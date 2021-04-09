Başkan Yılmaz’ın İndirim Müjdesi Karara Bağlandı

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla meclis salonunda gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıda 11 gündem maddesi görüşüldü. 10 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken, 2020 yılı Faaliyet Raporunu içeren günden maddesi AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem konularına ilişkin konuşma yapan Başkan Yılmaz, Gümüşyaka Mahallesinde Maliye Bakanlığına devredilen taşınmaz, harç indirimleri, ambulans hibesi, otopark ücreti indirimi ile ilgili bilgiler verdi.

“SATIŞ YOK TRAMPA VAR”

Gümüşyaka Mahallesi 11908 parselde bulunan taşınmazın vergi borçlarına karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılması konusunun yer aldığı gündem maddesi, okunan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesine ilişkin konuşan Başkan Yılmaz, kamuoyunda söz konusu yerin satıldığına dair yanlış bir algının oluştuğunu söyleyerek, “Silivri ilçe sınırları içerisinde yer alan her karış toprakta Silivri’deki herkesin hakkı vardır. Burada bir satış yok. Bu arazinin hemen yanında daha önce belediyemizin uhdesinde olan ve yapımına başlanarak yarım kalan bir spor tesisi var. Bu alan da spor alanı olarak ayrılmış. Dolayısı ile imara konu edilecek bir alan değil. Silivri’de yapılacak Millet Bahçesinin trampasında kullanılmak üzere biz bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına borçlarımıza karşılık vereceğiz. Çevre Bakanlığı da bunu Spor Bakanlığına devredecek. Dolayısıyla spor tesisleri ve spora yönelik bir alanın Silivri Belediyesinden, bir kamu kurumundan devletimize, Spor Bakanlığımıza geçişi söz konusu. Çok kısa bir süre içinde Silivri’ye, Gümüşyaka Mahallemize bir spor tesisini hep birlikte kazandırmak zorundayız. Kamuya olan borçlarımızı da bu şekilde eriterek devam edip ayakları üzerinde duran, müteahhitlerine, devletine borcu olmayan bir belediyeyi inşa etmek benim olduğu kadar sizlerin de görevi. Verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

KÖYLERE HARÇ İNDİRİMİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Gündemin 2. maddesinde yer alan, belediyeye bağlı mahallelerin sosyo-ekonomik durumları ve benzer hususlara göre, 2021 mali yılında uygulanmak üzere Plan ve Proje Müdürlüğünce revize edilen ücret tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Raporda, “Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.03.2021 tarih ve 1126326 sayılı yazısı ile talep edilen; 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre imar uygulaması yapılacak tarla vasıflı alanlar için; Konut Alanı: Alan x 10, Ticaret Alanı: Alan x 15, Sanayi Alanı: Alan x 20 katsayıları çarpılır. İmar planlarında Alipaşa Mahallesi gelişme alanlarında, Semizkumlar, Mimarsinan, Piri Mehmet Paşa, Alibey, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Selimpaşa mahalleleri tamamında indirimsiz; Gümüşyaka Mahallesi, Çanta (Balaban, Sancaktepe), Ortaköy, Kavaklı, Değirmenköy (Fevzipaşa, İsmetpaşa) Mahalleleri, Büyükçavuşlu Mahallesi ve Hürriyet Mahalleleri tamamında % 25 indirimli, Sayalar, Danamandıra, Çayırdere, Küçüksinekli, Beyciler, Büyüksinekli, Kurfallı, Bekirli, Akören, Büyükkılıçlı, Seymen, Fener, Gazitepe, Küçükkılıçlı, Yolçatı, Kadıköy ve Çeltik Mahallelerinde köy gelişme alanlarında %50 indirimli, Sayalar, Danamandıra, Çayırdere, Küçüksinekli, Beyciler, Büyüksinekli, Kurfallı, Bekirli, Akören, Büyükkılıçlı, Seymen, Fener, Gazitepe, Küçükkılıçlı, Yolçatı, Kadıköy, Çeltik, Alipaşa Mahallelerinin meskûn alanlarında ücret alınmaması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü ücret tarifelerinin revize edilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” görüşüne yer verildi. Köylerde harç indirimini kapsayan gündem maddesi yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

“BU KONUDA VATADAŞTAN ÇOK ŞİKÂYET ALIYORDUK”

