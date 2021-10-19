Başkan Yılmaz’dan Muhtarlar Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlk muhtarlık müessesesinin kurulduğu 19 Ekim 1829 tarihinin yıldönümü, ülkemizde 2015 yılından bu yana Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır.

Milletimizin tercih ve teveccühüne mazhar olarak seçilen muhtarlarımız, demokrasi zincirimizin ilk halkası, toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından bir tanesidir.

Dara düşenin, yolda kalanın ilk çaldığı kapı olan muhtarlarımız; vatandaşın derdiyle dertlenmekte, sevinciyle mutlu olmaktadır.

Muhtarlarımız; görev yaptıkları köy ve mahallelerde sorunların çözümü, vatandaşların talep ve beklentilerinin karşılanması adına önemli bir görevi ifa etmektedir.

Vatandaşlarımız ile devlet kurumları arasında bir köprü vazifesi gören muhtarlarımız, kamu kaynağının köy ve mahallelere düzenli, etkin ve hızlı bir şekilde aktarılması noktasında yoğun çaba sarf etmektedir.

Devletimizin vatandaşa uzattığı şefkat eli olan muhtarlarımız, hem devletimize hem de milletimize olan sorumluluklarını büyük bir özveri ile yerine getirmektedir.

Biz Silivri Belediyesi olarak en ücra köşedeki vatandaşımızın dahi yanında olabilmek adına, en yakın çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımız ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Köy ve mahallelerdeki hizmetlerimizin planlanması ve hayata geçirilmesi konusunda muhtarlarımız ile istişare ediyor, görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; çalınmadık kapı, alınmayan gönül bırakmayan, tek derdi vatandaşa hizmet etmek olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, her birine sağlık ve esenlikler diliyorum.”