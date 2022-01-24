Başkan Yılmaz: “Tüm ekiplerimiz sahada zorunlu olmadıkça araçla dışarı çıkmayın!”

Silivri’de gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Birçok köy yolunun kapanma noktasına geldiği kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olan Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek merkez sorumlusu Uğur Tozlu’dan bilgi aldı. Burada durum değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Merkezde bulunan MOBESE kamaraları aracılığıyla ana arterler, cadde ve sokaklar, köy yollarını inceleyen Kaymakam Toğan ve Başkan Yılmaz müdahale talimatları verdi. Kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirten Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 95 araç ve 486 personel ile sahadayız. Tüm kurumlarla koordine halindeyiz. Afet Koordinasyon Merkezimiz mağduriyetlere müdahale ediyor. Şuana kadar 49 olaya müdahale ettik. Mahsur kalan 12 aracı kurtardık. Yine Silivri’de tedavi gören diyaliz hastası 8 vatandaşımız ikamet adresi olan Çatalca’ya gitmek üzereyken yolda kaldı. Ekiplerimiz sağ salim kurtardı ve şuanda misafirimizler. Cadde ve sokaklar başta olmak üzere kapanan yolların açılması ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yolda kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşarak kurtarıyoruz. Silivrili hemşehrilerimiz zorunlu olmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmasınlar. Acil durumlar için 444 20 47 numaralı hattımız 24 saat açık.” dedi.