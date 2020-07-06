Başkan Yılmaz’dan İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğü Hakkında Açıklama

Silivri Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1.oturumunda, İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğü oluşturulmasının yer aldığı 47.gündem maddesi hakkında bilgilendirme yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye tarafından işletilecek yerlerin bu müdürlük bünyesinde olacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Belediyeler dahil Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi yetki alanlarında asli görevleri vardır. Bunların içerisinde pek bilinmese ya da dikkat edilmiyor olsa bile en önemlilerinden birisi, toplumsal sosyal-iktisadi ve kültürel hayat için ‘örnek-öncü’ bir görevlerinin de olmasıdır. Biz bu temel anlayışı önemsiyoruz. Görev süremiz boyunca belediyemizin iş ve işlemlerinde ‘örnek-öncü’ olma prensibimiz her daim esas olacaktır. Bu bağlamda; Silivri’nin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığımız, Boğluca Deresi çevre düzenlemesi, Kale Park sosyal tesislerinin yenilenerek düzenlenmesi gibi projelerimizin bünyesinde yer alacak kafe, salon ve benzeri yerler ile otopark sorununa çözüm bulmak üzere yaptığımız ve yeniden düzenlediğimiz yerlerin, herhangi bir ticari ve kar amacı olmaksızın tamamen sosyal amaçlı olmak üzere belediyemizin bütçe içi işletme ve iştirakleri eliyle işletilmesine karar vermiş bulunmaktayız. Bu sebeple, belediyemiz yönetim organizasyon yapısında bir takım düzenlemeler ile birlikte ‘İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğü’nü kuruyoruz. Bu müdürlüğümüzün kuruluş, görev ve çalışma esaslarına dair yönetmeliğin düzenlenerek kabulünü meclisimizin bilgisine sunuyoruz.”

Başkan Yılmaz’ın bilgilendirmesinin ardından 47.gündemi olan “İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğü oluşturulması ile yönetmeliğinin onaylanmasının görüşülmesi” maddesi oy birliği ile hukuk komisyonuna havale edildi.