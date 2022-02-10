Başkan Yılmaz üniversite öğrencileri ile buluştu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de ikamet eden üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Silivri Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği proje ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, öğrencilerin talep ve sorunlarını da dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu. Oldukça samimi bir havada geçen toplantıda söz alan öğrenciler ilgi ve desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür ederken, Volkan Yılmaz göreve geldikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da çocukların ve gençlerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

“DONANIMLI BİR NESİL YETİŞEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Toplantıda yaptığı konuşmaya “Gençlerle bir arada olmak beni her zaman heyecanlandırıyor.” sözleriyle başlayan Başkan Yılmaz, “Biz yola çıktığımızda hep çocuklarla, gençlerle ve onlara inanan, tek derdi çocukları olan anneler ile bir arada olacağımızı söylemiştik. İmkânlarımız dahilinde bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin donanımlı bir şekilde, kültür ve sanatla iç içe, ülkesine, milletine faydalı, faziletli, ahlaklı bir şekilde yetişebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Selimpaşa Mahallesi’nde bulunan tarihi belediye binamızın olduğu alanda Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliği yaparak bir Müzik ve Sanat Okulu’nu hayata geçirdik. Burada çocuklarımız yapılan yetenek testlerinin ardından becerilerine göre sanatsal faaliyetlere yönlendiriliyorlar. Spor tesisleriyle ilgili yaptığımız çok ciddi çalışmalar var. Bildiğiniz gibi Silivri, yüzme havuzu olmayan tek ilçeydi. Yüzme havuzumuzu ve kompleksimizi bitirdik. Omicron varyantı nedeniyle açılışını erteledik ama en kısa sürede açılışını yapmayı planlıyoruz. Gençlik Merkezimiz ile ilgili ihale sürecimiz devam ediyor. Gençlik merkezimizin içerisinde okuma alanları, etüt merkezleri, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı atölyeler, kütüphaneler yer alacak. Yine buranın bitişiğinde inşa edeceğimiz Kültür Merkezinde gençlerimizin huzurlu bir şekilde çalışabileceği, kendilerini rahat hissedebileceği bir ortam oluşturacağız. İlçemizin önemli problemlerinden bir tanesi de gençlerimizin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği bir şehir kütüphanesinin olmamasıydı. Bu konuyla ilgili proje çalışmamızı bitirdik ve çok kısa bir zamanda ihale ederek ya da sponsor ve bağışçılarımızdan destek alarak bir şehir kütüphanesini Silivri’ye kazandıracağız.” dedi.

“GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAK TÜRKİYE’NİN YANINDA OLMAK DEMEKTİR”

Konuşmasında öğrencilere yönelik yapılan desteklerle ilgili bilgi veren Başkan yılmaz, “Silivri’de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan 800’ün üzerindeki genç kardeşimize bir hoş geldin hediyesi olarak 500’er TL katkıda bulunduk. Şu an, Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girecek gençlerimizin sınav başvuru ücretlerini karşılıyoruz. Yine bu yıl üniversite sınavına girecek öğrencilerimizin 200 TL’ye tekabül eden sınav katılım ücretlerini ödeme noktasında bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki dönem üniversite öğrencilerine belli kriterler çerçevesinde burs vermeyi amaçlıyoruz. Silivri Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizlerin yanında olmak demek Türkiye’nin geleceğinin yanında olmak demektir. Tüm Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. Gençliğe, yeni nesle ne yaparsak yapalım eksik kalır. Bu nedenle daha fazlasını arzulayacağız. Çıtayı hep daha yukarıya taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.