Başkan Yılmaz: “Silivri'ye Aşkla Hizmet Ediyoruz

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “İnsanı insan yapan en büyük özelliklerden biri kuşkusuz sevgidir. Sevgiyi ayakta tutan faktörlerin başında ise; saygı, merhamet ve vicdan gelir. Dünyaya gelişimizin ilk anından itibaren ebeveynlerimizin sevgisi ile başlayan hayatımız boyunca, sevgi ve saygı en büyük öğretilerimizden olur. Sevgi ile filizlenen her şeyin sonunda mutluluk ve huzur vardır. Bu sebeple insan sevdikleri ile beraber olur; sevdiği yerde olmaktan, sevdiği şeyleri yemekten, sevdiği işi yapmaktan mutluluk duyar. Sevgi, başka bir yönüyle de barış ve kardeşlik demektedir. Yunus Emre ‘Sevelim sevilelim’ derken, tüm insanlara sevginin tadına kavuşmayı, bir ve beraber olmayı öğütlemiştir.
Değerli hemşehrilerim,
Kıymetli hemşehrilerim,
Severek yapılan her işin sonunda mutlaka başarı vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, yüreğinde vatan, millet ve bayrak sevgisi taşıyan, ülkesi için üreten, milleti için çalışan, milli ve manevi değerlerine sevgiyle sahip çıkan memleketimizin bütün güzel insanlarının sevgi gününü kutluyor; sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”