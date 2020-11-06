Başkan Yılmaz’dan Yeni Müjdeler

Silivri Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 1. Oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında 4 gündem maddesi değerlendirilirken, 3 madde oy birliği, 1 madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem maddelerinin oylamasından sonrasında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yapılan çalışmalar ve yeni projeler üzerine bilgiler verdi.

“KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZİ GEVŞETMEMELİYİZ”

Koronavirüsle mücadeleye devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, rehavet uyarısında bulunarak şunları söyledi: “Silivri olarak bir önceki mart ayında çok ciddi kısıtlamalar, yasaklar ve sokağa çıkma yasağıyla birlikte çok hafif bir şekilde pandemi dönemini atlattık. Bu virüsten sonsuza kadar saklanamayacağımız da aşikâr. Hayat devam ediyor. Ticaret, sosyal hayat, çocuklarımızın okulları, iş hayatımız ve belediyemizin hizmetleri devam ediyor. Son süreçte herkesin biraz özgürce biraz da maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayarak, sanki bu virüs bitti diye bir rehavete kapılması sonucunda şu an rakamlar yukarıya doğru gidiyor. Silivri olarak İstanbul’daki birçok ilçeye göre çok çok iyi durumdayız. Bu şu demek değildir ki; biz bu işi gevşetelim.”

BAŞKAN YILMAZ FİLYASYONUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

“Silivri Belediyesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubuyla, Kaymakamımızla, İlçe Sağlık Müdürümüzle, devlet ve özel hastanelerimizle çok sıkı bir diyalog halinde, işbirliği içerisinde bulunuyoruz.” diyen Başkan Yılmaz, “Belediyemizin tüm imkânlarını gerek bu mücadelede gerekse filyasyonda kullanarak seferber ettik. Artık hem iş gücü hem de araç ve ekipmanda bu işe yetişmekte zorlanıyoruz. Bu filyasyon denilen hadise çok önemli. Kovid- 19 testi pozitif çıkan bir vatandaşımıza şu soru soruluyor. ‘Son bir haftadır veya son üç günde kimlerle yakın temasta bulundunuz?’ Onun verdiği isimlerin tamamı 14 günlük karantinaya alınarak filyasyon sistemine yükleniyor. Bu kişilerin hiçbir şekilde evlerinden ve karantinada kaldıkları alandan dışarı çıkmasına müsaade edilmiyor. HES kodu uygulamaları da bunun için önemli. Örnek olması için söylüyorum. Bin temaslı varsa minimum 3 bin ile 5 bin de filyasyon yapılan yani takip edilen vatandaşımız oluyor. Takdir edersiniz ki bu 3 bin ile 5 bin kişiye hizmet götürmek için gece gündüz çalışan filyasyon ekipleri var. Bu ekiplerin içerisinde de belediyelerin verdiği destek var. Böyle bir takip içinde minimum 15 araç 20 araç, bazı ilçelerde 30-40 aracın yetmediği filyasyon çalışmaları var. Onun için bu çalışmalara destek veren hem belediye mesai arkadaşlarıma hem de Vefa Sosyal Destek Kurumundaki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu kış biraz daha temkinli olmalıyız. Onun için mücadelemiz devam edecek.” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM TIRI

İzmir depreminde hayatını yitiren vatandaşlara rahmet dileyen Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi tarihinde bir ilk olarak şehir dışındaki depreme arama kurtarma ekibi yolladık. Deprem olur olmaz İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’yla irtibata geçtim. Kendisine 10 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz var. Özellikle de hasarlı binaların yıkımında eğitim almış arkadaşlarımız var dedik. Arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde İzmir’e hareket ettirdik. Oradaki çalışmaların içerisinde bulundular. Onun akabinde yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şu an İzmir'deki tüm binaların kontrol edilmesi adına, tüm belediyelerden mühendis ve araç desteği istedi. Silivri Belediyesi olarak 4 mühendis arkadaşımızı, 10 ile 15 gün süreyle İzmir’de bu çalışmalara destek vermeleri için, riskli binaların kontrollerini yapmak için ve oradaki mücadeleye ortak olmaları için İzmir'e yolladık. ‘Acınız acımızdır’ diyerek İzmir'imize yardım tırını gönderdik. Çocuk bezi, çocuk maması, giysi, şal, atkı, bere, çorap, iç çamaşırı, pijama ve suya varana kadar bir tır dolusu yardım malzemesini İzmir'deki kardeşlerimize gönderdik.” diye konuştu.

“AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİN YAPIMINA HIZLA DEVAM EDİYORUZ”

İzmir depreminden önce başlanan Silivri Afet Koordinasyon Merkezi inşaatına hızla devam ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “650 metrekareden oluşan bu merkezin 250 metrekaresi Afet Koordinasyon Merkezi için ayrıldı. Merkezin içinde; kriz yönetimi, toplantı odası, yatakhaneler ve şehrin 24 saat kameralarla takip edileceği olası bir afet anında şehrin kaymakamının, belediye başkanının ve afet yönetiminin toplanacağı bir salon bulunuyor. Yine o merkezde eğitimler verilecek. Silivri Belediyesi bünyesindeki personel dışında arama kurtarma ekibinde gönüllülerin olduğu, Türkiye'de, hatta dünyanın çeşitli yerlerindeki olası doğa afetlerine yardıma gidebilecek bir arama kurtarma ekibimizin olmasını hedefliyoruz. Burası aynı zamanda 400 metrekaresinde de Zabıta Müdürlüğüne hizmet verecek. Zabıta Müdürlüğümüzün binası ve Afet Koordinasyon Merkezi binası inşallah 15 Aralık'ta bitmiş olacak.”

