Başkan Yılmaz’dan 23 Nisan Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101’inci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi 101 yıl önce muazzam ve muhterem bir iradenin mahsulü olarak Ankara’nın Ulus semtinde tek katlı taş binada dualarla ve büyük umutlarla açılmıştı. Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin tam bağımsız yaşama iradesinden doğmuş, esaret ve ezikliğe meydan okuyan tarihi vakarından bir güneş gibi parlamıştı.

23 Nisan 1920’de Meclisimizin açılmasıyla çıkan sonuç; yaklaşık iki asrı bulan elem ve çile dolu geri çekilmenin son bulacağının, Anadolu coğrafyasında sonsuza kadar yaşayacağımızın, vatanımızı sonuna kadar koruyacağımızın, akıl, sabır, strateji, hesap, irade, iman ve süngü ile birleşen bir mücadele ile Türklüğün makûs talihini döndüreceğimizin bütün cihana kahramanca ilan ve ilamıdır. Bu itibarla, Büyük Millet Meclisinin açılışı, milletler ve medeniyetler çekişmesinin acımasızca sürdüğü bir dönemde; Türk milletinin tam bir mutabakatla, milli kimlikte ve milli hedeflerde buluşmasının, yıllardır süren kayıpların çöküntüsünü ve moral bozukluğunu atarak güç toplamasının, teslimiyet ve tavizlere son verip silkinerek doğrulmasının, silahla verilen bir mücadelede bile milli mutabakatla sağlanan meşruiyetin nirengi ve dönüm noktasıdır. Nitekim Büyük Millet Meclisi, kutlu varlığıyla ve tarihi haklarıyla oynanmayı reddeden Türk milletinin topyekûn ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir. Bu nedenle ne kadar övünsek azdır, yetersizdir. Bir başka yönüyle 23 Nisan 1920, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve hukuki altyapısının hazırlandığı bir dönemin de miladıdır. İlk Meclis vatan kurtarmış, devlet kurmuştur. Dünyanın o zamanki siyasi ve toplumsal ikliminde Meclisimiz taşıdığı eşsiz ve emsalsiz özellikleriyle hem insanlık için örnek hem de Türk tarihi açısından ibret, ilham ve ihtiram vesikasıdır.

Unutmayalım ki, hâkimiyet havzalarımızdan birer birer çekildiğimiz vahim ve ıstırap dolu tablo içinde, Türk milletinin o dönemdeki en son, en etkili hamlesinin adı Büyük Millet Meclisidir. Nihayetinde TBMM; Türk milliyetçiliğinin, millet ve vatan sevdasının millet iradesiyle buluşması, ayrılmamak üzere birleşmesidir. Büyük Millet Meclisinin açılması, aziz milletimizin varlığına ve bekasına yönelmiş dayatmalar karşısında neleri göze alıp, neleri başarabileceğinin de imrenilecek bir numunesini teşkil etmiştir. Gerek Büyük Millet Meclisinin açılış destanı ve şartları, gerekse sonradan yaşanan siyasi, sosyal gelişmelerin tamamı; milletimizi küçümseyen, onuruna ve mukaddesatına el ve dil uzatmaya yeltenen, gücünü sınamaya kalkışan odakları nasıl bir akıbetin beklediğini anlamaları açısından da tarihi ihtar belgesi olmuştur.

Bu düşüncelerle Gazi Meclisimizin 101’inci açılış yıl dönümünü saygıyla kutluyorum. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisini bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclisin tüm mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”