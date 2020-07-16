Başkan Yılmaz Sorunları İBB Gündemine Taşıdı

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB Meclisi Temmuz ayı 2. oturumunda konuşma yaparak İstanbul’un merkezi dışında kalan ilçelerin yaşadığı sorunlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaçak yapıyla mücadele, vektörle mücadele, katı atık tesislerindeki ihtiyaç konusu yeni yatırımlar, deprem ve afetlere hazırlık, çöp sızıntı suları arıtma tesislerinin yapımı, yeşil alanların durumu, İstanbul halk plajları, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin desteklenmesi hakkında mesajlar veren Başkan Yılmaz, diğer yandan İBB 2019 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan bazı hususlar üzerine de eleştiriler yaptı.

“ARAÇLARIN YENİKAPI’DA SERGİLENMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faaliyet raporu sunumundan sonra kürsüye gelen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB yönetiminin görevi devraldıktan sonraki bazı faaliyetlerini eleştirerek şunları söyledi: “Belediye yönetimlerinin iş ve işlemlerinin iki ayrı değerlendiricileri vardır. Bunlardan biri, bizim meclisimizin de olduğu Sayıştay ve Mahkemeler gibi çeşitli denetim organlarıdır. Diğeri ise seçmen, yani kamu vicdanıdır. Yeni yönetimin göreve gelir gelmez, İBB hizmet araçlarını Yenikapı’da toplayarak gövde gösterisinde bulunmasını yanlış bulmaktayım. Eğer bu Yenikapı’ya toplanan araçlar bir tasarruf tedbiri kapsamında oraya toplanmış ve ihaleyi alan firmaya geri iade edilecekse, bu basit bir duyuru ile yapılabilirdi. Burada bir usulsüzlük, bir uygunsuzluk var ise bunun yeri Yenikapı değil, Türk mahkemeleridir.”

“İŞTEN ÇIKARILAN EMEKÇİ KARDEŞLERİMİN YANINDAYIM”

İBB’den çıkarılan işçilerle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Seçilen belediye başkanının kendi kadrosu ile çalışmasından daha doğal bir şey olamaz. Yine üst yönetimindeki kişilerin mensubu olduğu parti ile de yakın ilişkisinin olması çok normal bir durumdur. Tercihlerinde liyakat ve ehliyete dikkat edip etmemesi de kendisinin tercihi olacaktır. Ancak tabiri caiz ise, iki seçim arasında İBB’de işe alındı diye toptancı bir yaklaşımla, niyet okuyarak, her biri evinin kahramanı olan annelerin babaların kapının önüne konulmasına da şiddetle karşı çıkıyor ve bütün emekçilerin yanında olduğumu buradan CHP gurubuna da söylemek istiyorum.” diye konuştu.

“MECLİSİN ENGELLEDİĞİNİ DÜŞÜNMEK İNSAFSIZLIKTIR”

Konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ülke gündemine ilişkin konulardan ziyade İstanbul’a hizmet etme konusunda gayret göstermesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Hükümet, belediye başkanı ve yönetimini başarısız kılmak için engellemelerde bulunuyor.” iddialarına da yanıt vererek şöyle devam etti: “İBB’nin görev ve yetki alanlarında yapmak istediklerini yapabilecek imkânları her zaman vardır. Bunun için yasalara ve mevzuata uyması yeterlidir. İBB ve iştiraklerinin asıl vazifeleri olan işlerini görürken, meclisimizin bunu engellemesini düşünmek bence insafsızlıktır.”

“İBB’NİN YAPMASI GEREKEN İŞLERİ YAPMAK ZORUNDA KALDIK”

İBB’nin görev alanlarındaki çalışmalara ilçe belediyelerinin destek olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “İlçe belediyeleri esasında İBB’nin görev alanında olan bir takım işleri bu pandemi döneminde yapmak zorunda kalmıştır. Mesela sivrisinekle mücadele İBB’nin görev ve sorumluluğundadır. Bu dönem İstanbul’da hiç olmadığı kadar sinek ve uçkun vardır. Özellikle dere ve gölet alanlarının olduğu, Silivri, Çatalca ve Şile gibi ilçelerimizde adeta bu yaz sinekten durulmuyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda gelen şikâyetleri ‘Bu İBB’nin sorumluluğundadır.’ diyerek ötelemeden, İBB ekiplerine destek vermek için sinek ve uçkunla mücadele ekiplerimizi kıt kaynak ve imkânlarımıza rağmen kurmuş durumdayız.” İfadelerini kullandı.

