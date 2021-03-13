Başkan Yılmaz’dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihânda, bir nefes sıhhat gibi.’ Cihan Sultanı Kanuni Sultan Süleyman, bu muhteşem beytinde bizlere; bir nefeslik sıhhat kadar, dünyada hiçbir şeyin kıymetli olmadığını ne güzel de hatırlatıyor. ‘Her şeyin başı sağlık’ demenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anladığımız bugünlerde, bütün dünyayı kasıp kavuran pandeminin görünen ve görünmeyen kahramanları hiç kuşku yok ki sağlık çalışanlarımızdır. Onlar, canları pahasına can kurtarmak için bıkmadan, usanmadan, yılmadan mücadele ettiler. Bizler evlalarımıza rahatlıkla sarılalım diye evlat hasreti yaşadılar… Bizler annesiz, babasız kalmayalım diye günlerce ailelerinin yanına gidemediler… Bizler eşimizi, dostumuzu, sevdiklerimizi kaybetmeyelim diye aylarca sevdiklerinden ayrı kaldılar… Bizim canımız yanmasın diye günlerdir yüzlerinden çıkarmadıkları maskelerin yarasına ve acısına katlandılar… Onlar, biz nefes alalım diye nefesiz kaldılar! Şimdi bizlere düşen görev; onlar da rahat bir nefes alsın diye sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak, uymayanları da ciddiyetle uyarmaktır.

Büyük bir özveri ve gayretle görev yapan sağlık ordumuzun fedakâr mensuplarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, hayatını kaybeden sağlıkçılarımıza yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”