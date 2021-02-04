Başkan Yılmaz’dan Köy Pazarına Davet

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çiftçilerin ürettiği doğal ürünleri aracı olmadan tüketici ile buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Silivri Köy Pazarı’nı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Yılmaz, vatandaşlara çağrıda bulunarak ucuz, taze ve organik ürünlerin satıldığı köy pazarından alışveriş yapmaya davet etti. Üreticiyi desteklemek amacıyla köy pazarını kurduklarını belirten Başkan Yılmaz, “Biz yola çıkarken ‘Marka Kent Silivri’ demiştik. Ve bu marka kentin parametrelerinden en önemlisinin, bu kentin bir tarım kenti olacağını söylemiştik. Silivri’nin tam kalbinde bir köy pazarı kurduk. Buradaki muradımız, Silivri’deki tarımsal üreticiyi tüketici ile aradaki aracıları çıkartarak buluşturmaktı. Biz Silivri Belediyesi olarak buradaki arkadaşların hiçbirisinden kira almıyoruz. Burası tamamen Silivri’de üretilen ürünlerin hibrit tohumlarla değil, atalık tohumlarla üretilen Silivri’deki doğal ürünlerin satılığı köy pazarı. Dolayısıyla ürün fiyatları şuan market raflarındaki ürün fiyatlarından çok makul olmakla birlikte günlük, bir saat önce tarladan toplanmış ürünleri de buradaki vatandaşlarımız satın alabiliyor. Yani doğal, taze ve uygun ekonomik ürünler Silivri Köy Pazarında. Biz İstanbul’da ve Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızı köy pazarından alışveriş yapmaya, köylüyü desteklemeye, çiftçiyi desteklemeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

SERKAN ÇALIŞKAN / ÜRETİCİ

Ben Fenerköy’de üreticiyim. Tavuklarımız ve bahçemiz var. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın çiftçiye ve üreticiye olan ciddi desteği ile yaklaşık bir yıl önce burada açılan köy pazarında hiçbir bedel ödemenden ürünlerimizi satıyoruz. Sadece satış noktasında değil, tarlamızın sürülmesinde ihtiyacımız olan traktöre kadar bizlere destek oluyor, sahip çıkıyor. Arada hiçbir aracı olmadan kendi ürettiğimiz ürünleri burada çok uygun fiyatlarla tüketici ile buluşturuyoruz. Güzel hizmetleri ve destekleri için bize başkanlıktan çok ağabeylik yapan Volkan başkanımıza çok teşekkür ediyorum.

BUSE KESKİN / ANAOKULU ÖĞRETMENİ

Buradaki ürünleri organik ve uygun olduğu için satın alıyoruz. Yerel üreticilerimizi köylümüzü destekliyoruz. Hem onlar kazanıyor hem de biz sağlıklı besleniyoruz. Çok güzel bir hizmet. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

NERMİN BEKÂR / ÜRETİCİ

Çanta Mahallesinde ektiğim ürünleri burada halkımıza sunuyor ve gelir elde ediyoruz. Halkımız sağolsun bizleri tercih ederek hem doğal hem de daha uygun ürün almış oluyorlar. Biz de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Market ürünlerinde çok büyük artış olmasına rağmen biz ürünlerimizde herhangi bir atış yapmadık. Arada hiçbir aracı yok. Tarladan sabah kestiğimiz ürünleri birkaç saati içinde burada alıcısı ile buluşturuyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

RECAİ YALÇIN / ÜRETİCİ

Selimpaşa Mahallesinde üreticiyim. Marketlerdeki fahiş fiyatlara ve enflasyona inat geçen sene bugünlerde açılan köy pazarımızdaki fiyatlar neyse bugün de aynı. Bizde fiyatlar çok uygun. Burada aracı yok. Biz işgaliye parası da vermiyoruz. Başkanımız bizden bir lira para talep etmiyor. Biz burada fahiş fiyatlar tutarsak ayıp etmiş oluruz. Bizim ürünlerimiz fabrikasyon ürünler değil. Burada satışa sunduğumuz ürünlerin hepsi Silivri’de yetişiyor. Sürekli taze ve doğal ürünler. İşlerimiz de çok iyi. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a bize böyle bir yer kazandırdığı için müteşekkiriz.