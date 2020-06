Başkan Yılmaz’dan “Silivri’ye Hizmette 1.Yıl” Toplantısı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, basın mensupları ile bir araya gelerek “Hizmette 1.Yıl Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. Silivri Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Harun Akkan, Emre Sarısaltıkoğlu ve Hasan Solak hazır bulundu.

8 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan hizmetleri basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna aktaran Başkan Yılmaz, pandemi nedeniyle toplantının ertelendiğini ve bugüne kadar gelindiğini belirtti. Adaylığının açıklandığı 29 Aralık 2018 tarihinden kampanya dönemine, göreve başladığı 8 Nisan tarihinden bugüne kadar ki süreçlere değinerek nasıl bir yönetim anlayışı sergilediklerinden bahseden Başkan Yılmaz, “Eşit, adaletli, şeffaf ve denetlenebilir biz yönetim anlayışı ortaya koyduk. Hizmetlerimizi kimseler için değil herkes için gerçekleştirdik.” mesajı verdi.

“HANGİ İNANCI VE GÖRÜŞÜ OLURSA OLSUN AYIRMADIK”

1 yıllık faaliyetleri konu alan video gösterimi öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “29 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle, Cumhur İttifakı’nın Silivri Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmamdan sonra 3 aylık seçim süresinde, neler yapacağımı sizlerin huzurunda kamuoyu ile paylaştık. Kahvehane toplantıları yaptık, açık hava toplantıları yaptık, ev ziyaretleri yaptık ve Silivri’nin eksikliklerini, ihtiyacı olan şeyleri uzun uzadıya anlattık.

Biz şunu söylemiştik; kollarımızı açabildiğimiz kadar açıyoruz ve kollarımızın arasında herkese yer olduğunu ifade etmiştik. Memleketi, dini, inancı, ideolojik görüşü ne olurda olsun herkesle kucaklaşmak istediğimi söylemiştim. Herkese eşit bir yönetim, hizmet alana da hizmet verene de eşit bir belediye başkanı olacağımı söylemiştim. Bu şu demek; herkes belediyeden eşit hizmet aldığı gibi çalışma arkadaşlarıma da siyasi görüşleri ne olursa olsun, düşünceleri ne olursa olsun, işlerini doğru dürüst yapıyorlarsa, o işte ehilselerse çalışmaya devam edeceklerini söylemiştim. Garibin, gurebanın, yetimin, dezavantajlı gurupların belediye başkanı olacağımı söylemiştim. Kişilerin, belli gurupların, baronların belediye başkanı olmayacağım, vatandaşın belediye başkanı olacağım demiştim. Bana belki en yakınımdaki arkadaşlarımda kızacak, kim kızarsa kızsın ama Silivri’de yaşayan Silivri’nin güzel insanları kızmayacak demiştim. Bütün bunları miting meydanlarında avazım çıktığınca bağırarak söylemiştim. Yine Silivri Belediyesi ‘yokuş’ değil, ‘iniş’ yeri olacak demiştim. Belediyede bir işiniz olduğunda bir ağabeye, bir dayıya ihtiyacınız olmayacak; bütün kapılar size açık olacak demiştim. Size o kapıları kapatmaya hiçbir mesai arkadaşımın gücünün yetmeyeceğini söylemiştim.

“HANIMEFENDİLER HAYATIN TA KENDİSİDİR”

Yine sosyal ve üretken bir belediye başkanı anlayışı ile koşan bir belediye başkanı olacağım demiştim. Hanımefendilere seslenmiş ve şunu söylemiştim: Hanımefendiler hayatın ta kendisidir. Hanımefendilere dokunduğunuzda, evdeki işsizden, evlilik çağında ki genç kıza, evdeki engelli bireye, evdeki bakıma muhtaç yaşlıya, hastaya dokunacağınızdan hareketle, ‘Ellerimi size uzatıyorum. Ellerimi havada bırakmayın.’ demiştim. Bizler belediye başkanları olarak, kültür merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları bunların hepsini yapabiliriz ama bunları anlamlı kılacak, bunların hepsine ruh katacak, o kültür merkezlerinde Necip Fazıl’ı da, Nazım Hikmet’i de, Dostoyevski’yi de okuyarak, onları da anlayan çocukların olması gerektiğini söylemiştim. O salonların içine ruh katılması gerektiğini söylemiştim. Yine spor salonlarında, o salonları koruyup kollayıp sahip çıkacak, zeki, çevik ahlaklı gençlere ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Dolayısı ile bütün yatırımlarımızın çocuklara ve gençlere olacağını söylemiştim. Adil, şeffaf, denetlenebilir bir yönetim anlayışı vaat etmiştik.

“BELEDİYENİN HER KURUŞUNU EVİMDEKİ KURUŞ KADAR AZİZ BİLDİM”

Ben belediyenin her kuruşunu kendi evimdeki kuruş kadar aziz bilip, onun kadar koruyup kollayacağıma, belediyenin kaynaklarını çarçur etmeyeceğimi, 1 liralık işi 3 liraya, 5 liraya yaptırmayacağımı söylemiştim.

Mutlu Aile, Mutlu Çocuk, Mutlu Silivri vaadinde bulunmuştuk. Bütün bunların toplamında, bütün bu özellikleri ile Marka Kent hüviyetine bürünmüş, herkesin gıpta ile izlediği, insanların tatil planları yaparken Beypazarı’nı, Cunda’yı, Şirince’yi rotaya koyduğunda, ‘Bir de Silivri diye çok şirin bir kasaba var.’ dediği, tatil rotalarına konulabilecek bir Silivri’yi; tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, tarihi ve kültürel miraslarıyla bir kaçış rotası olan Silivri’yi hayal etmiştik. Bunların hepsi ile tercih edilebilir, markalaşmış bir kenti vaat etmiştik.

SİLİVRİ MARKA KENT POTANSİYELLERİNİ BARINDIRIYOR

Her zaman söylüyorum. Belediye Başkanlarımız da bana kızmasınlar. Bağcılar’dan, Güngören’den, Esenyurt’tan, Ümraniye’den bir marka kent yaratamazsınız. Ama Silivri’den bir marka kent çıkarma şansınız çok yüksek. Çünkü çok ciddi potansiyelleri içinde bulunduran bir coğrafya da yaşıyoruz. 7 bin yıllık tarihi dokusundan başlayıp, 42 km sahili, verimli toprakları, turizmiyle, sanayisiyle birleşip bir marka kent olabilme özelliğinin tamamına sahip Silivri’de, el ele verip Marka Kent oluşturabileceğimizi ifade etmiştim ve son olarak Silivri kazanacak demiştim.

Bu bir yılın sonunda Silivri’de neler kazanılmış bunu görmek için, Silivri’deki bir yıllık icraatlarımızı barındıran videoyu hep beraber izleyelim.”

Hizmetlerin anlatıldığı 45 dakikalık video gösteriminde birçok proje dikkat çekti.

Başkan Yılmaz’ın detayları konuşmasına yer verilen faaliyet videosundaki bazı hizmetler şu sözlerle anlatılıyor:

“PLAN BÜTÜNLÜĞÜ HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLIYORUZ

Öncelikle, Silivri’mizi daha düzenli ve daha yaşanabilir bir hale getirmek adına, her işin başı plan dedik. Bu amaçla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla, geçmişte kapatılmış olan belde belediyelerinin farklı imar uygulamalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle, Plansız Silivri olarak anılan şehrimizin, Planlı Silivri olarak anılmasını sağlayacak, plan bütünlüğünün hazırlıklarını tamamlayıp ihalesini gerçekleştirdik.

İhalesini gerçekleştirdiğimiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, gerekli olan bölümlerde 1/ 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Silivri bölümü revizyonu ile Marka Kent Silivri’mize ayrı bir değer katıyoruz.

20 MİLYON BORÇ ÖDEDİK

Çok önemli olan bu planlamaları yaparken, ilçemizin geleceğini oluşturacak yatırımların kaynaklarını da düşünüyoruz. Göreve geldiğimizde, masaya yatırdığımız hususlardan biri de, 248 milyon lira eski para ile 248 trilyon lira borçla devraldığımız belediyenin mali yapısını düzeltmek oldu. Bu kapsamda, birçok tasarruf tedbirleri alarak, giderlerimizi en aza indirgeyip, gelir artırıcı uygulamaları harekete geçirdik. Kurum, firma ve personel ödemelerini düzenli hale getirdik.

Sizlerden aldığımız yetki ile uygulamaya koyduğumuz ‘israfı önleyip tasarrufa yönelme ve gelirlerimizi arttırma' politikası sayesinde 9 aylık bir sürede, personel ve kurum ödemeleri başta olmak üzere 20 milyon lira borç ödemesi yaptık.

67 MİLYON 500 BİN ÇÖPE GİTMEYECEK

Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi de evsel atıkların, yani şehrin çöpünün toplanmasıdır. Bunun altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum, İstanbul’da 39 ilçe arasında şuanda çöp toplama işini ihale etmeyip kendi imkânları ve kaynakları ile toplayan tek belediye Silivri Belediyesi’dir. Şimdi siz bunun bize ne faydası var diyebilirsiniz! Bakınız, göreve geldiğimizde çöp toplama işini yapan firma Silivri’nin çöpünü 1 yılda 18 milyon liraya topluyordu. Oysa biz şuanda aynı işi, daha kaliteli olarak 1 yılda 4 milyon 500 bin liraya mal ediyoruz. Kaba bir hesapla, yıllık 13 buçuk milyon lira Silivri Belediyesi’nin kasasında kalıyor. 5 yılda toplam 67 milyon 500 bin lira belediyemizin kasasında kalacak ve şehrimizin hizmetlerine harcanacaktır. Dolayısıyla 67 milyon 500 bin lira çöpe gitmeyecektir.

Tasarruf tedbirlerimizin yanı sıra, belediye gelirlerinin artırılması noktasında girişimlerde bulunduk. Kent Bilgi Sistemimiz ile yapılan parsel taramasında, 25.785 parseli incelemeden geçirdik. Bu uygulama ile belediye bütçesine 3,5 Milyon lira katkı sağladık.

