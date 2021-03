Başkan Yılmaz: “Silivri’yi Her Türlü Afete Dirençli Hale Getirmek Zorundayız”

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem simülasyon TIR’ı Silivri’ye getirildi. Silivri Belediyesi ve İstanbul AFAD İl Müdürlüğü işbirliğinde Atatürk Meydanında düzenlenen etkinlikte, deprem bilinci oluşturmak amacıyla vatandaşlara eğitim verildi. Deprem TIR’ında oluşturulan bir oda içerisinde 7,2 şiddetindeki bir depremi deneyimleyen vatandaşlara afetlere karşı hazır olmanın önemi hatırlatıldı. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından ise deprem, sel ve yangın gibi afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Alanda bulunan çocuklara deprem bilinci oluşturan boyama kitabı, boya seti, kumbara ve eğitici broşür dağıtımı yapıldı. AFAD deprem simülasyon TIR’ı, 08-12 Mart tarihleri arasında Silivri’ye tekrar gelerek deprem farkındalık eğitimlerine devam edecek.

“DEPREM İSTANBUL’UN GERÇEĞİ”

Deprem simülasyon TIR’ı ve Afet Farkındalık Parkuru eğitim alanını ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, burada vatandaşlarla görüşerek afetlere hazırlık konusundaki çalışmaları anlattı ve deprem gerçeğini hatırlattı. “Deprem haftasındayız. Deprem İstanbul’un gerçeği ve Silivri ilçemiz maalesef ki bu depremin en kırılgan olacağı veya en fazla hissedileceği ilçelerden biri.” diyen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu noktada biz Silivri Belediyesi olarak bir Afet Koordinasyon Merkezi inşa ettik. Bu Afet Koordinasyon Merkezimizde, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendinin 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesi ile birlikte biz her türlü doğa afetlerine dirençli bir kent için eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşte o eğitim çalışmalarımızın bir parçasını da arkamızda görüyorsunuz. AFAD’ımızla birlikte bir simülasyon TIR’ı, deprem sırasında neler yapılması gerektiğinin eğitimini veriliyor. Bu noktada ben şunu da ifade etmek istiyorum; İzmir depreminde ilk defa şehir dışında arama-kurtarma ekibi olarak görev yaptık ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’dan da bir teşekkür, takdir beraatı aldık. Hem Türkiye’de hem de dünyanın her yerinde oluşacak doğa afetlerinde aksiyon alabilecek, oraya yardım eli olarak ulaşacak bir Afet Koordinasyon Merkezini de planlamış durumdayız. Biz şunu söylüyoruz; depremin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacakları esasında hem çocuklarımıza hem yetişkinlerimize anlatmak durumundayız. Ve Silivri’mizi, İstanbul’umuzu, Türkiye’mizi her türlü doğa afetine de dirençli, hazırlıklı hale getirmek durumundayız.”