Başkan Yılmaz’dan Babalar Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, “Vatan uğruna can vermiş kahramanlarımızın babaları başta olmak üzere, evlatlarının geleceği için her türlü fedakârlığa göğüs geren tüm babaların gününü kutluyorum” diyen Başkan Yılmaz, bir gün değil her zaman anılması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Babalık; annelik gibi yüce bir duygu, umut ve güven veren manevi bir sığınaktır. Onlar her zaman evimizin direği, hayattaki dayanağımız, varlıkları ile maddi ve manevi güç veren birer kahramandır. Yüreklerindeki sevgiyi ve merhameti ailesinden esirgemeyen babalar; ailelerinin mutluluğu için hiçbir zorluktan kaçınmayıp, yorgun bedenlerini kapının dışına bırakarak evlatlarını her daim omuzlarında taşırlar. Doğruyu ve yanlışı gösterip, hayata karşı mücadele etmeyi öğretirler.

Milli ve manevi değerlerimize bağlı olmayı, büyüklere hürmet, küçüklere sevgi ve tüm canlılara merhametli olmayı aşılayan anne ve babalarımızdır. Kısacası hayat tecrübeleri ile bizlere her zaman yol gösterip rehberlik eden, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarımızı kuvvetlendiren babalarımızın değerini bir gün değil her zaman bilmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları başta olmak üzere, tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. Ebediyete irtihal eden babaları rahmetle yâd ediyorum.”