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Başkan Yılmaz’dan Nevruz Şenliğine Davet

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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 21 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Nevruz Bayramı Şenliği’ne tüm hemşehrilerini davet etti.

Başkan Yılmaz’dan Nevruz Şenliğine Davet
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Silivri Belediyesi 21 Mart 2022 Pazartesi günü ‘Nevruz Şenliği’ düzenleyecek. Nevruz coşkusunun tüm ilçeye yansıması amacıyla yapılacak program için hemşehrilerine davette bulunan Başkan Yılmaz, “Türk Milleti örf, adet, gelenek ve görenekleri, destanları ve kahramanlık hikâyeleri ile çok zengin kültüre sahip bir millettir. Bu kültürel zenginliklerden birisi de Yeni Gün ismiyle bilinen, tabiattaki uyanışla birlikte kutlanan Nevruz Bayramı’dır. Türk kültüründe baharın başlangıcı, toprağın uyandığı gün, varoluş ve diriliş günü olan Nevruz için Silivri Belediyesi olarak çok güzel bir program hazırladık. 21 Mart Pazartesi günü saat 19.30’da Yeni Mahalle Kapalı Pazaryerimizde şenlik havasında bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Demir dövme ve ateşten atlama etkinliklerinin yanı sıra Ahenk Sanat Kulübü, Bey Dans ve Kafkas Halk Danslarının gösteri olacak. Aynı şekilde sucuk ekmek, çay ve kahve ikramlarımız olacak. Ayrıca değerli sanatçımız Kaya Kuzucu da Türk ezgilerinden oluşan bir konser verecek. Ben tüm hemşehrilerimi şenliğe davet ediyor, Türk Milletinin Nevruz Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum.” dedi

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