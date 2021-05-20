Başkan Yılmaz: “Spor Alanında Birçok Projeyi Hayata Geçiriyoruz”

Silivri’de bulunan ve bölgenin amatör ve profesyonel spor kulüplerine hizmet veren Müjdat Gürsu Stadı, İBB tarafından yapılan yenileme çalışmalarının ardından hizmete açıldı. Zemin altında drenaj ve kanalizasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği statta yıpranmış çim zemin de değiştirildi. 2 bin 800 kişilik tribüne sahip olan stadın tüm oturum alanları modern hale getirilirken, 1700 kişilik yeni seyirci alanı da stada kazandırıldı.

Yenileme çalışmaları sonrası tekrar hizmete başlayan stadın açılış törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı ve TFF Başkanvekili Ali Düşmez, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

“SPORUN SİYASETİ OLMAZ, OLMAMALI”

Stadın açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Sporun siyaseti olmaz, olmamalı. Bugün de birçok farklı siyasi görüşe sahip insanlar olarak zeki, çevik ve ahlaklı bir gençlik için bir araya geldik. 2007 yılında bu tesisin bulunduğu yerde çöp dağları vardı. Dönemin Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan’ın çabaları ve merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatlarıyla ilçemiz böyle bir tesis kazandı. Ben her iki belediye başkanımıza da saygılarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buranın tahsisi için yaptığım konuşma sırasında başkan ‘Biz İBB olarak buraya yapılacak yenileme çalışmalarını karşılamaya hazırız.’ dedi. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmasını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’de göreve geldiğimizde ilçemizin spor alanında maalesef ihmal edildiğini gördük. Silivri Belediyesi olarak hükümetimiz ve İBB ile yaptığımız istişarelerle birçok projeyi hayata geçirdik. Kentimize çok sayıda basketbol sahası kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız yarı olimpik yüzme havuzu sayesinde, yüzme havuzu olmayan tek ilçe olma hüviyetinden kurtulduk. Silivri Çarşı Meydanı’ndan ve sahilden ibaret olmamalı, bütüncül bir hizmet anlayışıyla yönetilmeli diyerek; en uzak mahallemiz olan Demirmenköy’e, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber FIFA standartlarında ve profesyonel futbol maçlarının oynanabileceği bir stadyum kazandırıyoruz. Silivri’de taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Kıymetli arkadaşım, sporcu kardeşim Müjdat Gürsu’yu da bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Silivri; siyaset, iş, kültür, sanat ve spor gibi birçok alanda bu memleket için çok kıymetli insanlar yetiştirdi. Müjdat Gürsu kardeşim de o insanlardan biriydi, bir spor insanıydı. Ben aramızda olan ailesine bir kez daha sabırlar dilerken, kendilerine en kalbi duygularımı, saygılarımı, şükranlarımı iletmek istiyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İŞ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ”

Törende yaptığı konuşmaya Konutlar Bölgesindeki yapı yasaklı alan sorunuyla devam eden Başkan Yılmaz, “Bütün bilim adamlarının ortak noktada birleştiği, büyük bir İstanbul depreminin kapıda olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. 2009 yılındaki sel felaketinin ardından Boğluca Deresi koridorunun tamamı yapı yasaklı hale geldi. Biz, Silivri Belediyesi olarak yapı yasağının kaldırılması için bütün zemin etütlerini tamamladık ve ilçe belediyemizin meclisinde bütün siyasi partilerin oy birliği ile yapı yasağının kaldırılması için bir karar aldık. İnşallah mayıs ayı içerisinde İBB’nin gündemine getirerek bu problemi hep beraber çözeceğiz. Ama asıl iş bundan sonra başlıyor. Burada Belediye Konutları olarak bilinen büyük yapıların yenilenmesi gerekiyor. İnsan hayatı için, burada yapılacak kentsel dönüşümde siyasi amaç gütmeden bir araya gelmeliyiz. Ben, SİYTAŞ ve KİPTAŞ’ın ortaklığıyla Silivri’de bir kentsel dönüşüm hamlesi yapılması için buradan çağrıda bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU: “BAŞKAN YILMAZ’IN ÇABALARINI BİLİYORUM”

Açılış töreninde konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu tesise ilk geldiğimizde çok sıkıntılı bir durum içerisindeydi. Silivri’deki dostlarımızın ve Başkan Volkan Yılmaz’ın bu tesisin yapılması için çok çabaladığını iyi biliyorum. Stat hızlı bir biçimde yapıldı. Yan tarafta bulunan tesislerin yapımının da ekim ayında bitirilmesi planlanıyor. Buraya toplam 25 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirildi. Spor, kültür ve sanat konusunda her ilçemize eşit davranıyoruz. Tesisin yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

ALİ DÜŞMEZ: “SPOR BU TOPLUMUN ÇİMENTOSU”

Törende konuşma yapan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı ve TFF Başkanvekili Ali Düşmez, “Ben sporu toplumun çimentosu olarak görüyorum. Bu nedenle Müjdat Gürsu Stadı için yapılan çalışmaları çok değerli buluyorum. Yapılan çalışmalar nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, bu işte devamlı gayret gösterip TFF’ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, Gençlik ve Spor Bakanlığına ısrarlarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Tören, toplu kurdele kesimi ve amatör spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtımının ardından sona erdi. Törenin ardından Başkan Volkan Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapımı devam eden KİPTAŞ 4 sitesinde incelemelerde bulundu. Teknik ekip, Başkan Yılmaz’a ve Başkan İmamoğlu’na yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.