Başkan Yılmaz: “Sizin Yapamadıklarınızı Biz Yapacağız”

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın gündeminde İBB Meclisinin Gümüşyaka’daki mezbaha arazisine İETT garajı yapılmasıyla ilgili kararı, Silivri Belediyesi tarafından başlatılan Kurban Bağışı Kampanyası, Bulgaristan’da yapılacak parlamento seçimleri ve Silivri’de bu yıl yapılması planlanan eğlenceli festivaller vardı.

“HEMŞEHRİLERİMİ KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DAVET EDİYORUM”

Kurban Bayramı öncesinde Silivri Belediyesi tarafından başlatılan Kurban Bağışı Kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak; milli ve manevi bağların kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bayramlardan biri olan Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere ve hanelere ulaştırılmak üzere bir Kurban Bağışı Kampanyası başlattık. Silivri, İstanbul’da hayvancılığın en yoğun yapıldığı ilçe konumunda. Yapılan bağışlarla alacağımız kurbanların tamamını Silivri’deki üreticiden temin etmeyi planlıyoruz. Kurban kesimlerinden sonra elde edilecek eti ve diğer türevleri BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığı ile Silivri’deki ihtiyaç sahibi ailelerimizle paylaşmayı amaçlıyoruz. Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarımı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.” dedi.

“BULGARİSTANLI SOYDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Konuşmasına Bulgaristan’da 4 Nisan’da yapılan ancak hükümet kurulamadığı için 11 Temmuz’da tekrarlanacak olan parlamento seçimleri ile ilgili devam eden Başkan Volkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Bulgaristan’da 11 Temmuz’da yapılacak seçimlerde soydaşlarımızı yürekten destekliyoruz. 4 Nisan seçimlerinde Avrupa Birliği ülkelerin dışında kalan ülkelerdeki çifte vatandaşlara 36 sandıklı bir kısıtlama getirilmişti. Bu seçimlerde o kısıtlama kaldırıldı ve tüm çifte vatandaşların oy kullanmasının önü açıldı. Türkiye’de yanılmıyorsam 300 bine yakın hem Türk hem Bulgar vatandaşı olan çifte vatandaşımız var. Hafta sonu bu vatandaşlarımızın bazıları ile kahvaltıda bir araya geldik ve onlara ‘Biz Silivri Belediyesi olarak; teknik ve lojistik bütün imkânlarımızla bu seçimlerde oy kullanmaya gidecek vatandaşlarımızın ve oradaki siyasetçilerin yanındayız.’ dedik. Ama ilk olarak bu vatandaşlarımızın 11 Temmuz’da pikniğe gidelim, denize gidelim demeden sandığa gitmesi gerekiyor. Verilecek oyların oradaki mezalimi ve asimilasyonu yaşayan kardeşlerimiz için motive edici, teşvik edici olacağını; bu nedenle mutlaka ülkemizde yaşayan çifte vatandaşların sandığa gitmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” dedi.

“O MEZBAHAYI SİLİVRİ’YE BEN KAZANDIRACAĞIM”

Gümüşyaka’da bulunan ve Silivri Belediyesinin mezbaha alanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) devrettiği araziye İETT garajı yapılması yönündeki belediye meclisi kararını ve bu kararı savunan CHP’li meclis üyelerini eleştiren Başkan Yılmaz, “Silivri’de yaşayan ve üretim yapan hayvancıların çok ciddi problemleri var. Örneğin buraya en yakın mezbaha Esenyurt’ta. 2 yıl önceki seçim döneminde her gittiğim kahvehanede hayvancılar, hayvan başına 1000 ila 1500 TL zarar ettiklerini, yani gelen aracıya hayvanını ucuz fiyata sattıklarını söylüyorlardı. Silivri’de bir mezbaha olsa bu meblağın çok daha aşağıya çekileceğini ve bu kadar ucuza hayvanlarını satmayacaklarını ısrarla dile getiriyorlardı. Biz de onlara İBB Başkan Adayımız Binali Yıldırım vasıtasıyla Silivri Belediyesi olarak bir mezbaha ve hayvan satış yeri sözü vermiştik. Tabi Binali Bey seçilemeyince, mezbaha işletme, çalıştırma ve yapma yetkisi İBB’de olduğu için bu vaadimiz havada kaldı. Ama çok kısa bir sürede İl Tarım Müdürlüğünden hayvan satış yerinin yapımıyla ilgili almamız gereken izinler noktasında sona yaklaştık. Biter bitmez de hayvan satış pazarımız Silivri’ye ve İstanbul’a hayırlı olsun diyeceğiz.

