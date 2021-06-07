Başkan Yılmaz, Yaşanan Çevre Sorunlarına Kayıtsız Kalmadı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2021 yılı Haziran ayı meclis toplantısının 1. birleşimi 1. oturumunda denizlerde meydana gelen sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan çevre felaketinde herkesin payı olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, Marmara Denizi’ndeki deniz salyası sorununun kısa sürede çözülmesinin hedeflendiğini söylerken, Gümüşyaka’da denize akan kanalizasyon suları ile ilgili kayıtsız kalan CHP’li meclis üyelerini eleştirdi.

“İSKİ’YE ÇEVRE VE DOĞA YATIRIMLARINDA AÇIK ÇEK VERİYORUZ”

“Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü, el birliği ile yapılan çevre katliamının gölgesinde kutladık.” diyerek insan faktörüne dikkat çeken Başkan Yılmaz, “1980’li yıllarda küçük bir çocuktum ama Marmara Denizi’nin ne kadar temiz olduğunu çok net hatırlıyorum. Ondan sonra 1990’lı ve 2000’li yıllarda çok kötü duruma gelen, adeta denizin içerisinde kıyıdan 50 metre ileriye kadar yosunla boğuştuğumuz bir Marmara Denizi vardı. Bir önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) İSKİ yönetiminin yapmış olduğu ileri biyolojik arıtma tesisleri sayesinde Marmara Denizi son yıllarda tekrar denize girilebilir seviyeye gelmişti. Ancak ne yazık ki son günlerde Marmara Denizi’nde oluşan ve deniz salyası diye tabir edilen bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız.

İstanbul dokuz tane ileri biyolojik arıtma tesisine sahip olan bir il. Bunların üç tanesi de Silivri’de yer alıyor. Silivri İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Silivri Selimpaşa ve Silivri Çanta olmak üzere 3 tane ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Ama ben başka bir yere dikkat çekmek istiyorum: Marmara Belediyeler ve Boğazlar Birliği, 1970’li yıllarda kurulurken amacı, misyonu, vizyonu; Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçelerin atık sularının, evsel, kanalizasyon ve endüstriyel atıklarının ileri biyolojik arıtma tesislerinden geçtikten sonra Marmara Denizi’ne bırakılmasıydı. Şu an adı Marmara Belediyeler Birliği olan bu kurumda ben de denetim komisyonu üyesi olarak görev yapıyorum. Bu birliğin de Marmara Denizi’nde yaşanan çevre sorununa karşı daha aktif olması gerektiğini vurgulamak istiyorum.

Diğer yandan Çevre Bakanımız Murat Kurum, Marmara’ya kıyısı olan illerin valileri ve belediye başkanları ile umut verici bir toplantı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyeleri iş birliği ile Marmara’ya kıyısı olan bütün illere, ileri biyolojik arıtma tesisleri yapılması planlanıyor. Üç yıl içerisinde bitirilmesi planlanan biyolojik arıtma tesisleri ile beş yıl içerisinde Marmara Denizi’nin ileri seviyede tertemiz bir deniz olması hedefleniyor. Şunu hatırlatmak isterim ki; Marmara Denizi’ne bırakılan atıkların yüzde 60’a yakın bir bölümü hem nüfus itibariyle hem de yerleşim alanları ve endüstriyel tesisler sebebiyle İstanbul’dan bırakılıyor. Onun için burada İBB’ye ve İSKİ’ye çok büyük iş düşüyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu olarak, İBB’de ilk günden beri defaten yaptığımız konuşmalarda; İSKİ’nin çevreye, doğaya yapacağı tüm yatırımlarda, maliyet aramaksızın açık çek vereceğimizi söylemiştik. Cumhur İttifakı olarak hepsine el kaldıracağımızı ve onay vereceğimizi ifade etmiştik. İnşallah İBB tarafından bu çevre sorununa daha fazla hassasiyet gösterilir ve bir sonraki Dünya Çevre Günü’nde daha güzel şeyleri konuşuyor oluruz.” ifadelerini kullandı.