“UNUTULMUŞ SOKAKLARI TEKRAR HATIRLATIYORUZ”

“Her ne kadar pandemi döneminde olsak, her ne kadar hava şartları kötüleşse bile Silivri Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diyen Başkan Yılmaz, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Yıkılan eski Emniyet Müdürlüğü binamızın arkasında 4 sokağımızın ve Esnaf Odamızın bulunduğu bölgedeki 7 sokağımızın çalışmaları tamamlandı. O sokaklarımızın atık su, içme ve yağmur suyu, fiber optik kabloları, elektriklerin yer altına alınması çalışmaları bitti. Silivri Belediyesi olarak tretuvarlarını, bordürleri ve asfaltlanmalarını bitirdik. Ayrıca ışıklandırmaları da yaparak Silivri'nin merkezinde unutulmuş olan sokakların tekrar hatırlandığı, tekrar üzerinde yüründüğü, gece hanımefendilerin, çocukların rahatça çarşı merkezine oraları kullanarak yürüdüğü sokaklar haline getirdik.”

“ALİBEY MAHALLEMİZDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

“Alibey Mahallesi'nde 2 cadde ve 16 sokağımızı yenileyerek çalışmaları bitireceğiz” diyen Başkan Yılmaz, “Halen Alibey Mahallesi'nde asbest diye tabir ettiğimiz kanserojen borulardan sular içiliyor. Çocuklarımız, bizler, bu suları kullanıyoruz. Oradaki çalışmaları İSKİ, BEDAŞ, Türk Telekom ve Silivri Belediyesi olarak ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili de bir koordinasyon toplantısı yaparak iş akışı ve iş planlaması yaptık. Hava şartları, yağmur vesaire demeden çalışmalara hızlıca başladık. İSKİ, atık su ve içme suyu hatlarını yapacak. Silivri Belediyesi yağmur sularını yapacak. Türk Telekom, kesintisiz internetin için fiber optik kabloları döşeyecek. BEDAŞ ise elektrik kablolarını yeraltına alacak. Akabinde betonlama ve bordür, tretuvar, kaldırım ve asfaltlanması da Silivri Belediyesi tarafından yapılacak. Alibey Mahallesi'ndeki çalışmaları iki veya üç ayda bitirmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu.

“HER ŞEYİ İBB’DEN VE KARAYOLLARINDAN BEKLEMİYORUZ”

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüyle sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Emniyet Kontrol Noktasındaki köprünün üzerinde yaklaşık bin ton asfaltlama çalışması yapıldı. Önümüzdeki günlerde hava şartlarına göre yine yeni sanayi sitemizin karşısındaki köprülü kavşakta 35 yıldır hiç asfalt atılmayan köprünün de kazınıp üzerine asfalt çalışmasını yapacağız. Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Ulaştırma Bakanımız ve Sayın Valimiz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Silivri'nin kuzeyi ve güneyini Berlin duvarı gibi ortadan ikiye ayrılan E5’teki çözümle ilgili projeler üzerine çalışıyoruz. Silivri Belediyesi olarak her şeyi İBB’den, Karayolları’ndan beklemiyoruz. Karayolları, 2021 yılından önce buraya bir proje ihalesi yapamayacağını söyleyince Karayolları ile bir protokol dâhilinde projeyi Silivri Belediyesinin yapması şartıyla bir protokol imzaladık. Yani bunun ekonomik külfetine de biz katlanacağız. Alternatifli projeler hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da burayla ilgili bir müjdeyi Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızla paylaşırız.” dedi. Şehir merkezindeki çalışmalardan bahseden Başkan Yılmaz, “Hacı Pervane Caddesi, Başkomutan Caddesi, Değirmen Durağı bölgesi, Silivri Ortaokulu civarındaki asfalt çalışmalarımızı bitirdik sayılır. Yeni Mahalle eski garden arkasında devam ediyoruz. Yılbaşına kadar yaklaşık 15 bin ton asfaltı Silivri'nin mahallelerine, köylerine, beldelerine dökmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 10 günde 3 bin ton asfaltı bitirdik. Geriye 12 bin ton dökeceğimiz asfalt kaldı.” ifadelerini kullandı.

“500 KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ AÇACAĞIZ”

Silivri Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adının Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak değiştirildiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Sadece gıda değil birçok alanda yardım hizmeti yapılmasından ötürü ‘Bizden Size Sosyal Market’ adıyla hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Silivri’mize bir müjdemiz var. Hayır, hasenat sahibi bir vatandaşımızla birlikte Aşevi kuruyoruz. Yapılacak olan Aşevinde, 365 gün fakir fukaraya, yardıma ihtiyacı olan insanlara sıcak yemek dağıtılacak. Yolda kalan, darda kalan herkesin yemek yiyebileceği 500 kişilik kapasiteli Aşevini de herhalde bu hafta içerisinde hizmete açmış olacağız.” diye konuştu.

GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM MADDELERİ ŞU ŞEKİLDE:

1- Silivri, Selimpaşa Mahallesi, İSTAÇ Tesislerinin bulunduğu 6097. Sokak isminin "Mustafa Canlı Sokak" olarak değiştirilmesi ile ilgili İsim ve Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

2 - Silivri, Kurfallı Mahallesi, 2377 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

3 - Silivri, Ortaköy Mahallesi, 564 ada, 10 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alibey Mahallesi, 81 ada, 117 parselde kayıtlı taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, oy çokluğuyla kabul edildi.