Belediye Ekiplerinden Hafta Sonu Mesaisi

Silivri Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca tüm birimleri ile yine sahadaydı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da bizzat takip ettiği çalışmalar kapsamında, ilgili tüm birimler eş zamanlı olarak faaliyetlerine devam etti. Başkan Yılmaz, kısıtlamaları fırsata çevirdiklerini ifade ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TAPU ÇEVRESİ SOKAKLARA 650 TON ASFALT

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, Sokak İyileştirme Projeleri arasında yer alan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Uğur Böceği ve Vehbi Duru sokakta asfalt dökümü yapıldı. Proje kapsamında yağmur suyu hatları revizesi, aydınlatma, kaldırım ve otopark düzenleme çalışmaları tamamlanan iki sokak 650 ton asfaltla buluştu.

BOĞLUCA DERESİ ÇEVRESİNDE PEYZAJ DÜZENLEMESİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Boğluca Deresi rekreasyon alanında peyzaj düzenleme çalışmalarına başlandı. Sahil kesiminden E-5 Karayoluna kadar dere çevresinde yapılacak çalışmaların başlangıç noktasını inceleyen Başkan Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.

TARİHİ MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜNDE YOL BAĞLANTI ÇALIŞMALARI

Diğer yandan, Tarihi Mimar Sinan Köprüsü restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından köprü başı doğu-batı yol bağlantı çalışmalarına başlandı. Kısa bir süre içerinde tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından tarihi köprü vatandaşların kullanımına hazır hale getirilmiş olacak.

AĞAÇLANDIRMA VE ÇOCUK PARKLARINA BAKIM YAPILDI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sahil bölgesi ve çocuk parklarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Askerlik Şubesi yanı Çocuk Parkı, Umuç Sokak Çocuk Parkı, Dostlar Sokak Çocuk Parkı, Sarıbekir Lisesi yanı Çocuk Parkı, Azim Sokak Çocuk Parkı ve Mavi Gök Sokak Çocuk Parkında kent mobilyası değişimi ve bakımları yapıldı.

Ayrıca birçok alanda ağaçlandırma işlemi gerçekleştirildi.

TARIM FAALİYETLERİ ARALIKSIZ DEVAM ETTİ

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimi ve çiftçileri desteklemek amacı ile başlatılan çalışmalarını sürdürdü. Alipaşa Mahallesinde ekim yapılan 300 dönüm buğdaya, Küçükkılıçlı Mahallesinde 60 dönüm ve Alipaşa Mahallesinde ekim yapılan 40 dönüm tohumluk arpa arazisine üre atımı gerçekleştirildi.

CAN DOSTLARIMIZA MAMA DAĞITIMI

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını ihmal etmedi. İlçe genelinde birçok noktada mama dağıtımı gerçekleştirildi. Acil durumlar için teyakkuz halinde olan ekipler, can dostlarımızın sağlıkları korumak amacıyla etkin mücadelesini sürdürdü.

YEREL SANATÇILAR EVLERE KONUK OLDU

Pandemi süresince vatandaşlara moral vermek, kültür ve sanat etkinlikleri ile keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamak adına faaliyetlerde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hafta sonuna özel etkinliklerine devam etti. Yerel sanatçı ve müzisyenlere destek amacı da içeren programlar kapsamında, Kenan Şener ve Murat Salma, Silivri Bel TV üzerinden evlere konuk oldu.

BAŞKAN YILMAZ: “VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN SAHADAYIZ”

Silivri Belediye ekipleri tarafından hafta sonu yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, “Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürmeye devam ediyoruz. Pandemi boyunca bu şekilde hareket ettik. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği, sağlığı ve mutluluğu için belediyemizin tüm kademeleri ile sahadayız. Büyük bir azim ve fedakârlıkla ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ için çaba gösteren bütün çalışma arkadaşlarıma ve çalışmalarımızdan kaynaklanan olumsuzlukları sabır ve anlayışla karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi.