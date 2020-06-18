Bebeklerin Maması Silivri Belediyesi’nden

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Mutlu Çocuk Mutlu Silivri” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Yılmaz’ın girişimleriyle temin edilen bebek mamaları, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklu ailelere dağıtıldı.

14 bin adetten oluşan 2 bin 350 paket kaşık maması, 6-24 ay aralığında bebekleri olan ailelere ulaştırıldı. Çocuklu ailelere destek olmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Her zaman ifade ettiğim gibi hayatın tüm yükünü omuzlarında taşıyan annelerin ve güzel yavrularımızın yanında olmaya çaba gösteriyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza bebek maması dağıtımı yaparak devam ettik. Ekiplerimiz ulaştırma işleminin büyük kısmını tamamladı. Sağlıkla afiyetle tüketmelerini temenni ediyorum.” dedi.