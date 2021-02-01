Başkan Yılmaz: “Tek Kuruş Borç Almadık Faiz Ödemedik”

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Şubat ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Yılmaz, gündem öncesi yaptığı konuşmada önemli gün ve haftalara değinerek, kovid-19 tedavisi gören Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Gündeme geçilmeden önce siyasi parti sözcüleri grupları adına söz aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulan toplantıda, 15 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

“TÜM HEMŞERİLERİMİ AFET BİLİNCİNE DAVET EDİYORUM”

Gündem öncesi yaptığı konuşmada 28 Şubat Sivil Savunma Günü’ne değinen Başkan Yılmaz, “Bu vesile ile tüm hemşerilerimi afet bilincine davet etmek istiyorum.” dedi. Silivri Belediyesi tarafından hizmete açılan Afet Koordinasyon Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan etti. Silivri Belediyesi olarak bir Afet Koordinasyon Merkezi kurduk. Afetler konusunda gerek heyelan, sel, su taşkınları gerekse de deprem konusunda çok kırılgan bir ilçeyiz. O yüzden kentimizi afete hazırlamamız gerekiyor. Afet öncesi yapılması gerekenler var. Deprem sırasında yapılması gerekenler var. Afetten sonra yapılması gerekenler var. Bunların hepsini yapabilme adına çıkış noktamız buydu. Silivri’deki Afet Koordinasyon Merkezi’nin hem afet bilincini uyandırması, hem afet öncesi ve afet sonrası yapılması gerekenleri de eğitim noktasında bütün Silivri’ye vermekti. Biz okullarımızdan başlayarak bütün kamu binalarında, kamu personellerine, fabrikalara ve tüm Silivri’ye bir afet bilinci eğitim programı planlamıştık. Okullarımız kapalı olduğu için fabrikalarımızdan başladık ve kamu personelinden devam edeceğiz. Arama kurtarma ekibimizde 3 defa Ankara’da, 2 defada İstanbul’daki AFAD’da hem arama kurtarma eğitimleri hem de eğitici sertifikaları almaya hak kazanan arkadaşlarımız var. Bunların öncülüğünde 2021 yılı içerisinde 15 bin kişiye afet eğitimi vermeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz, belediye meclis üyelerinin de içerisinde olduğu, STK temsilcileri ve ilçe bürokrasisinin yer alacağı bir guruba pandemi sonrası eğitim verilmesi önerisinde bulundu.

“TAŞKIN ALANINDA YAPI YASAĞI KALKTI”

Yeni Mahalle konutlar bölgesinde yıllardır devam eden ve ciddi mağduriyetlerin yaşanmasına sebep olan yapı yasağının kaldırılması için Ocak ayında başlatılan sürecin olumlu yönde sonuçlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri 10 yıldır yapı yasaklı bir taşkın alanı sorunu yaşıyordu. Ben teknik ekibimize ve buradaki meclis üyelerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin oy birliği ile bu taşkın alanındaki yapı yasaklı alan kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesinde de bunu hızlandırırsak, o yapı yasaklı alanda istese de kentsel dönüşüme giremeyen vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiş olacak. Hükümetimiz kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir hamle yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, evini kendi dönüştürmek isteyen vatandaş için yeni bir desteğe imza attı. Bundan sonra hak sahiplerinin müteahhitlere arsa payı vermeden, dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırmaları halinde KDV oranı %18’den %1’e düşürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“TEK KURUŞ BORÇ ALMADIK FAİZ ÖDEMEDİK”

Meclis gündeminin 6’ncı maddesini kapsayan, “Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyemizce yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için borçlanılması ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” yapılan oyalamanın ardından oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi veren Başkan Yılmaz, “Bu gündem maddesi belediyemizin hizmetlerini sürdürebilmesi için bir ihtiyaç hâsıl olursa, bankalardan veya iller bankasından vs. borçlanmasını öngörüyor. Göreve geldiğimiz 2019 ve 2020 yıllarında 20’şer milyon lira borçlanma talep ettik. Bu yetkiyi almamıza rağmen 2019 ve 2020 yılında Silivri Belediyesi olarak tek kuruş borç almadık bankalardan ve tek kuruş faiz ödemedik. İnşallah 2021 yılında aldığımız bu borç yetkisini kullanmadan bir sonraki yıl bu yetkiyi sizden tekrar isteriz. Bizim öngörümüz Silivri Belediyesinin 2021 yılında çok olağanüstü şartlar gerçekleşmezse borç almayacağı yönünde. Elhamdülillah kendi ayakları üzerinde duran, kendi finansal yapısını düzeltmiş bir belediye olarak da bütün mesai arkadaşlarıma ve sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.