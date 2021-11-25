Başkan Yılmaz: “Silivri’nin Bir Kronik Sorunu Daha Çözüldü”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 5. oturumunda Silivri merkez ve sahil bölgelerini ilgilendiren plan değişikliği karara bağlandı. 1985 yılından kalma planlarla yönetilen 16 kilometre uzunluğunda 1000 hektarlık bir alanda Silivri Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Büyükşehir Meclisinde onaylandı.

İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Silivri’mizde yaklaşık 80.000 vatandaşımızın yaşadığı Selimpaşa’dan Kınalı’ya merkez ve sahil bölgemizi kapsayan E-5 Karayolunun güneyindeki alan 1985’ten kalma planlarla yönetiliyordu. Dolayısıyla günün şartlarına uygun hale getirmemiz gerekiyordu. Yaklaşık 16 kilometre sahil bandı uzunluğunda ve 1000 hektarlık bir alanda hazırladığımız 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız İBB Meclisimizden geçti. Böylece Silivri’mizin bir kronik sorunu daha çözüldü. Bu konuyla dertlenen bütün mesai arkadaşlarıma, İmar Komisyonumuzun çok kıymetli üyelerine ve tüm meclis üyelerimize Silivrili hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.