Başkan Yılmaz: “Silivri'ye Aşkla Hizmet Ediyoruz

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “İnsanı insan yapan en büyük özelliklerden biri kuşkusuz sevgidir. Sevgiyi ayakta tutan faktörlerin başında ise; saygı, merhamet ve vicdan gelir. Dünyaya gelişimizin ilk anından itibaren ebeveynlerimizin sevgisi ile başlayan hayatımız boyunca, sevgi ve saygı en büyük öğretilerimizden olur. Sevgi ile filizlenen her şeyin sonunda mutluluk ve huzur vardır. Bu sebeple insan sevdikleri ile beraber olur; sevdiği yerde olmaktan, sevdiği şeyleri yemekten, sevdiği işi yapmaktan mutluluk duyar. Sevgi, başka bir yönüyle de barış ve kardeşlik demektedir. Yunus Emre ‘Sevelim sevilelim’ derken, tüm insanlara sevginin tadına kavuşmayı, bir ve beraber olmayı öğütlemiştir.

Değerli hemşehrilerim,

İnsanoğlu fıtratı gereği sevdiği şeylere değer verir ve onu korur. Türk Milleti olarak bizler tarih boyunca vatan, millet ve bayrak sevgimizden hiçbir zaman ödün vermedik. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in de buyurduğu üzere ‘Vatan sevgisi imandandır.’ diyerek canımız pahasına, şehitlerimizin kanı ile sulanmış aziz vatanımızı her daim koruyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.’ sözünden ilham alarak, bugün bizlere emanet edilen Silivri Belediyesini geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel bir Silivri bırakmak, onların eğitim ve sosyal yaşam kalitesini artırmak, tüm hemşehrilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ için çalışıyoruz. Hizmetlerimizi kimseler için değil, herkes için yaparak gece gündüz demeden eşit ve adaletli hizmetler üretiyoruz. Verimli toprakları, denizi ve doğası, insanları ile her köşesi ayrı bir cennet olan doğup büyüdüğümüz topraklara sevgiyle aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz.

Kıymetli hemşehrilerim,

Severek yapılan her işin sonunda mutlaka başarı vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, yüreğinde vatan, millet ve bayrak sevgisi taşıyan, ülkesi için üreten, milleti için çalışan, milli ve manevi değerlerine sevgiyle sahip çıkan memleketimizin bütün güzel insanlarının sevgi gününü kutluyor; sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”