“HALKÇILIK KÂĞIT ÜSTÜNDE KALDIĞI ZAMAN BİR İŞE YARAMIYOR”

Başkan Yılmaz, konuşmalarına şöyle devam etti: “İBB Başkanımız burada uzunca bir sunum yaptı. Konuşmasının büyük bir bölümünü de Kanal İstanbul’a ayırdı. Ama her geçen gün büyüyen, betonlaşan, imar rantı ile büyüdüğü ama içerisinde yaşayan her bir vatandaşımızın mutluluğunun aynı oranda büyümediği, mutsuz olduğu bir ilde yaşıyoruz. İBB Başkanımızın şehir içerisinde yaptığı, insanları stresten kurtaracak parklar yapmasını tabi ki önemsiyorum ama hazır şehrin çeperinde, bu şehre çok büyük değer katacak ilçeler ve bu ilçelere yapılacak hizmetler dururken bunlardan hiç bahsetmemesini yadırgadım. Bakın, yalnızca Silivri’nin 42 km sahili var. Peki, bu 42 km sahilde sizlerin, çocuklarınızın, eşlerinizin veya İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın gelip duşu olan, sosyal tesisleri olan bir plajı var mı? Halkçılık yalnızca söylemlerde yalnızca kâğıt üstünde kaldığı zaman hiçbir işe yaramıyor. Ekrem Bey’e şunu söylemek istiyorum; gelin İstanbul’un dezavantajlı ilçelerini İstanbul’un avantajlı ilçeleri haline getirelim. Şile’yi, Çatalca’yı, Büyükçekmece’yi, Arnavutköy’ü, Beykoz’u avantajlı hale getirelim. Bunu fazlası ile hak eden bu ilçelerin sözcüsü olmaya devam edeceğim.”

“KAYNAK SORUNU DUMUNDA ŞARTLI BORÇLANMAYA DESTEK VERİRİZ”

Yatırım konuları için meclise gelecek borçlanma taleplerine destek olacaklarını bildiren Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Başta deprem olmak üzere İstanbul’u afetlere hazırlama konusunda daha hızlı ve bütüncül bir şekilde çalışmalıyız. Bu kapsamda deprem, sel ve heyelan sorunlarına çözüm üretecek olan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgelerini ve bu stratejilere uygun planlama çalışmalarını sürdürmeliyiz. Silivri’de kentsel dönüşüm strateji belgesi çalışmalarını ve planlama çalışmalarını başlattık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde sürdürüyoruz. İstanbul’da kentsel dönüşüm strateji belgesini onaylatan belediye sayısı, 39 ilçenin yarısından az durumdadır. Bakanlık, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak, uyum içerisinde bu çalışmaları hızlıca bitirmek zorundayız. Depreme hazırlık çalışmalarında belirlenen kentsel dönüşüm alanlarında, KİPTAŞ ve TOKİ daha fazla görev almalıdır. Bu konudaki maddi kaynakları daha fazla seferber edilmelidir. İhtiyaç olması halinde İBB iştirakleri borçlanarak finans kaynağı üretmeli ve depreme hazırlık çalışmalarında İlçe Belediyelerinin ve vatandaşımızın yanında yer almalıdır. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından öncelikle pilot bölge seçilen ilçelerden başlamak üzere ‘Deprem risk analizi, hızlı tarama yöntemleri’ çalışması kapsamında riskli bina tespit çalışmaları başlatılmış durumdadır. Bu kapsamda Silivri ilçemizde de incelemeler devam ediyor. Afetlere hazırlık kapsamında dere ıslah çalışmaları hızlandırılmalı ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri tamamlanmalıdır. Can ve mal kaybını önleyecek tedbirler almak zorundayız. Silivri ve Çatalca ilçeleri, anlık yağış oranlarında Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle bu ilçelerde yoğun yağışlar sel felaketlerine neden olmaktadır. İBB'nin ve İSKİ'nin, İstanbul'un bu sorununu çözmek adına dere ıslah çalışmalarını tamamlaması ve ileri biyolojik arıtmalarının da yapılmasını talep ediyorum. Bu çalışmaların hızlandırması ve kaynak ayırılması önem arz etmektedir. Kaynak sorunu durumunda, bu amaçla yapılacak şartlı borçlanmaya destek vereceğimizi belirmek istiyorum.”

