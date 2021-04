Başkan Yılmaz: “Silivri’de Sporun Emirinde Olacağım”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Silivri Belediyesinin ev sahipliğinde Olta Restoranda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez, TFF İstanbul Futbol İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Silivri Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan, Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, Silivri Amatör Spor Kulübü Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TONTA: “BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta yaptı. Tonta, “Pandemi sebebiyle uzun süredir bir araya gelememiştik. Amatör Spor Kulüplerimizin talep ve sorunlarını konuşacağımız toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, ev sahipliği ve kulüplerimize olan destekleri için Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ÜNER: “VOLKAN BAŞKAN SPORA ÇOK ŞEY KATTI”

Toplantıya, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, yaptığı konuşmada “Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a 2 yıldır yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaptığı birçok hizmetin yanı sıra spora, sporcuya çok şey kattı. Yolu açık olsun. Bizler de hep onun yanında olacağız.” dedi. Başkan Üner, Çatalca’da gerçekleştirilen spor yatırımları ve yeni projeler hakkında bilgi vererek amatör spor kulüplerine her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN YANINDA OLACAĞIZ”

Toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sporun fedakârlık, emek, disiplin, ahlak isteyen ve hepsini beraberinde barındıran çok önemli bir faktör olduğunu ifade ederek, “Bugün Silivri’deki sporu konuşmak üzere, ağırlıkla futbol olan Amatör Spor Kulüplerimizle bir araya geldik. Malum pandemi şartlarında çok uzun zamandır bir araya gelemiyoruz. Başkan olduğum ilk gün şunu söylemiştim: Bizler spor salonları, kültür merkezleri, devasa yatırımlar yapabiliriz. Ama bu yatırımların içini anlamlandıracak, bu yatırımlara ruh katacak, onları anlamlı hale getirecek yegâne unsurun insan olduğunu söylemiştik. Yatırımlarımız insana olacak, çocuklara, gençlere olacak demiştik. Biz çocuklarının geleceğiyle ilgili kaygı yaşayan annelere Silivri’de sekizinci sınıfı bitiren her çocuğun bir yabancı dil konuşabileceğini, bir müzik aleti çalabileceğini, bir de lisanslı sporcu olacağını vadetmiştik. Çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“SİLİVRİSPOR BU KENTİN MARKA DEĞERİ OLMALI”

Silivrispor’a ve altyapıya destek verilmesi konusuna da değinen Başkan Yılmaz, “Silivrispor bu kentin bir marka değeri olmalı. Silivrispor, birinci ligde de olsa, ikinci amatör kümede de olsa bir Göztepe gibi bir Eskişehir gibi, bir Trabzonspor gibi bu şehrin marka değeri olmalı dedik. İkinci amatör kulüpte de oynasa bu takım, şarkılarla türkülerle o hafta sonu o şehirde Silivrispor’un formaları bayrakları asılı olsun dedik. Yani bir spor kültürü bir aidiyet duygusundan bahsettik. Altyapıyı unutup, Amatör Spor Kulüplerini unutup harcanan paraların kimseye faydası yok. Üç ay sonra sezon bittiğinde siz bir daha göremeyecek sporcuları geride bırakırsınız. Eğer kulübün altyapısını oluşturabilirseniz ve burada bir taraftarlık bir aidiyet ruhu, Silivrililik ruhu ile Silivrispor’un etrafında yarışmacı amatör kümelerle, altyapılarla beraber bir anlayışı bu şehre hâkim kılarsanız, Altınordu gibi, Göztepe gibi, örnekleri olan Gençlerbirliği gibi altyapımızdan oyuncular yetiştiğini ve ilk on birinizde profesyonel takımımızın en az yarısının Silivri’nin altyapılarında yetişmiş oyunculardan oluştuğunu görürsünüz.” dedi.

“SPOR KULÜPLERİMİZİN BORÇLARINI SIFIRLADIK”

Konuşmasında Amatör Spor Kulüplerinin Belediye’ye olan borçlarının sıfırlandığını hatırlatan Başkan Yılmaz, “Biz kronikleşen problemlere de el attık. Şehirde sporun, spor sahalarının, sporcunun unutulduğu dönemde buralara parmak bastık. Şimdi burada birçok amatör kulüp başkanım var. En zor iş amatör kulüplerde yönetici olmak ve o takımları yürütebilmek. Silivri Belediyesine amatör kulüplerimizin borçları vardı. Biz o borçları Amatör Kulüp Başkanı Ali Tonta başkanımızla bir araya gelerek “nasıl yaparız? Nasıl ederiz?” diyerek konuştuk. Bugün itibari ile Silivri’deki bütün amatör spor kulüplerinin Silivri Belediyesine olan toplam 1 milyon 152 bin 532 TL borcu sıfırlanmış durumda. Silivri’deki bütün amatör kulüplerinin Silivri Belediyesine borçları yok.” dedi.

“SPORUN SİYASETİ OLMAZ”

Sporun siyaseti olmayacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “Belediye olarak şuana kadar 12 adet açık basketbol sahasını Silivri’ye hediye ettik. Silivrispor’umuzun maçlarının oynandığı, depremde zarar gören stadı Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla, bir millet bahçesi ve hükümet konağına dönüştürüyoruz. Önce önceki dönem İBB Başkanımız Kadir Topbaş zamanında yapılmış olan Müjdat Gürsu Spor Tesislerini 6000 kişi kapasiteli, iki tribünü de kapalı, soyunma odaları yenilenmiş, spor müsabakaların oynanacağı FİFA standartlarında sahasının olacağı bir stadyumu da çok kısa zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber Silivri’mize hediye edeceğiz. Sporun siyaseti olmaz. Ben İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Müjdat Gürsu Spor Tesislerinin tahsisini istediğimde, ‘Neden tahsis istiyorsun Başkanım?’ dedi. Dedim ki: Ben Spor Bakanımızla görüştüm, burada bir stadyum yapacağız Silivri’ye. ‘Peki, bu stadyumu ben yapsam?’ dedi Ekrem Bey. Bunu Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ilettiğimde aynen şöyle dedi Bakanımız ‘Sporun siyaseti olmaz, buyursunlar yapsınlar. Silivri’ye hediye olsun.’ dedi. Onun için biz buna bu pencereden bakıyoruz.” dedi.