“HANİ İSTANBUL’U BİRLİKTE YÖNETECEKTİK?”

Belde belediyesi zamanında Gümüşyaka’da 8 dönüme yakın bir arsa mezbaha yapılabilmesi için planlara işlenmiş. Beldeler kapatılıp İBB’nin uhdesine geçince mezbaha imarlı bu yer de otomatik olarak İBB’nin mülkü olarak envanterine geçmiş. Geçtiğimiz günlerde benim anaokulu açılışı nedeniyle katılamadığım İBB meclisinde bir madde oylandı. Maddeye göre; Gümüşyaka’daki imarda mezbaha olarak ayrılan 7 bin 800 metrekare alan garaj yapılmak üzere İETT’ye devredildi. Ben sizlerin de, CHP Grubu Silivri Belediyesi meclis üyeleri olarak; Silivri’de yaşayan hayvancı için, ilçedeki tarımsal üretici için bu mezbaha yerinin İETT garajı olmaması, İBB’nin Gümüşyaka’ya gelip bir mezbaha yapması gerektiğini söylemenizi beklerdim. Hayvancı için negatif bir işlem yapıldığında bunun hep beraber karşısında durmamız gerekiyor. Bu şekilde biz Silivri’deki tarımsal üreticiyi, hayvancıyı nasıl destekleyeceğiz? Bir de şunu söyleyeyim Ekrem Bey’e: Hani İstanbul’u birlikte yönetecektik? Hani 16 milyonun her bir ferdi İstanbul’da kendine dair bir şey bulacaktı? Hani ilçe belediye başkanlarına sorulmadan bir karar alınmayacaktı? Benim mezbaha alanının İETT garajı yapılacak olmasından haberim yok. Benimle hiçbir şekilde fikir alışverişi yapılmadı. Ben gündemden mi göreceğim Silivri ile ilgili alınan önemli bir kararı? İBB bir mezbaha yerini iptal edip İETT garajı yapacaksa ve bu arsa Silivri’de ise Silivri Belediyesi ile fikir alışverişi yaptıktan sonra konuyu gündemine almalı. Belki alternatif yer söyleyeceğiz. Belki, ‘Siz buraya mezbaha yapın biz İETT garajı için Silivri Belediyesine ait bir yeri tahsis edelim.’ diyeceğiz. İBB’nin Başkanı CHP’li olduğu için bu yapılan uygulamayı savunuyorsanız sonuna kadar savunun ama yanlış yapıyorsunuz. Sizin mezbaha yapmak gibi bir niyetiniz yok. Ben önümüzdeki günlerde mezbaha yapmak, işletmek üzere İBB’den bir yetki devri isteyeceğim. Verirlerse de o mezbahayı Silivri’ye kazandıracağım. Sizin yapamadıklarınızı biz yapacağız hiç merak etmeyin. Ben Silivri’de yaşayan hayvancının çıkarını korumayı kararlılıkla sürdüreceğim. Bu konuyu da Silivri kamuoyunun, Silivri’de hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum.” diye konuştu.

“BU YIL FESTİVALLERİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

Başkan Volkan Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın “Geçen yıl yapılmayan Karpuz Festivali bu yıl yapılacak mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Biz geçen yıl teması tarımsal ürün olan bütün festivallerimizi yaptık. Pandemi şartları gereği büyük organizasyonlarla değil yarışma halinde yaptık. Bu yıl inşallah pandeminin seyri bu şekilde devam ederse, olağanüstü bir şeyler yaşamazsak ağustos ayı içerisinde hem tarım ürünlerimizi tanıtacağımız hem de özlediğimiz eğlenceli festivalleri büyük bir coşkuyla kutlayacağız.”