Daha önce kimin ekip biçtiği belli olmayan belediye arazilerimizi tespit ederek ihaleye çıktık. Birde, ekip biçenler tarafından herhangi bir kira ödenmeyen belediye arazilerini tespit edip, geriye dönük ecrimsilleri tahsil ederek, bütçemize ciddi bir gelir sağladık.

BELEDİYENİN ARAÇ SAYISI 1 YILDA % 30 ARTTI

Görevi devraldığımızda Belediyemize ait 91 adet aracımız vardı. Belediyemizin kasasına hiçbir yük getirmeden, hayırseverlerimizin hibeleriyle 33 adet aracı belediye filomuza katarak, araç sayımızı 124'e çıkardık. Buradan anlaşılacağı gibi Silivri belediyesinin bugüne kadar olan araç sayısını, 1 yıl gibi bir sürede %30 arttırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Araç filomuzu genişletme çalışmalarımız ile sizlere daha kaliteli ve zamanında hizmet veriyor, aynı zamanda belediyemize yüklenen yüksek araç kira bedellerinden de kurtuluyoruz. Ayrıca, Envanterimizde kayıtlı olan, ancak uzun yıllar atıl bırakılan 9 midibüsün ve 4 kamyonetimizin bakım onarımlarını yaparak, Silivrili hemşerilerimizin hizmetine sunduk.

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Silivri’de yaşayan her bireye hizmet etme görevimiz olduğu gibi, siz değerli hemşerilerimizin can güvenliğini korumak, koruyucu önlemler almak da bizim görevimiz. Bu zamana kadar yapılmayan, üzerine gidilmeyen, yüzleşmekten imtina edilen deprem gerçeğiyle ilgili, çok kapsamlı bir çalışma başlattık. Bildiğiniz gibi, Silivri’de geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca birçok artçı depremi hissettik. Çok şükür ki, ufak tefek hasarlar dışında can kaybı yaşamadık. Allah göstermesin, olası bir depremde can ve mal kaybının önüne geçmek adına, tüm senaryoları oluşturmak ve tedbirlerimizi almak mecburiyetindeyiz. Üzülerek söylüyorum ki, Silivri’mizin imarlı 16 bin hektarlık alanın 4 bin 500 hektarının 1999 depremi sonrası kriterlerine göre yapılmış, jeolojik etütleri olmadan imara açılmıştır. Bu yüzden Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi hazırlatarak ilçenin tüm afet risk alanlarını belirliyoruz.

İlçemizin afet risk alanlarını tespit edip, sorunlu görülen bölgelerde yaşayan hemşerilerimize, güvenli alanlar oluşturulması için, yol haritamızı belirleyeceğiz. Kendi alanında uzmanlar ve üniversiteden danışman hocalarımızdan oluşan heyetimizle, kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu konudaki çalışmaları Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile beraber koordineli şekilde sürdürmekteyiz.

KAÇAK VE METRUK BİNALARIN YIKILMASI

Deprem gerçeğine bağlı olarak, İhmal edilen hasarlı binalardaki çökmelere, zaman zaman televizyonlarda seyrederek şahit oluyoruz. İlçemizde böyle bir acıya mahal vermemek, can ve mal güvenliğini korumak adına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı bulunan hasarlı binalar başta olmak üzere, kaçak, ruhsatsız ve metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, deprem hasarlı olduğu tespit edilen ve bakanlık tarafından mülk sahiplerine verilen yasal süre içerisinde yıkılmayan 22 binamız vardı. Bu binalardan 21 tanesinin yıkımını gerçekleştirdik. Ayrıca, Belediyemiz tarafından kaçak veya ruhsatsız olduğu tespit edilen 170 binadan 71’ini yıktık. 99 binanın ise yasal işlemleri devam etmektedir.

Bir diğer konu da, sizlerden oldukça şikâyet gelen metruk binalar konusu. ‘Uyuşturucu Eylem Planı’ kapsamında, madde bağımlıları tarafından suiistimal edilen, 131 metruk bina tespit ettik. Bunların 82 tanesinin yıkım işlemi tamamlandı. Geriye kalan 42 metruk binayı da, canlı girişine kapatılarak kullanılamaz hale getirdik.

MİMARSİNAN VE KISA KÖPRÜ RESTORASYONU

7 bin yıllık tarihi geçmişi olan Silivri’mizde, sizlerin de bildiği gibi ata yadigârı eserlerimiz var. Ancak bu eserlerden bazıları, ne yazık ki kaderine terk edilmiş vaziyetteydi. Ecdat yadigârı emanetlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur diyerek, ivedilikle çalışmalarımıza başladık. Varlıkları ile şehrimize manevi değer katan, Mimarsinan ve Kısa köprülerimiz için de harekete geçerek, restorasyon çalışmalarının başlanmasına vesile olduk. Yıllarca ihmal edilip, unutulan, tarihi köprülerimizi emanet bilip sahip çıktık. İki köprümüzde de çalışmalar kesintisiz devam ediyor. İnşallah bu yaz sonuna kadar tamamlanacak ve siz değerli hemşerilerimizin kullanıma açmış olacağız.

SOKAK İYİLEŞTİRME PROJESİ

Marka Kent Mutlu Silivri sloganı ile Silivri’mize değer katacak ve cazibe merkezi haline getirecek projeler ürettik. Muhteşem gün batımı manzarası ile eşsiz bir güzelliğe sahip olan sahil bölgemizde, Sokak İyileştirme Projemizi hayata geçirerek, 145 bina cephesini rengârenk boyadık. Sizlerden çok güzel geri bildirimler aldığımız projemizle, sahil bölgemiz yepyeni bir görünüme kavuştu.

Yine, Islah çalışması tamamlanan Boğluca deresi etrafında, sahilimize yakışır bir şekilde düzenleme ve peyzaj çalışması yaptık. Ayrıca, bölge esnafı ve vatandaşlarımızın talebini yerine getirerek, dere üzerine montajını yaptığımız Mobil Yaya Köprüsü ile günlük yaşamı olumsuz etkileyen geçiş sorunu ortadan kaldırdık.

OTOPARK PROJELERİ

Sizlerin de bildiği gibi, ilçemizin en büyük meselelerinden biri de otopark konusu. Ticari hareketliliği ve sosyal yaşamı oldukça etkileyen, otopark problemine son verecek çalışmalara, göreve gelir gelmez başladık. İlk etapta, Devlet Hastanesi yanında 250 araçlık otoparkı tamamlayarak, kullanıma açtık. Aynı şekilde, Belediye binamızın yanında 250 araçlık ve 19 Mayıs meydanında 300 araçlık olmak üzere, altı otopark üstü meydan olarak kullanılacak projemiz için, gerekli adımları attık. Kısa sürede bunları da tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Ayrıca, eski festival alanı, mevcut festival alanı ve otogarda bulunan otoparklardaki karışıklık ve düzensizliği ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımıza güvenli, kaliteli ve ekonomik hizmet sunabilmek için, bu otoparklarımız, artık belediyemiz tarafından işletilecektir.

YÜZME HAVUZU 6 AYA YETİŞTİRİLECEK

Sevgili gençlerle bir araya geldiğimiz her programda söylediğiniz bir konu vardı. Ben de onlara söz vererek, bu hayallerine kavuşturacağımı söylemiştim. Sosyal medyamızdan müjdeledik ama bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Silivri’yi, İstanbul’un yüzme yavuzu olmayan tek ilçesi olmaktan kurtarıyoruz. İnşaat çalışmalarımız devam ediyor. 6 aya bitirmeyi hedefliyoruz.

KALE PARK YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR

Silivri’nin tarihi simgelerden biri olan, geçmişte birçok tarihi olaya ev sahipliği yapan ama yıllardır unutulan, bakımsız bırakılan Kale Park’ı, yepyeni bir görünüme kavuşturuyoruz. Büyük bir hızla devam eden yenileme çalışmalarımız bittiğinde, muhteşem bir tesisimiz olacak. Burada sizler, ailenizle birlikte güvenli ve huzurlu vakitler geçireceksiniz.

SAĞLIK OCAĞI PROJELERİ

Silivri’deki sağlık ocakları sıkıntısını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütüncül bir anlayış ile hangi mahallemizde, sağlık imkânları açısından eksik gedik ne varsa tamamlamaya gayret ediyoruz. Seymen mahallemizde sağlık evinin tahsisini yeniledik, bakımlarını ve iyileştirmelerini yaptık. Uzun yıllar Semizkumlar mahallemizde olmayan sağlık evi sorununu da çözüme kavuşturarak, Gezici Sağlık Ocağımızı hizmete başlattık. Bununla da kalmayıp, Akören ve Gümüşyaka Mahallelerimize yepyeni sağlık ocakları kazandırıyoruz. Yakında açılışlarını yapacağız.

MİLLET BAHÇESİ, KÜLTÜR MERKEZİ VE YENİ HÜKÜMET KONAĞI PROJESİ

Yola çıkarken verdiğimiz sözlerden biri de, yine Silivri’nin olmayan bir Kültür Merkezi ve Kent Parkıydı.

İstanbul’un 39 ilçesi arasında, Kültür Merkezi olmayan tek ilçe, ne yazık ki Silivri. Modern, konforlu, kullanışlı ve birçok alanda sizlere yakışır bir Kültür Merkezine çok yakında kavuşacağız.

Eylül ayındaki depremde hasar gören Silivri Stadının bulunduğu alana; Millet Bahçesi, Kültür Merkezi ve Hükümet Konağı projemizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görülmesinin ardından, projeye ilişkin gerekli olan işlemlere start verildi. Yakın bir zamanda çalışmalar başlıyor. Huzur dolu vakit geçireceğimiz Millet Bahçesi’nin yanı sıra, sizlerin hak ettiği kalitede inşa edilecek Kültür Merkezi hasreti de sona ermiş olacak.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir kez daha teşekkür ederim.

Güvenlik yatırımları ve hizmet yatırımlarımız devam ediyor.

Silivri’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükteki hükümet konağımızın yapımına çok yakında başlanıyor. Ve hükümet konağımız tamamlandıktan sonra şuan ki kaymakamlık binamızı da, sizlere daha önce söz verdiğimiz gibi kent müzesi haline getirilerek Silivri’mize hediye edilecektir.

VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ MÜJDESİ

Silivri’deki huzurumuzun haklı gururunu taşıyan emniyet güçlerimiz için de harekete geçtik. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Selimpaşa Polis Merkezi amirliği için yeni bina ruhsatlarını yıl içerisinde onayladık. İnşaat çalışmaları şuanda devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızca yapılan projeler tamamlandığında, güvenlik güçlerimiz modern ve güvenli binalarda hizmet verecek. Yine buradan sizinle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. İçerisinde 112, sağlık evi ve Verem Savaş Dispanseri bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yapımına çok yakın bir zamanda başlanıyor. Bu vesileyle bu projeleri Silivri’mize kazandıran bütün hükümet üyelerine Silivrili hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

4 BİN HANEYE HER AY ERZAK YARDIMI

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” inancı ile Silivri’de yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Silivri Gıda Bankası aracılığıyla, ihtiyaç sahibi 4 bin haneye her ay düzenli olarak gıda yardımı yapıyoruz.

Hepimizin çocukluk anılarını süsleyen, bayramlık kıyafet heyecanını, çocuklarımıza da yaşatmak adına Ramazan ve Kurban bayramlarında, ilçemizdeki tüm çocuklara 42 bin parça bayramlık kıyafet hediye ettik. Ayrıca, sünnetlerini yaptırdığımız ve kıyafetlerini temin ettiğimiz 151 çocuğumuzun sünnet heyecanına ortak olduk. Onlar için hazırladığımız sünnet şöleniyle, aileleri ve arkadaşları ile birlikte harika bir gün yaşadılar. Ve her yıl sünnet şöleni düzenlemeye devam edeceğiz.

Bu faaliyetleri yaparken özel kardeşlerimizi de unutmadık, unutmuyoruz.

İSTANBUL’UN TEK ENGELSİZ PARKI OLACAK

İlçemizde yaşayan özel bireylerimiz ve ailelerinin, yaşam standartlarını artırmak, sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için, hayırseverlerimizden Arıkan Ailesi ile birlikte, 5000 m2 alanda, Engelsiz Park projesine çok yakında başlıyoruz. Tamamlandığında, İstanbul’daki ilk ve tek Engelsiz Park olma özelliğini taşıyan parkımızı, güzel yürekli kardeşlerimiz için hayata geçirmiş olacağız.

Engelli bireylerimize destek olmak için, temin ettiğimiz medikal malzemeleri, ulaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle, yıl içerisinde akülü sandalye, tekerlekli sandalye, volkır gibi malzemeler başta olmak suretiyle, 3.324 parça medikal malzemeyi kardeşlerimize teslim etmiş durumdayız.

15 BİN 900 KİŞİYE SOSYAL HİZMET

Yine, Silivri’de Sosyal Belediyeciliğin hakkını vererek, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla, 15.887 vatandaşımıza hasta nakil hizmeti, psikolojik danışmanlık, eşya yardımı, ev temizliği, evde bakım hizmeti, fizik tedavi hizmeti, ambulans desteği ve sağlık kontrolü başta olmak üzere, gıdadan giyime, sağlıktan sosyal yaşama kadar, birçok alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz.

Yine, Bizleri var eden, bugünlere gelmemizi sağlayan, çok kıymetli büyüklerimizi de unutmadık. İlçemizde yaşayan büyüklerimizin sağlığını düşünerek, sık sık evlerinde ziyaret ediyoruz. Hem hal hatır soruyor, hem de sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Bu çalışmamız ile sağlıkçılarımız, gerek ilaçların kullanımı, gerekse kan değerleriyle ilgili, bilgilendirmelerini yapıyorlar.

120 BİN KİŞİYLE ORUÇ AÇTIK

Her ne kadar koronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan’da bir arada olmasak da, geçtiğimiz yıl sizlerle, gönül sofralarında buluştuk. Ramazan ayının manevi coşkusunu ve bereketini, bir arada yaşamak adına, tüm mahalle ve köylerimizde kurduğumuz iftar sofralarında, sizlerle bir araya geldik. Yaşlısı, genci ile aynı dualara “âmin” dediğimiz gönül sofralarında, 125 bin hemşerimizle, oruç açmanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah önümüzdeki yıl, bu manevi coşkuyu tekrardan yaşayarak, sizlerle bir araya geleceğiz. Ayrıca, 20 bin aileye Ramazan Paketi ulaştırarak, gıda yardımında bulunduk.Mutlu bir Silivri için mutlu yuvaların kurulması gerekir.

Yeni evlenecek çiftlerimize destek olmak adına, daha önce 330 TL’ye tahsis edilen nikâh salonlarımızı, hafta içi 4 gün boyunca, ücretsiz hale getirdik. En son Elazığ’da yaşanan deprem sonrası, ‘Canınız yanarsa, canımız yanar’ diyerek, içerisinde temel gıda, giyecek, battaniye ve tıbbı malzemeden oluşan binlerce ürünü, Elazığlı depremzede kardeşlerimize ulaştırdık.

