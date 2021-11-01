BEDAŞ’tan Elektrik Kesintisi Uyarısı

2 KASIM 2021 SALI

SİLİVRİ ilce -KAVAKLI CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 02/11/2021 01:00:00 - 02/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜLHANE ÇIKMAZI, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL, SISKA sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSEVER, BOLUBEYİ, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, ERDİNÇ, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, TEKCAN, TORUN, TUTUM, TÜRKÖZÜ, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇEŞNİCİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY sk / YENİ mah MÜNİFPAŞA sk bölgelerinde 02/11/2021 10:00:00 - 02/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah SABRİ TUNALI sk bölgelerinde 02/11/2021 13:00:00 - 02/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



03 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BEHİÇ, DERMAN, HAKİMBEY, USKUMRU sk bölgelerinde 03/11/2021 09:00:00 - 03/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSEVER, BOLUBEYİ, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, ERDİNÇ, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, TEKCAN, TORUN, TUTUM, TÜRKÖZÜ, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇEŞNİCİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 03/11/2021 09:00:00 - 03/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 03/11/2021 09:00:00 - 03/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜLHANE ÇIKMAZI, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 03/11/2021 09:00:00 - 03/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KUYULU, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, İKİÇEŞME sk bölgelerinde 03/11/2021 10:00:00 - 03/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM sk / İSMETPAŞA mah NEVİN sk bölgelerinde 03/11/2021 13:00:00 - 03/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



04 KASIM 2021 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 04/11/2021 09:00:00 - 04/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah GÜLİSTAN sk bölgelerinde 04/11/2021 09:00:00 - 04/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 04/11/2021 09:00:00 - 04/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSEVER, BOLUBEYİ, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, ERDİNÇ, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, TEKCAN, TORUN, TUTUM, TÜRKÖZÜ, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇEŞNİCİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 04/11/2021 09:00:00 - 04/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, TERAKKİ, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 04/11/2021 09:00:00 - 04/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BEYŞEHİR, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, EREĞLİ, GÜRHAN, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAÇOBAN, OTAĞ, PAZARYOLU ÇIKMAZI, TARLACIK ÇIKMAZI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 04/11/2021 13:00:00 - 04/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.