“SİLİVRİ’DEKİ KATI ATIK TESİSİNE MUTLAKA ARITMA TESİSİ YAPILMALIDIR”

Seymen Mahallesi’ndeki katı atık tesisi nedeniyle civar mahallelerin çöp kokusundan etkilendiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, ayrıca çöp sızıntı suları için de bir tesisin elzem olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Silivri maalesef hafriyat depolama merkezinin, katı atık bertaraf merkezinin, cezaevinin yer aldığı bir ilçe. Ama bu dezavantajlarına rağmen pozitif ayrımcılık noktasında İBB’nin de hizmetlerinden faydalanamayan bir ilçe. Silivri Katı Atık Bertaraf Tesisinde, çöp sızıntı suları için arıtma tesisi bulunmamaktadır. 1 kilo çöp suyu 40 ton temiz suyu kirletebiliyor. Silivri’nin yer altı kaynaklarının yeraltı sularının kirlenmemesi, doğanın kirlenmemesi adına artık Silivri katı atık bertaraf merkezinde İBB’nin bir arıtma tesisi yapmasının zamanı gelmiştir. Silivri’de tarım toprakları kirlenmekte ve İBB bütçesinde taşıma maliyeti nedeni ile büyük kayıplar oluşmaktadır. Bu durum çevre sorunlarına da neden olmaktadır. Bu çöp suları her sene 30 milyon gibi bir maliyet ile Odayerine taşınmaktadır. Oysaki 4 yıllık bir yatırımla kendini amorti edecek bir arıtma tesisini Silivri’deki katı atık merkezine yapabiliriz. Dolayısıyla çalışmalara hızla başlamalıdır. Finans yok denmeyecek bir konudan bahsediyoruz. Finans yöntemi bulunmak zorundadır. Bu konuda şartlı borçlanmaya her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isterim. Katı Atık Bertaraf Tesisinden etkilenen mahallelerimize Büyükşehir ve iştirakleri tarafından, sosyal ve sportif yatırımlar için pozitif ayrımcılık talep ediyoruz.”

“SİLİVRİ’DE KİMDEN NE KADAR SÜT ALDINIZ?”

İBB’nin Halk Süt projesine değinen Başkan Yılmaz, sütlerin Silivri’den alındığının açıklanması üzerine “Kimden alıyorsunuz?” diye sordu. Başkan Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “İBB Başkanımıza süt konusu ve kolektif yönetim anlayışı noktasında eleştirilerim olacak. Kendisinin defaten söylemesine rağmen tarım danışmanının Silivri Belediyesini, Çatalca Belediyesini hiçbir şekilde ziyaret etmemesini, bizleri muhatap almamasının bir sebebi olup olmadığını merak ediyorum. Çatalca Belediye Başkanını, Silivri Belediye Başkanını yok sayacaksınız, kendinize bir alan oluşturacaksınız ve üretimi, üreticiyi desteklediğinizi iddia edeceksiniz. Ve Silivri’den süt alındığını iddia ettiniz. Silivri’de kimden ne kadar süt aldınız? Bunun bilgisinin tarafıma verilmesini talep ediyorum. Çünkü bilgim yok. Bu konunun takipçisi olacağım.”

