyorum. Orada bir kamulaştırma problemi var. Bu vesileyle İSKİ’yi sizlerin huzurunda bir kez daha göreve çağırmak istiyorum. İSKİ bu süreçte köprümüzün açılışıyla biriken balçıkları ve yaklaşık 15 bin metreküp toprağı temizledi. Biz de belediye olarak ekiplerimizle ve kamyonlarımızla destek verdik. Bu çalışmalar nedeniyle İSKİ Genel Müdürünün şahsında bütün yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Ama tekrar söylüyorum; buranın çok hızlı ve acil bir şekilde ıslah edilmesi, tabanının betonlaşması ve denize dökülen kısımdaki köprünün yapılıp oradaki kamulaştırmanın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu projeler tamamlandığında Silivri, İstanbul’un 39 ilçesinde, kişi başına düşen yeşil alan sayısı en fazla olan ilçe haline gelecek.”