Batan Tekne Böyle Kurtarıldı

Silivri’de limana bağlı olan tekne, dün esen Poyrazda battı. Batan tekne dalgıç marifetiyle kurtarıldı.

Silivri limanına bağlı olan ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen tekne esen poyrazın da etkisiyle su alarak battı. Batan tekne, sahipleri tarafından denizden çıkarılarak tamir ve tadilat yapılmak üzere götürüldü.

Serkan Ersönmez ve Burak Çetez’e ait olduğu öğrenilen teknenin uzun bir süredir kullanılmadığı, dün esen rüzgâr da alabora olduğu öğrenildi. “Zaten bakım yapacaktık, bu da denk geldi” diyen tekne sahipleri, teknelerini dalgıç marifetiyle denizden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kurtarma çalışmalarını vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 17:11
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