Başkan Yılmaz’dan Basın Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk basınında önemli bir dönüm noktası olan 24 Temmuz 1908 tarihi, sansürün kaldırılması nedeniyle Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Basın mensuplarımızın meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetlidir. Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımızın; toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde halkımızın haberdar edilmesi, gerçek ve tarafsız bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılması gibi değerli vazifeleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda görevlerini yerine getirirken göstermiş oldukları hassasiyetler, gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından da büyük önem taşımaktadır.

Marka Kent Silivri yolundaki hedeflerimize emin adımlarla yürürken ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişiminde basın mensupları da rol sahibidir. Sorumluluk bilinciyle göstermiş oldukları yaklaşımlar ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar ilçemize büyük katkı sağlamaktadır.

Kısıtlı imkânlar ve zor şartlar altında gece gündüz çalışan tüm basın mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum. Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü vesilesiyle, hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anıyor, fedakârca görevlerini ifa eden tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum.”