Başkan Yılmaz’dan 1 Kasım Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Kasım Silivri’nin Kurtuluş Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli Silivrili hemşehrilerim; tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Silivri’miz, İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısıdır. Stratejik ve önemli bir konuma sahip olan ilçemiz geçmişte birçok saldırılara muhatap olmuştur. 1. Dünya Savaşında yenilen Osmanlı’ya dayatılan Sevr Antlaşması sonunda Yunanlılar tarafından işgal edilen Silivri’miz, 2 yıl 3 ay süren bu işgallerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasından sonra kurtulmuştur. 1 Kasım 1922, Silivri’nin kurtuluş günü olarak tarihe geçmiştir.
Bu düşünceler içerisinde Silivri’mizin kurtuluşunun 98’inci yılını kutluyor, bu vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”