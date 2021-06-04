Başkan Yılmaz’dan Dünya Çevre Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında “Unutulmamalıdır ki çevre, tüm canlılar için hayati bir öneme sahiptir.” diyen Başkan Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çevre kirliliği ne yazık ki son dönemde hızla artarak küresel bir sorun haline gelmiştir. İklim değişiklikleri, bilinçsiz atık kullanımı, evsel ve endüstriyel atıklar, çevre kirliliğinin artmasına sebep olan önemli etkenler arasında yer almaktadır.

Unutulmamalıdır ki çevre tüm canlılar için büyük bir öneme sahiptir. Soluduğumuz havadan içtiğimiz suya, yediğimiz gıdalardan sağlığımıza kadar pek çok hayati konuda çevre temizliği önemli rol oynamaktadır. Bu noktada çevrenin korunması bütün insanlığın ortak sorunu ve sorumluluğu haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi bizlere kişisel temizliğin insan hayatındaki önemini bir kez daha hatırlatırken, son günlerde Marmara Denizi’nde yaşanan deniz salyası sorunu da çevreye karşı dikkatli davranmamız gerektiği gerçeğini gözler önüne sermiştir.

Silivri Belediyesi olarak; ilçemiz genelinde yürüttüğümüz bütün proje ve çalışmalarda çevreyi ve yeşili korumaya özen gösteriyoruz. Sahillerimizi, havayı, suyu ve doğal kaynaklarımızı korurken, ağaçlandırma çalışmalarımızla ilçemizin yeşil alan kapasitesini artırıyoruz. Özellikle ‘Sıfır Atık Projesi’ ile atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çevreye ve doğaya zarar verecek atıkların geri dönüşüme kazandırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Tüm hemşehrilerimizin çevreyi korumak adına her zamankinden daha fazla üzerine düşeni yapması gerektiği apaçık ortadadır. Çevrenin miras değil emanet olduğu düşüncesinden hareketle; gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın bizim elimizde olduğunu hatırlatarak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum.”