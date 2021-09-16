Başkan Yılmaz: “Yapamadıklarınız Yüzünden Kaybeden İstanbul Olacak”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2021 yılı Eylül ayı toplantısının 1. birleşiminde konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB’yi İSKİ üzerinden eleştirdi. İBB yönetiminin İSKİ’nin hafızasını yok ettiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, İBB’nin su zammı konusundaki aceleci tavrına anlam veremediğini ifade etti. İSKİ’nin müsilajla mücadele ve Silivri’deki altyapı çalışmalarında yetersiz kaldığını vurgulayan Yılmaz, kurumun bir an önce kendini toparlaması ve yatırımları gerçekleştirmek adına enerji sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.



İBB Meclisi Eylül ayı toplantısında İSKİ’nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Bir hafta önce İSKİ’nin olağanüstü toplantısını gerçekleştirdik. İstanbul’daki su tarifesine zam yapabilmek için çok aceleniz vardı. Ben de o acele işinize engel olmak istemediğim için toplantıda söz almadım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; artık İSKİ’nin misyonunun, vizyonunun yalnızca İstanbul’a temiz su içirmek ya da atık suları bertaraf etmek olmadığının anlaşılması gerekiyor. İSKİ çok devasa, çok operasyonel ve vizyonel bir kurum ama siz İSKİ’nin hafızasını da yok ettiniz. Görev yaptığınız 2,5 senede İstanbul’da ıslah ettiğiniz bir dere var mı diye bakıyorum, yok. Bitirdiğiniz bir tane ileri biyolojik arıtma tesisi var mı diye bakıyorum, yok. İSKİ’nin İstanbul’da vizyon olarak ortaya koyacağı projelerden hiç birini hayata geçiremeden görev sürenizin dolacağını düşünüyorum. Burada kaybeden İstanbul olacak, kaybeden çevre olacak, kaybeden doğa olacak. Yakın zamanda bir müsilaj sorununu hep beraber yaşadık. Çok merak ediyorum İSKİ yine hazırda bekleyip Çevre ve Şehircilik Bakanlığının müsilaj ile ilgili yapması gerekenleri mi bekleyecek? Yoksa kendi görev, yetki ve sorumluluklarını da bakanlığın yapmasını mı isteyecek? İSKİ konusunda çarpıcı bir örneği de Silivri’den vermek istiyorum: Bakın Silivri Belediyesi olarak ilçemizin merkezindeki sokaklarda bordür, kaldırım, aydınlatma ve asfaltlama çalışmaları yapmak istiyoruz. İSKİ’nin buraya girip altyapı problemlerini halletmesi gerektiğini söylediğimizde gelen cevap bütçe yok, para yok, İSTON’dan boru alamıyoruz vs. oluyor. Yani bir kilometrelik sokakların altyapı işini dahi yapmakta zorlanıyorsunuz. İSKİ’nin bir an önce kendini toparlaması ve bu yatırımların hepsini yapmak için enerji sarf etmesini istiyoruz. Ayrıca Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinden hareketle İSKİ’ye buradan bir uyarı yapmak istiyorum: İBB Selimpaşa’da D-100 karayolu üzerine battı-çıktısı olan, kolları olan bir kavşak yapacak. Bu vesile ile İBB yönetimine teşekkür ediyorum lakin 2009 yılında yaşadığımız sel felaketinde Selimpaşa’da bu kavşağın inşa edildiği yerin hemen yakınında bir annenin evladı elinden kayarak sel sularına kapılmıştı. Bu felaketlerin yaşanmaması adına orada yaptığınız kavşak çalışmasının ilk etabı, önceliği D-100 karayolu üzerindeki menfezi genişletmek olmalı. İSKİ’nin çok hızlı bir şekilde Fen İşleri Daire Başkanlığınız ile organize olup oradaki menfezi genişletmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.