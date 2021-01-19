Serkan Ersönmez ve Burak Çetez’e ait olduğu öğrenilen teknenin uzun bir süredir kullanılmadığı, dün esen rüzgâr da alabora olduğu öğrenildi. “Zaten bakım yapacaktık, bu da denk geldi” diyen tekne sahipleri, teknelerini dalgıç marifetiyle denizden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kurtarma çalışmalarını vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 17:11
Batan Tekne Böyle Kurtarıldı
Silivri’de limana bağlı olan tekne, dün esen Poyrazda battı. Batan tekne dalgıç marifetiyle kurtarıldı.
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