“HİÇBİR SPOR KULUBÜNÜN İÇ İŞLERİNE KARIŞMADIM”

Görevi süresi boyunca spor kulüplerinin yönetimine ve iç işlerine müdahale etmediğine de dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Uzun yıllar profesyonel futbol oynadım ve bir dönem Silivrispor forması da giydim. Bizim dönemimizde hiç kimse kimin nereye oy verdiği ile ilgili birbirimizle tartışmalara girmez, mülahaza yaşamazdık. Çünkü spor hepsinin üzerinde bizi birleştiren bir unsurdu. Silivri’de konuya buradan bakıyoruz. Daha önceki dönemlerde Silivri’de spor kulüplerinin başkanı, belediye başkanının belirlediği isimler oluyordu. Ne kadar yanlış bir şey! Her kurul, her STK kendi dinamikleri ile kendi yöneticileri ile kendi başkanlarını da seçebilir. Silivrispor Kulüp Başkanımız bize gelip ‘Aday olabilir miyim?’ dediğinde, ‘Ne münasebet’ dedim. Silivrispor’u seven delegeler, gerçek sahipleri çıkacak orada adayların içerisinden birisine oy kullanacak ve sizleri seçecek. Buradaki tüm kulüp başkanlarım Silivri’deki kulüplerin iç işlerine karışmadığımı çok iyi bilirler. Beni ilgilendiren konu sizin gençlere yapacağınız yatırımlar ve benim sizin yanınızda ne kadar yer alacağımdır. Onun dışında buradan bir siyasi rant, oy devşirme gibi bir niyetim olmadı ve olmayacak.” dedi.

“KİMSENİN SİYASET YAPMASINA İZİN VERMEM”

Konuşmasının son bölümünde Silivri’de gerçekleştirilen spor yatırımları ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz bitmek üzere. Murat Karasu tesislerinin tamamının bakımını yaptık. 8 eski beldemiz var, Ortaköy hariç hiç birinde amatör spor kulüplerinin maçlarını oynayacağı stat yok. Böyle bir şey olabilir mi? 25 bin nüfuslu Selimpaşa Mahallemizde amatör maçlarımızın dahi oynanacağı bir stat olmaz mı? Buradan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Değirmenköy Mahallemizde 1000 kişi kapasiteli stadyumun temeli atıldı. Pandemi şartlarına göre eylül ayı içerisinde amatör maçlarımızı oynayacağımız ilk stat olacak. Çanta, Selimpaşa gibi diğer mahallelerimize de tek tek beraberce yapacağız. Onun için her türlü siyasi mülahazalardan uzak, yalnızca sporun, gençliğin, Silivri’nin, Silivrispor’un ve yarışmacı amatör takımların konuşulduğu bir Silivri’de hep beraber yaşayacağız. Burada hepimize yer var. Ben siyaset yapmazken bu kulüplerde kimsenin siyaset yapmasına da izin vermem. Bizim bütün kaygımız gençler ve spor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi zeki, çevik ahlaklı sporcuları ve nesli yetiştirmek zorundayız. Buradan sizlere söz veriyorum. Ben her zaman Silivri’deki sporun ve sizlerin emrinde bir belediye başkanı olarak çalışmaya devam edeceğim.” diyerek sözlerine son verdi.

DÜŞMEZ: “AMATÖR KULÜPLERİN SORUNLARINI BİLİYORUM”

Amatör Spor Kulüpleri ile gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez, “Her ne yaparsak samimiyetle yapmamız gerekiyor. Ben amatör spor kulüplerinin içinden gelen birisi olarak kulüplerimizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Burada bu sorunları konuşmak ve çözüm üretmek adına sizlerle bir araya geldik. Toplantımıza ev sahipliği yapan ve futbolcu kimliği de bulunan Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a spora, sporcularımıza ve kulüplerimize olan desteği için bütün kulüplerim adına çok teşekkür ediyorum. Kendisinin spor alanında birçok projesi var bu konuda kendisini tebrik ediyorum. Bunlarla birlikte daha fazlasını yağacağından da eminim.” dedi.

EREN: “FUTBOLU SEVEN BAŞKANLARLA ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Toplantıda söz alan Fenerköyspor Kulübü Başkanı ve Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, Silivri’de spor anlamında yapılacakları tek tek anlattı. Amatör kulüpler olarak belediye tarafından sunulan imkânları kullandık ama belediyeye olan kiralarımızı ödemedik. Bütün bu kiralar birikti ve kulüplere külfet olmaya başladı. Volkan başkanımız sağ olsun bu borçları sıfırlayarak kulüplerimize nefes aldırdı. Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Bey gibi, Silivri Belediye Başkanımız Volkan Bey gibi futbolu seven belediye başkanlarımızla çalışmaktan, yol yürümekten onur duyuyorum.” dedi.

Yapılan konuşmalar ve istişarelerin ardından Silivri Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a spor kulüplerine olan desteği ve katkıları için teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez Başkan Yılmaz’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.