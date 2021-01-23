Başkan Yılmaz’dan Sağlık Çalışanlarına Forma Desteği

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sağlık çalışanlarına özel olarak hazırlattığı 505 adet formayı Silivri Devlet Hastanesini ziyaret ederek teslim etti. Başhekim Dr. Kemal Tekeşin ve Başhekim Yardımcısı Dr. Soner Oflazoğlu ile bir süre görüşerek çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, görüşme sonrası hastane personeliyle bir araya gelerek kolaylıklar diledi.

Sağlık çalışanlarının önemini vurgulayan Başkan Yılmaz, koronavirüs salgınındaki mücadelenin en ön safında yer alan isimler olduğunu söyledi. Destek mesajı veren Başkan Yılmaz, “Pandemi sürecinde büyük bir fedakârlık ile görev yapan sağlıkçılarımıza destek olmak adına onlara özel hazırlattığımız formaları teslim ettik. Canları pahasına gece gündüz demeden çalışan sağlık personelimizi tebrik ediyor, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.