SİLİVRİ KÖY PAZARI PROJESİ

İstanbul’un en verimli topraklarının bulunduğu bir şehirde yaşıyor olmak, bizler için bir şanstır. Bu özelliği fırsata dönüştürmek için, adeta seferberlik içerisinde hareket ederek, çiftçimizin ve hayvancımızın yanında olduk. Büyük bir emek ve gayretle, alın teri dökerek ürettiği ürünlerini, kenarda köşede satmak zorunda kalan çiftçilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Köy Pazarı Projemizi kısa sürede hayata geçirip bölgenin ilk ve tek Köy Pazarını kurduk.

TARIM PROJELERİ

Çiftçiye, üreticiye, hayvancılığa desteğimiz, sadece bu kadarıyla sınırlı kalmıyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Gümüşyaka ve Alipaşa mahallelerimizde, daha önce kullanılmayan belediyemize ait arazilerde 300 dönüm arpa tohumu ektik. Sertifikalı Yerli Arpa Tohumları yaygınlaştırılması için Silivri’de ihtiyaç sahibi çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Ayrıca, arpa hasadından geriye kalan samanları da hayvancılık yapan köylümüze, destek amaçlı bedelsiz olarak hediye edeceğiz.

İlçemizde, tarımın ve üretimin gelişmesi, yerli ve milli üretimin artması adına, çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için, 20 bin adet çuval desteğinde bulunduk.

60 dönüm yağlık ay çiçeği, 40 dönüm nohut, 50 dönüm fasulye ektik. Tüm bu hasatlardan elde ettiklerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün bulunduğu arazide ekilmemiş bir karış toprak bırakmadık. 500 dönüm kapasitedeki arazimizi ektik. Ve belediyemize ait 2000 dönüm arazimizde ekim çalışmalarımıza başladık.

KREŞ PROJELERİ

Annelere verdiğimiz sözü tutuyoruz. Çalışan anneler için büyük kolaylık sağlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine yer tahsisinde bulunduğumuz Yeni Mahalledeki kreş inşaatı ile Selimpaşa Yoğurthane Mevkiindeki kreş inşaatı hızla devam ediyor. Diğer yandan Gümüşyaka ve Değirmenköy mahallelerimize de kreş yapımı için yer tahsislerini gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallesinde kreş inşaatımız başlayacak.

Belediyemize ait mahalle evlerinin sayısını arttırdık. 13 adet olan mahalle evini, 21’e çıkartıyoruz. Çeltik ’de, kadınlarımız için faaliyete giren mahalle evimizin ardından, 7 mahallemizde daha, çalışmalarımız devam ediyor.

Daha önce atıl ve içeler acısı durumda depo olarak kullanılan, Mimarsinan Düğün Salonu’nun alt katını, mahalleli hanımlarımızın spor yapabilmeleri için, elverişli hale getirdik. Spor aletleri ile birlikte sağlıklı günler geçirecekleri bir ortam haline dönüştürdük. Yine bina çevresinde baştan aşağı yenilikler yaparak Mimarsinanlı hemşerilerimizin hak ettiği hizmeti alacakları bir salon oluşturduk. İnşallah salgın günlerini atlattığımızda güzel bir açılış programı yapacağız.

KÖY OKULLARINA ÖZEL PROJELER

Diğer yandan eğitime olan desteğimiz artarak devam ediyor. ‘Kütüphanesiz köy okulu kalmayacak', 'Bilgisayar Odası olmayan köy okulu kalmayacak', 'Tiyatro salonu olmayan köy okulumuz kalmayacak' projelerimiz kapsamında köy okullarımıza kütüphaneler, bilgisayar odaları, tiyatro salonları kazandırıyoruz. 13 okul ile başladığımız projemizi kademeli olarak diğer mahallelerimizde de uygulayacağız.

Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlkokulumuza kütüphane ve yine öğrencilerimiz için Ziya Gökalp Konferans Salonumuzu hizmete açtık. Pilot olarak belirlediğimiz Sayalar, Çayırdere, Danamandıra okullarımızda kütüphane konferans salonu ve bilgisayar odalarımızı bitirdik. Ayrıca okullarımızın bütün boya işlerini de tamamladık.

EĞİTİME VE SPORA DESTEK

Eğitime destekte sadece bu kadarıyla sınırlı kalmayıp, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Yıllarca profesyonel futbol oynamış bir kardeşiniz olarak, amatör spor kulüplerimizin yaşadığı zorlukları çok iyi biliyorum. İlçemizde faaliyet gösteren, farklı branşlardaki spor kulüplerine ve sporcularımıza desteklerimiz sürüyor. Yol, konaklama ve çeşitli ihtiyaçların karşılanmasını üstleniyoruz. Elde edilen başarıların, yeni başarıların devamı olacağını biliyoruz. Diğer yandan Silivri Belediyesi olarak, İstanbul Birinci ve İkinci Amatör Kümede ilçemizi temsil eden spor kulüplerimize 10’ar bin TL değerinde destek verdik. Bu desteklerimiz tüm branşları kapsayacak şekilde devam edecek.

Yaz spor okullarımızda her yıl 3 bin çocuğumuza spor eğitimi veriyoruz. İlçemizi yaz-kış spor yapılabilen bir kent haline dönüşme noktasında kararlıyız. Bunun yanı sıra yaklaşık 10 bin olan lisanslı sporcu sayısını, özellikle aktif durumda olmak suretiyle 20 bin seviyelerine ulaştırma konusunda gayret ediyoruz.

