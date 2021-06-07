Başkan Yılmaz’dan Atatürk’e Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi 2021 yılı Haziran ayı meclis toplantısının 1. birleşimi 1. oturumunda son günlerde Kurucu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içeren sözlere tepki gösterdi. Atatürk’ün her zaman ortak bir değer olarak kalması gerektiğini söyleyen Başkan Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaretlerin birçoğunun maksatlı olarak yapıldığı kanaatindeyim. Bu tür açıklamaların, hükümetimizin gerçekleştirdiği çok önemli ve belki de tarihe geçecek yatırımlarının hemen akabinde yapılıyor olmasının ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini düşünüyor; kripto parmakların da bu açıklamaların arkasında olduğuna inanıyorum.

Atatürk’ümüze yapılan saldırı ve hakaretlere Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin meclis grubunda gür sesle yapmış olduğu açıklamalardan birkaç pasajı sizlerle paylaşarak cevap vermek istiyorum. ‘Merhum hocamız Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in yüksek lisans talebesi olan bir gazeteci, onunla ilgili bir hatırasını şu şekilde nakletmişti: Bir gün derste bir arkadaşımız Atatürk’ümüzü sorgular gibi konuşmuştu. Sevgili hocam Bahaeddin Ögel ona Kâşgarlı Mahmud’dan bir öykü ile cevap verdi. Öykü şöyleydi; bir kervan yolunda giderken, bir kartal kervancının börküne pençe atar. Kervancı börkünü sıkıca tutar ama kartal kervancıyı börküyle havaya kaldırırken, kervancıyla beraber kervancının bacakları arasında sıktığı altındaki eşek de havaya kalkar. Bu kez eşeğe bağlı olan develer de sıra halinde havaya kalkmaya başlarlar. Bunu gören en arkadaki deve de Allah’a şöyle yalvarır: Allah’ım kervancının bileğine güç ver ve börkünü sıkı tutsun. Bu öyküyü anlattıktan sonra hocamız sözlerini şu şekilde hükme bağlar: Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizin simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider, börk giderse il gider, iffet gider. Allah muhafaza bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlüktür. Atatürk Türkiye’dir, Atatürk Cumhuriyet’tir. Atatürk; mahşeri vicdana altın harflerle kazınmış, ne mutlu Türk’üm diyene seslenişinin mimarbaşıdır. Onu rahmetle anmak, ona saygı duymak, onun eserlerine sadık kalmak her nesil, her Türk evladı için de ödevdir. Emel sahiplerini uyarıyorum; Atatürk'ten elinizi çekin. İsnatlarınızı kesin, dilinizi susturun. Fani bedeni olmasa da, müstesna hatıralarını ve yüksek fikirlerini cesaretle savunacak büyük Türk Milleti vardır ve kötü niyetlilerin alayını karşılamaya da gücü yetecektir. Anıtkabir ile Kocatepe arasına çekilmiş çelikten bir halat olan MHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sonuna kadar sahip çıkacaktır.’

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğimi buradan ifade etmek istiyorum.”