CHP Meclis Üyesi Lütfü Vardar’ın harç indirimine ilişkin gündem maddesiyle ilgili söz alarak “Bu uygulama daha önceki dönemde de devam ediyordu.” demesi üzerine konuşan Başkan Yılmaz, “Bu karar biz yönetimi devraldığımızda bu şekilde uygulanıyordu. Yani bu harçları yükselten biz değiliz, düşüren de biz değiliz. Şunu ifade edeyim; biz göreve geldiğimiz günden beri vatandaştan, kamuoyundan gelen sese kulak tıkamıyoruz. Köylünün, çiftçinin, hayvansal üreticinin ne derdi varsa dinliyoruz. Beldelerimizde yaşanan problemleri dinliyoruz. Ve teknik arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla çalışıp, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Burada şunu ifade edeyim: İfraz, tevhit ve yola terk. Şimdi 18 madde uygulamaları yapılırken vatandaştan bir para almıyorsunuz. Yalnız vatandaş köyünde bir tarlasını ifraz etmek, tevhit etmek veya yola terk gibi konuları çözmek için kendisi bir plan yapıp belediyeye geldiğinde çok yüksek harçlarla karşılaşıyordu. Yani vatandaşlardan gelen yoğun bir şikâyet vardı. İlk yılı geçirdikten sonra bu konularla ilgili çalışmalar yaptık. Konut alanlarında % 20 olan kat sayısını %10’a, ticaret alanındaki kat sayısı % 25’ten %15’e, sanayi alanında %30 olan kat sayı %20 ye indirerek burada vatandaşa ve mal sahiplerine bir adım atmış olduk. Yine şehir merkezindeki daire fiyatları, iş yeri fiyatlarıyla Gümüşyaka’daki, Büyükçavuşlu’daki veya Fevzipaşa’daki Değirmenköy’deki konutların, mülklerin fiyatları kıyaslamak mümkün değil. Yarı yarıya fark var. Biz de burada ruhsat araçlarında %25 indirimi uygun gördük. Komisyonumuz da bunu değerlendirdi. Dolayısıyla beldeyken mahalle hüviyetine dönen Selimpaşa haricindeki tüm mahallelerimizde % 25 harç indirimini getirdik. Harç indirimleri ile bu konudaki şikâyetleri de çözmüş olduk. Hayırlı uğur olsun.” diye konuştu.

“513 BELEDİYE İÇERİSİNDE BİR İLKE İMZA ATTIK”

Kırsal Mahalle Statüsünden bahsederek konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Burada en önemlisi AK Parti ve MHP, mecliste kırsal mahalle yasası geçirdi. Ve bu kırsal mahalle yasasının köylere ve kırsal yaşama çok önemli katkıları olacak. Yani kırsaldaki yaşamı daha da geriye götürmemek, kırsaldan şehirlere göçü belki engelleyecek bir kanun bu çıkan kanun. Şöyle söyleyeyim 30 tane Büyükşehirde yaklaşık 513 tane ilçe beldesini ilgilendiriyor. Bugün de Silivri Belediyesi yine bir ilke imza atıyor. Bu 513 tane ilçe belediyesi içerisinde tekiz. 2022 Ocak ayında yürürlüğe girecek olan Kırsal Mahalle yasasındaki harçların sıfırlanması müjdesini, Silivri’de 18 tane köyümüze 9 ay öncesinden veriyoruz. Yani çocuğuna oğluna, kızına veya kendisine köylerde yapacağı evden artık Silivri Belediyesi tek kuruş harç almayacak. Onun için ben köylere buradan müjdeyi bir kez daha veriyorum. Emeği geçen bütün mesai ve meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Köylerin meskûn alanlarında da sıfır, 5000’lik planlardaki gelişme alanlarında da harçlarda % 50 indirim yapacağız. Onun için bence bu da önemli bir adım önemli bir gelişme. Bu konuda Silivri Meclisine teşekkür ediyorum.”

SİLİVRİ BELEDİYESİNE 2 ADET AMBULANS HİBE EDİLDİ

4. maddede yer alan İl Sağlık Müdürlüğünce 2 adet hasta nakil ambulansın ayniyatıyla Silivri Belediyesine hibe edilmesini içeren gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi. Başkan Yılmaz, “Daha önce 1 adet almıştık 2 adet daha ambulans hibe alacağız. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan beye ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ OLAN OTOPARKIN SÜRESİ UZATILDI

10. maddede gündeme gelen Silivri Devlet Hastanesi yanındaki açık otopark ücret tarifesinde düzenleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi. Raporda şu ifadeler yer aldı: “Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi yanında bulunan Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan ‘Açık Otoparkın 75 araçlık kısmından; Ülkemizde yaşanmakta olan Covid-19 salgını ile mücadelede büyük özveriyle, normal mesailerinin üzerinde yoğun bir çalışma içerisinde görev yapan Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastane personelinden 31.12.2021 tarihine kadar ücret alınmamasına; Ayrıca 31.12.2021’e kadar yukarıda zikredilen 75 araçlık kısmın dışında kalan açık otoparkta park edecek araçlardan günlük (park süresine bakılmaksızın) 5 TL ücret alınmasına, tarifede daha önce belirlenmiş olduğu üzere ilk 30 dakika park yapılmasının ücretsiz olarak devamına ve yine şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerin birinci derece yakınlarının (durumlarını belirten özel kimlik ibrazı halinde) hastane yanı otoparktan ücretsiz olarak faydalanmalarının devamına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18’nci maddesinin (f) fıkrası gereğince komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.”

Kararı değerlendiren Başkan Yılmaz, “Bir kez daha sağlık çalışanlarına verdiğimiz desteğin esasında yetersiz olduğunu daha da destek vermemiz gerektiğini hatırlatarak onlara bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.