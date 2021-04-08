Başkan Yılmaz’dan Polis Haftası Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 06-12 Nisanve Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ncı yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Polis Teşkilatının kuruluşundan itibaren sarf ettiği üstün çabaya vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Güven içinde yaşayabilmemiz adına büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 176’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.” dedi. Başkan Volkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde huzur ve düzeni sağlamak için 176 yıldır cesaret ve kararlılıkla görev yapan polis teşkilatımızın her bir ferdi, milletimizin gönlünde hak ettiği yeri almıştır. Bizler evlerimizde, iş yerlerimizde, sosyal hayatımızda huzur içinde yaşıyorsak, güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca koronavirüs salgını ile mücadeledeki gayretleri ortadadır. Bu duygu ve düşüncelerle şehit polislerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki polislerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. Polis Haftası ve Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”