“UCUZ, SIĞ TESPİTLERLE BİR YERE VARAMAZSINIZ”

Toplantıda CHP Belediye Meclis Üyesi Lütfü Vardar gündem dışı söz alarak; Gümüşyaka Mahallesi’nde vatandaşların düğün yapacak alanlarının bulunmadığını, Gümüşyaka’da ihale edilerek kiralanan çay bahçesinin belediye bünyesine alınarak, orada düğün organizasyonları yapılmasının meclis gündemine alınarak görüşülmesini talep etti. Başkan Yılmaz, bu talep üzerine şu açıklamalarda bulundu: “Gümüşyaka’da yaşayan vatandaşların sesi soluğu olma çabanız güzel bir şey. Ancak keşke iki yıldır Gümüşyaka’dan denize akan lağım suları, foseptik suları için de bir soru önergesi verseydiniz. Keşke Gümüşyaka’da denize giren çocukların, gençlerin, vatandaşların sağlığını da düşünseydiniz. İçinize siniyor mu 700 metrelik bir çalışmanın iki yıl sürmesi? Gümüşyaka, ulusal kanallarda iki yıldır çevre felaketi ile anılıyor ancak sizin sesiniz çıkmıyor. Niye sesiniz çıkmıyor? İSKİ yönetimi partinizde olduğu için. Niye bir çabanız yok ve niye iki yılda bitiremediniz bunu? Ben iki defa genel müdüre gittim sırf bu konuyu görüşmek için. El insaf ya! İSKİ bu kadar mı aciz düştü? Bu kadar mı dizlerinin üstüne çöktü? Küçük bir kanalın sahilden deşarj istasyonuna bağlanması iki yıl sürer mi? Silivri’de denizden alınan su örneklerinde Gümüşyaka haricinde bütün numuneler tertemizken, Gümüşyaka’da durum denize girilemeyecek noktada. Peki, bunun için niye hiç dertlenmiyorsunuz?

Diyorsunuz ki Gümüşyaka’da düğün salonu yok. Silivri Belediyesini yönettiğiniz 10 yılda Gümüşyaka’ya yakışacak düğünlerin yapılabileceği bir alanı niye yapmadınız? Diyorsunuz ki ihaleyi iptal edin, çay bahçesini belediyenin şirketine verin. Bu nasıl bir anlayıştır? İhaleye açık ilanla giriliyor. Bir arkadaşımız veya bir şirket de şeffaf bir şekilde girdi ve ihaleyi aldı. Dolayısıyla onu iptal edin gibi söylemler doğru şeyler değil. Siz Silivri Belediyesini bu kadar keyfi yönetmeye alışkın olabilirsiniz. Onu alın ona verin, onu satın, ondan alın ona verin. Ben padişah değil belediye başkanıyım ve keyfi uygulamalarla değil yasalarla, yönetmeliklerle iş yapıyorum. Kapalı Pazar Yeri’nde düğün yapılamaz diyorsunuz, neden yapılmasın? Kapalı Pazar Yeri hem yerleşim alanı içerisinde yer almıyor hem de üstü kapalı olduğu için oradan çıkan sesin kimseyi rahatsız etmesi söz konusu değil. Şimdi Kavaklı’da, Ortaköyde yaptığımız ve Değirmenköy’de başlayacağımız kapalı pazarlar çok amaçlı salonlar olacak. Vatandaşlarımız asker uğurlaması, kına gecesi, düğün, dernek, nişan, iftar programları ve yemek gibi organizasyonlarını buralarda yapabilecek. Biz bu alanları birer birer Silivri’ye kazandırmaya devam edeceğiz. En yakın zamanda Gümüşyaka’da yaşayan kardeşlerimle bir araya gelir bu sorunlarını hallederiz. Ben, Gümüşyaka’da yaşayan vatandaşlar üzerinde belediye size düğün yaptırmıyor provokasyonu ile bir siyasi algı oluşturmanıza müsaade etmem. Böyle ucuz, sığ tespitlerle, altı boş suçlamalarla, küçük konular üzerinden siyaset yaparak bir yere varamazsınız.”