Başkan Yılmaz, TBB’de Yeniden Encümen Üyesi Seçildi

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) 2021 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Ankara’da düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başlayan toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk onur konuğu olarak katıldı. 2020 yılı faaliyet raporları ve gündem maddelerinin görüşülerek oy birliği ile karara bağlandığı toplantıda, daha sonra başkanlık ve encümen üyelerinin seçimine gidildi. Seçimlerde mevcut başkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tekrar TBB başkanlığı görevine getirildi. Diğer yandan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da yeniden encümen üyesi seçilerek Türkiye genelinde toplam 858 üyesi bulunan TBB’nin 15 kişiden oluşan encümen üyeleri arasında yer aldı.

“VAR GÜCÜMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

TBB’de yeniden görev almaktan dolayı son derece memnun olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerin amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket eden, gelişmelerine ve hizmet üretmelerine yardımcı olan çok kıymetli bir kuruluştur. Ben de encümen üyesi olarak bu amaca katkı sunmak için çalışmalarımı sürdüreceğimi buradan ifade etmek istiyorum. Tekrar başkanlığa seçilen Sayın Fatma Şahin’i ve encümen üyelerini kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

ENCÜMEN ÜYELERİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Yapılan oylamanın ardından TBB’nin başkanı ve encümen üyeleri belirlendi. Buna göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yenimahale Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odunpazar Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün TBB encümen üyeliğini oluşturdu.