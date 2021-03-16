Başkan Yılmaz’dan Tıp Bayramı Ziyaretleri

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu ve müdürlük personeli ile görüşerek ziyaretlerine başlayan Başkan Yılmaz, Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Tekeşin, Başhekim Yardımcısı Soner Oflazoğlu, Kolan Hastanesi Başhekimi Bener Mansuroğlu, Cenk Teker Tıp Merkezi Başhekimi Metin Yıldız, ASM ve 112 Acil Servis İstasyonlarında sağlık görevlileri ile bir araya geldi.

Sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Başkan Yılmaz, "Her şeyin başı sağlık’ demenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anladığımız bugünlerde, bütün dünyayı kasıp kavuran pandeminin görünen ve görünmeyen kahramanları olan siz sağlıkçılarımıza büyük bir özveri ve gayretle yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar dileyerek gününüzü kutluyorum.” diyerek günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 21:40