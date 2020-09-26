Başkan Yılmaz: “Silivri’nin Problemleri Siyasi Malzeme Yapılamayacak Kadar Önemli”

Silivri belediye Başkanı Volkan Yılmaz, otobüs, minibüs ve taksi esnaflarının temsilcileri ile bir araya geldi. Silivri Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve esnafların sorunlarının istişare edildiği toplantıya Silivri Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Silivri Birlik Kooperatif Başkanı Bülent Akbaş, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sebahattin Öpçin, Mavi Marmara A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gürler, Halkbank Silivri Şube Müdürü Tolga Helvacıoğlu ve çok sayıda taksi, otobüs ve minibüsçü esnafı katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “EL ELE TUTUŞARA SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜYORUZ”

Taksi, otobüs ve minibüsçü esnafının sorun ve taleplerinin istişare edildiği toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediye Başkanı olmadan önce bütün seçim meydanlarında, kahve toplantılarında, “Silivri’nin birikmiş kronik problemlerini kendimize dert edineceğiz, kederleneceğiz. Göreceksiniz bu dertlenme bize bu problemlerin çözümünde en büyük faktör olacak. Biz gece gündüz Silivri’nin problemleri ile yatacağız.” dediklerini hatırlatarak, “Silivrililik ruhu altında Silivri’nin problemleri altında bir araya gelip bu problemleri çözerken de yan yana gelmesi imkânsız diye addedilen insanlar bir bakmışsınız el ele tutuşmuş, gönül gönüle vermiş Silivri’nin problemlerini çözüyorlar. İşte bugün de esasında yapılan tam da bu. Çünkü Silivri’nin problemleri, esnafın problemleri, siyasi malzeme yapılamayacak kadar bizler için önemli.” diye konuştu.

“BÜTÜN AYRICALIKLI GRUPLARI NORMAL VATANDAŞ SEVİYESİNE İNDİRDİK”

Konuşmasında, hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlara eşit mesafede hizmet ettiklerini de vurgulayan Başkan Yılmaz, “Ben herkese eşit mesafede olacağımı söyledim. Kimseyi ötelemeyeceğimi, Silivri’nin tam ortasında pergelin sabit ucu olacağımı ve herkese ne bir adım uzak, ne bir adım yakın olacağımı söyledim. Bunu uygulamalarımızla yaşayarak görüyoruz. Kişiler, guruplar, siyasi baronlar, iş dünyasının baronlarının değil vatandaşın belediye başkanı olacağız dedik. Bütün ayrıcalıklı guruplar normal vatandaşın seviyesine inecek dedik. Silivri’yi şeffaf, denetlenebilir ve her kuruşunun hesabını veren bir belediye yağacağız dedik. Bunları yaparken de ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.’ prensibini de kendimize şiar edindik.” dedi.

“İBB MECLİSİNDE BU HUKUK DIŞI UYGULAMAYA SON VERİN DEDİK”

Bordo renkten sarı renge dönen taksilerle ilgili yaşanan süreci de anlatan Başkan Yılmaz, birlik ve beraberlik ile tüm sorunların çözülebildiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “Birbirimize omuz vererek makul mantıklı bütün problemlerinizin çözümü için önünüze düşeceğimi, öncü olacağımı, her platformda sözcünüz olacağımızı söyledik. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Gurup Başkanvekili olarak İBB’de ilk olarak, adayken de Sayın Binali Yıldırım ile gelip taksi duraklarımızı ziyaret ettiğimizde şunu söylemiştik: İstanbul’da insan haklarına aykırı bir durum var. Bordo ve sarı taksiler var dedik. Tüm taksici esnafının aynı haklardan, aynı olanaklardan yararlanması gerekir dedik ve bu sözü verdik. İBB Meclisinde de Şubat ayında meclis kürsüsünden bu hukuk dışı uygulamaya son verin, gelin hep beraber el ele tutuşalım bu problemi çözelim dedik. Ve bir masa etrafında bir araya gelerek tüm partilerin desteği ile bu sarı taksi kırmızı taksi ayrışması ortadan kalktı. Minibüsçü esnafımızın problemlerini de biliyoruz. Odalarımızla, kooperatiflerimizle sorunların çözülmesi adına sürekli irtibat halindeyiz. Doğru iletişim kanalları kurulursa, iletişim kanalları kapatılmazsa, iletişim kanalları siyasallaştırılmazsa bu problemler çözülür. Bu problemler siyasi rant veya oy devşirilecek problemler değil. Benim ve Milliyetçi Hareket Partisinin baktığı pencere bu. Biz otobüsçü, taksici, minibüsçü esnafımıza siyasi bir pencereden bakmıyoruz. Devletin ebed müddet yaşatılabilmesi için mücadele veriyoruz. Onun için burada bulunan herkese şu sözü veriyorum. Ne probleminiz, ne derdiniz varsa, ben Silivri Belediye Başkanı olarak bu dertlere ortak olmak, sizin dertlerinizle kederlenmek için bu koltuktayım. Bu koltuktan güç almak için değil, bu koltuğa güç vermek için Silivri Belediye Başkanlığı koltuğundayım. Her zaman sizin yanınızda olmaya, sizin sesiniz olmaya, sizinle beraber sevinmeye, sizinle beraber üzülmeye hazırım. Bunun için yola çıktım.”

BAŞKAN YILMAZ’A PLAKET VERİLDİ

Toplantıya katılan oda başkanları ve şoför esnafının talep ve sorunlarını aktarmasının ardından Silivri Birlik Kooperatif Başkanı Bülent Akbaş, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Toplantı, günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.