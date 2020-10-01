Başkan Yılmaz’dan Azerbaycan’a Bayraklı Destek

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile Silivri Belediye Başkanlığı binasına Azerbaycan bayrağı asıldı. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını hedef alarak sivil bölgelere yaptığı saldırılar ve Dağlık Karabağ’ın işgali nedeniyle Azerbaycan’a manevi destek olmak için makam odasının penceresine de Azerbaycan bayrağı asan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin çeşitli noktalarında bayraklama yapılması yönünde talimat verdi.

“Ermenistan’ın Türk yurdu kardeş ülke Azerbaycan’a yaptığı saldırıları ve işgalleri kınıyorum. Karabağ Türk’ündür ve Türk kalacak” diyen Başkan Yılmaz, “Yıllardır işgal altında tutulan Karabağ’da adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Ermenistan tarafından yapılan hain saldır sonucunda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milleti tüm varlığı ile Azerbaycan’ın yanındadır.” ifadelerini kullandı.