Başkan Yılmaz: “Spora ve Sporcuya Yatırımlarımız Devam Edecek”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de faaliyet gösteren amatör spor kulüp başkanları ve temsilcileri ile Silivri Belediyesi Eşref Efendi Toplantı Salonunda bir araya geldi. Toplantıya Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, amatör spor kulübü başkanları ve kulüp temsilcileri katıldı. Başkan Yılmaz toplantıda kulüp başkanlarına 2020 yılı içerisinde Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen spora ve sporcuya yönelik yatırımlar ve 2021 yılı spor yatırım planlamaları hakkında bilgi vererek istişarelerde bulundu. Silivri’de sporun gelişmesi, ulusal ve uluslararası sporcuların yetişmesi adına yeni projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “İlçemizde sporun, spor alanlarının ve spor dallarının gelişmesi adına 2021 yılında da spora ve sporculara yatırımlarımız artarak devam edecek.” dedi.