Başkan Yılmaz’dan Değirmenköy, Çeltik ve Büyükçavuşlu Ziyaretleri

Silivri Belediye Başkan Volkan Yılmaz, Değirmenköy, Çeltik ve Büyükçavuşlu mahallelerinde devam eden ve planlanan çalışma alanlarını yerinde inceledi.

İlk ziyaretini Değirmenköy Mahallesine gerçekleştiren Başkan Yılmaz, 3000 m2 alana topraksız tarım serası kuran Gökhan Başar ve Yalçın Özcan ile görüşerek tebrik etti.

Mahalle meydanında planlanan çalışmalar için yer tespitlerinde bulunduktan sonra Büyükçavuşlu Mahallesine gelen Başkan Yılmaz, İstanbul Enerji A.Ş. ile ortaklaşa gerçekleştirilen Spor Tesisi Projesini mahalle muhtarı Erdinç Öztürk ile birlikte inceledi. Son olarak Çeltik Mahallesini ziyaret eden Başkan Yılmaz, burada da İstanbul Enerji A.Ş. ile ortaklaşa yapılan Spor Tesisi Projesini mahalle muhtarı Behzat Demir ile birlikte gezdi.

Spor tesisleri içerisinde halı sahanın yanı sıra basketbol sahaları, soyunma odaları, spor aletleri ve tuvaletler olacağını belirten Başkan Yılmaz, muhtarlar ile fikir alışverişinde bulundu.

“BÜTÜNCÜL BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Yılmaz, yaptığı değerlendirmesinde, “Özellikle merkeze uzak olan mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımızın merkezle aynı hizmetleri almaları adına muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu adına yeni projeler üretiyoruz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirerek Silivri’yi bütüncül bir anlayışla yönetmeye, merkeze uzak mahallerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz.” dedi.