Alt yapısı ve tesis olanakları bulunmayan hiçbir çalışma istikrarlı olarak başarı elde edemez. Bunun bilinciyle hareket ederek, alt yapı ve tesislerin oluşması, yeni sportif yatırımların yapılması adına ilgili tüm kurumlar ile işbirliği halindeyiz.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında ilçemize kazandırılan Müjdat Gürsu Spor Tesislerinin daha da işlevsel hale getirilmesi için yaptığımız görüşmeler neticesinde, yenileme çalışmalarına kısa bir süre sonra başlanacak olmasından dolayı memnunuz. Mevcut tribün üstünün kapatılması, stadın kuzey tarafına kapalı tribün yapımı, stat zemininin profesyonel standartlara uygun hale getirilmesi, tartan pist yapımı ve otopark yapımının tamamlanmasının ardından profesyonel ve amatör tüm liglere, ayrıca birçok spor branşına hizmet verecek kapasiteye sahip bir tesis halene dönüşecektir. Böylelikle geleceğin milli sporcularını Silivri’den yetişmesine imkân sağlayacak tüm altyapımızı hazırlamış olacağız. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine İlçemize yapacakları spor yatırımları için şimdiden teşekkür ediyorum.

CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ

Can dostlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Sokaklarımızın neşesi sevimli can dostlarınız bizlere emanet. 2019 yılı içerisinde 1904 köpek ve 1272 kedi ile ilgili gerekli rehabilitasyon işlemi yapıldı. 138 köpek ve 37 kedi ise sahiplendirilerek sokaktan kurtarıldı. Silivri genelinde birçok alanda oluşturduğumuz mama odak noktalarında ekiplerimiz her gün düzenli olarak besleme yapıyor.

38 KM YAĞMUR KANALI TEMİZLİĞİ YAPILDI

Silivri’nin üst yapısı olduğu kadar alt yapısını da önemsiyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından inşaat, tamir, bakım ve muhtelif işler aralıksız olarak devam etmektedir.

Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz 7/24 esasına göre Silivri genelinde çalışmalarını sürdürürken, resmi kurum ve köy muhtarlıklarımızdan gelen talepler hızlı bir şekilde ekiplerimiz tarafından karşılanmaktadır. İlçemiz hudutları dahilindeki sokak ve cadde üzerindeki asfalt, yol, tamir, yeni imalat ve bakım işlerinde toplam 9000 ton asfalt kullanılmıştır. Silivri genelinde yürütülen çalışmalarda, balans malzeme ile 7000 m2, mineral yüzeyli beton parke ile 1000 m2, parke taşı ile 9000 m2, stabilize malzeme ile 33.000 m2, tüvenen malzeme ile 3000 m2 olmak üzere 44.000 m2 yeni yol yapılmıştır. Yine Silivri genelinde 45.000 m2 yeni yol açılmıştır. İlçe genelinde 170.000 m2 parke taşı, 4000 m2 granit küptaş tamiratı yapılmıştır. Bu 1 yılda Silivri genelinde 12.000 m2 kaldırım imalatı yapılmıştır. Yine ilçemiz genelinde 200.000 m2 asfalt kırığı, 300.000 m2 tüvenen, 500.000 m2 stabilize, 30.000 m2 balans malzemesi ve 2.000.000 m2 greyder ile yol zemin iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Hepinizin malumu olduğu üzere Silivri’miz sel baskınları riskiyle karşı karşıyadır. Silivri genelinde uzun zamandır yapılmayan ve tıkalı halde olan yağmur kanallarının 38 km'lik kısmının temizliği yapılmıştır.

SİLİVRİ’NİN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATIYORUZ

Daha güzel bir Silivri için Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gece gündüz çalışmaya devam ediyor. İlçe genelindeki tüm parklar, yeşil alanlar ve kamuya ait alanlarda bitkilendirme ve çimlendirme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 150.000 adet mevsimlik çiçek, 1000 adet değişik türde ağaç, 20.000 adet çalı gurubu bitki ekim ve dikimi yaptık. Şehrin dört bir yanına diktiğimiz bitki ve ağaçlandırma çalışmaları ile Silivri’nin güzelliğine güzellik katıyoruz.

Yine sahil kordonumuzda yayalaşmayı artırmak ve çekim bölgelerini sahilin dört bir yanına yaymak amacıyla, Boşnak Bahçe Mevkiinde geniş çaplı bir düzenleme yaptık. Modern, şık ve güvenli bir hale getirdiğimiz bu alan sahilimize ayrı bir renk kattı.

Bir diğer husus ise Atatürk büstü olmayan tek mahalle olan Bekirli’de, mahalle sakinlerimize verdiğimiz sözü yerine getirerek 10 Kasım Atatürk’ü anma gününde büstümüzün açılışını gerçekleştirdik. Atatürk büstümüz ile birlikte Bekirli’li çocuklarımıza bir de çocuk parkı hediye ettik.