“KAÇAK YAPI İLE MÜCADELEDE İBB’DEN DESTEK ALAMIYORUZ”

Tarım arazilerine ve hazine arazilerine yapılan kaçak yapılardan bahseden Başkan Yılmaz, “Tarım arazilerinin korunması adına ilçemizde kaçak yapılar ile mücadele ediyoruz. Kaçak yapılara asla taviz vermiyoruz. Özellikle hazine arazilerinin işgalden kurtarılması çok önemlidir. Bu konuda Büyükşehir, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, koordinasyon içerisinde bu mücadelede daha fazla görev almalıdır. İBB’den yıkım konusunda destek istiyoruz. Çeşitli bahaneler ifade edilerek yaptığımız yıkımların hiçbirine gelmediler. Biz bu kaçak yapıları yapanların kim olduğuna bakmadan, ağabeyi amcası dayısı kim olduğuna bakmadan yıkmaya devam edeceğiz.” dedi. Başkan Yılmaz, salonda bulunan belediye başkanlarına birliktelik çağrısı yaptı.

“KÖYLERE İNDİRİMLİ SU İÇİN TBMM’YE YASA TEKLİFİ SUNDUK”

İstanbul’un 6 ilçesinde mahalleye dönüştürülen köylerden 33 köyde, yeniden indirimli tarifeden su kullanmasına ilişkin yapılan girişimlerden bahseden Başkan Yılmaz, “Bu konuyu daha önce İBB Meclisinde gündeme getirmiştik. ‘Beşiktaş, Bakırköy, Etiler’de yaşayan vatandaşların havuzunu dolduran su ile Silivri, Çatalca, Şile’deki köylerde marulu, havucu, tarlayı, ineği sulayan su aynı paraya bu köylülerimize verilemez.’ demiştik. ‘ Yasal düzenleme’ dediniz. Biz de MHP gurubu olarak TBMM’ye bir yasa teklifi sunmuş bulunmaktayız. Kısa bir süre içerisinde neticelenirse köylülerimize bu müjdeyi vereceğiz.” şeklinde konuştu.

“BORDO TAKSİLER İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER ALDIK”

212 adet bordo renk taksiyle ilgili mağduriyetin giderilmesine yönelik alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gündeme getirdiğimiz, birçoğumuzun yakından takip ettiği, Silivri - Çatalca ve Şile’deki 212 adet bordo taksiyle ilgili sevindirici haberi aldık. Bordo renk taksilerin, Sarı taksi olarak tek tip renkte hizmet vermeleri UKOME'de görüşülerek kararlaştırıldı. Bu konuda ilgililere teşekkürlerimizi iletiyorum.” dedi.

“DANAMANDIRA GÖLETİ’NİN ESENYURT BELEDİYESİ’NDE OLMASI ETİK DEĞİL”

Silivri’nin Danamandıra Mahallesi’nde bulunan tabiat parkının Esenyurt Belediyesi tarafından işletilmesinin doğru olmadığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Silivri’de 5 bin dönüm alan üzerinde endemik bitkilerin ve göletin bulunduğu bir tabiat parkı var. Bu tabiat parkı şuan Esenyurt Belediyesinin inisiyatifinde ve kullanımında. Esenyurt Belediye Başkanımıza bu parkın onların inisiyatifinde ve kullanımında olmasının etik olmadığını ve onların uhdesinde olmaması gerektiğini söyledim. Tarım ve Ormancılık Bakanlığımıza, Çevre Bakanlığımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu tabiat parkının tekrar tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık ve yatırım yapılarak yeniden bir tabiat parkı hüviyetinde çalıştırılmasını ve işletilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Sosyal yardım amacıyla yapılan erzak yardımlarında partizanca davranıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, oluşturulmak istenen komisyonda siyasi parti temsilcilerinin yer almasının doğru olmadığını, bu yüzden itiraz ettiklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, Silivri Köy Pazarı projesinde yer tahsisi için destek verdiği ve ilçedeki çiftçilere fide dağıtımı yaptığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.