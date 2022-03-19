Başkan Yılmaz: ‘Uyarıları Dikkate Alalım’

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Silivri’de dün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve yağışın etkilerini en aza indirmek adına çalışma başlattı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, karla mücadele çalışmalarını bugün yerinde inceleyerek merkez sorumlusu Uğur Tozlu’dan bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Yılmaz, “Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre saat 15.00’de başlaması düşünülen yoğun kar yağışı 13.00 itibarıyla başladı. Bütün köyleri ve Silivri’nin merkezini etkisi altına alan yoğun kar yağışını saat 18.00’a kadar hep beraber yaşayacağız. Benim Silivri’de yaşayan hemşehrilerime önerim; evlerinde otursunlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar. Evlerinde karın keyfini çıkarsınlar. Araçları olanlar kesinlikle kış lastikleri, zincirleri yoksa yola çıkmasınlar. Biz tüm ekiplerimizle 24 saat sahada olmaya, karla mücadeleye devam edeceğiz. Karayolları ve İBB ekipleri ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Tüm kurumlarımızla 174 araç 855 personel ile sahadayız. Kapalı olan yolumuz yok. Köy yollarımızın tamamı açık durumda. Fakat yer yer yoğun kar yağışı ve kazalardan mütevellit bazı yollarımızda geçici olarak kapanmalar oluyor. Afet Koordinasyon Merkezimizin koordinasyonuyla ilçe genelinde yürüttüğümüz karla mücadele çalışmaları kapsamında, cadde ve sokaklarımıza 400 ton tuz döktük ve devam ediyoruz. Merkezimize gelen 174 ihbara müdahale ettik. 19 araç ve 14 vatandaşımız mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. 2 vatandaşımıza konaklama sağladık. 220 vatandaşımıza gıda yardımında bulunduk. Hastaneye gitmesi gereken ikisi diyaliz hastası 4 vatandaşımıza hasta nakil hizmeti verdik. Sokak hayvanlarımız için düzenli olarak besleme yapıyoruz. Hemşehrilerimiz rahat olsunlar biz görevimizin başındayız.” dedi.