Alibey Mahallesi Tunç Sokak’ta sizlerin huzurla vakit geçireceği yeni bir park daha yaptık. Ayrıca Çocuklarımızın neşeyle kullandığı oyun parklarını ve kent parklarını yeniden ele alarak kapsayıcı bir çalışma başlattık.

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ KURULDU

Diğer yandan, Silivri’de bulunan yeşil alanlarımızın korunması, mevsime uygun bakım ve temizliğinin yapılması ile ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan sosyal alanlar, spor alanları, çocuk parkları, sahil ortak alanları ve yeşil alanlar olmak üzere 50 bin m2 alanda “Otomatik Sulama Sistemleri” kurduk. Yılsonuna kadar 85 bin m2 alanda daha otomatik sulama sistemi kurmayı hedefliyoruz.

Marka Kent Mutlu Silivri sloganı ile 52 araç ve 322 personel ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görevinin başında. 7/24 esaslı çalışan ekiplerimiz 45 bin 350 m2 alanda süpürme çalışması, 4 milyon 600 bin m2 alanda yıkama çalışmasının yanı sıra birçok temizlik faaliyeti gerçekleştiriyor. Bu bağlamda, kış aylarında günlük ortalama 200 ton, yaz aylarında ortalama 350 ton çöpü özenle toplayarak atık tesislerine transferini sağlıyoruz.

“Yarı Yeraltı” olarak tabir edilen yeni tip çöp konteynırlarının montajını titizlikle sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında, önceden 18 adet olan sayıyı, sadece bir yılda 38 adet ekleyerek 56’ya yükselttik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın tarafından belediyemize hibe edilen 300 adet çöp konteynırları da ihtiyaç konusu bölgelere yerleştirdik.

Sahilimizin, çarşı merkezinin ve mahallelerimizin belirli noktalarına yerleştirdiğimiz çevre dostu 5 özel bank ile elektronik şarj sorununa çevreci çözümler geliştirdik. Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın sosyal hayatlarında tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilmeleri için sahil kordonunda; Liman Başkanlığı ve Vakkas Köprüsü arasındaki alanın belirli yerlerinde, 19 Mayıs Meydanında ücretsiz WİFİ noktaları oluşturduk.

İlçemize sağladıkları istihdam ve ekonomik katkılarla Silivri’nin dinamosu olan sanayicilerimizin yaşadığı elektrik kesintisi şikâyetleri için Kavaklı Mahallesine “Trafo Tesisi Projesi” ni hayata geçirdik.

Mutlu Kent Silivri’mizde işsizliği en aza indirmek ve bölgemizde bulunan sanayicilerimizin istihdam sorununa çözüm ortağı olarak Kariyer ve İstihdam Ofisimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Kariyer İstihdam Ofisimiz, İŞKUR ile koordineli olarak yaptığı çalışmalar neticesinde geride bıraktığımız bir yılda; 20.000 işlem gerçekleştirdi. Kurumumuza ise 1025 iş ilanı alınırken, 8.000 kardeşimiz bu ilanlara yönlendirildi. Yine, Bir yıl içerisinde toplam 2100 işsiz kardeşimiz, kurumumuz aracılığı ile iş bularak çalışmaya başladı.

Silivri’de 4.Lavanta Hasat Şenliği, 10.Ortaköy Börek Festivali, 58.Yoğurt Festivali, 7.Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali, 35.Değirmenköy Domates Festivali ve 8.Kadıköy Karpuz Festivali ile yerli ve yabancı binlerce kişiyi Silivri’mizde misafir ettik.

Silivri sadece merkezden ibaret değildir diyerek, sanatsal ve kültürel faaliyetlerimizi ilçe geneline yaydık. Belediyemize ait mahalle evlerini birer kültür merkezine dönüştürerek, 11 ayrı branşta açtığımız kurslarla yüzlerce vatandaşımız meslek edinme fırsatı buldu.

‘Silivri’de tiyatro ile tanışmayan kimse kalmayacak’ diyerek, özellikle merkeze uzak mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızı tiyatro ile buluşturduk.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

11 Mart tarihinden itibaren ülkemizde de etkili olan salgın hastalık koronavirsüs (Kovid-19) ile ilgili Silivrili hemşerilerimizin mağdur olamamaları için geniş kapsamlı bir çalışma başlattık. 8 Nisan’a kadar olan süre içerisinde Belediyemiz bünyesindeki tüm imkan ve araçlarla kamusal alanlar başta olmak üzere şehrin her köşesinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Düzenli aralıklarla devam eden dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlarımızı da yalnız bırakmayarak tüm ihtiyaçları için seferber olduk.

YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Siyasi büyüklerimizin takdiri, siz kıymetli hemşerilerimizin teveccühü ile Silivri Belediye Başkanlığı görevini emanet ettiğiniz, Volkan Yılmaz evladınız, kardeşiniz, tüm çalışma arkadaşları ile görevinin başında. Görevi devraldığımız günden bugüne kadar, sizlere en iyi nasıl hizmet edebiliriz, Silivri’mizin sorunlarını en hızlı şekilde nasıl çözebiliriz diyerek, canla başla çalışıyoruz. Sizlerin memnuniyeti ve hayır dualarınızdan aldığımız güçle daha güzel ve daha mutlu bir Silivri için yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

